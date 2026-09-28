Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 28 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Naomi Watts este o actriță și producătoare britanică, născută pe 28 septembrie 1968, în Shoreham, Anglia. La vârsta de 14 ani, s-a mutat împreună cu familia în Australia, unde și-a început cariera artistică. Succesul internațional a venit în 2001, odată cu filmul Mulholland Drive, regizat de David Lynch. Ulterior, Watts a devenit cunoscută pentru roluri în filme precum The Ring, 21 Grams, King Kong și The Impossible. Pentru interpretările sale, a primit două nominalizări la premiile Oscar. A avut succes și în televiziune: a apărut în al treilea sezon al serialului Twin Peaks, regizat de David Lynch, iar ulterior a jucat în miniseria The Loudest Voice și în serialul The Watcher. În 2024, a făcut parte din distribuția miniseriei Feud: Capote vs. The Swans, pentru care a primit o nominalizare la premiile Emmy. Pe lângă activitatea artistică, ea s-a implicat și în proiecte de promovare a sănătății și în acțiuni caritabile. Naomi Watts este apreciată pentru diversitatea rolurilor sale, abordând atât drame și thrillere, cât și producții de aventură.

Carré Otis este un fost model american și actriță, apreciată mai ales pentru cariera sa în modelling în anii 1980 și 1990. S-a născut pe 28 septembrie 1968, în San Francisco, California. A devenit cunoscută în lumea modei încă din adolescență și a apărut pe coperta unor reviste importante. A avut și o carieră în cinematografie, jucând în filme precum Wild Orchid (1989), unde a avut un rol principal, Exit in Red (1996) şi Going Back (2001). Aspectul său distinctiv și prezența scenică au făcut-o una dintre figurile renumite ale modellingului din acea perioadă. În anii următori, Otis s-a retras treptat din lumea modei și s-a concentrat asupra vieții personale și asupra unor cauze sociale. A devenit o voce publică în discuțiile despre presiunile exercitate asupra modelelor și despre problemele asociate industriei modei.

Coolio, pe numele său real Artis Leon Ivey Jr., a fost un rapper, actor și producător american. S-a născut pe 1 august 1963, în Monessen, Pennsylvania, și a crescut în Compton, California. A devenit cunoscut la nivel internațional în anii 1990, iar cel mai mare succes al său a fost piesa Gangsta’s Paradise, lansată în 1995. Melodia, realizată împreună cu cântărețul L.V., a fost inclusă pe coloana sonoră a filmului Dangerous Minds și a ajuns pe primul loc în clasamentele din mai multe țări. Piesa i-a adus și un premiu Grammy pentru Best Rap Performance în 1996. Printre melodiile sale se numără Fantastic Voyage, 1, 2, 3, 4 (Sumpin’ New) și C U When U Get There. Coolio a avut apariții în filme și seriale de televiziune și a participat la diverse proiecte culinare. Artistul a murit pe 28 septembrie 2022, la vârsta de 59 de ani, în Los Angeles, în urma unei supradoze. A rămas una dintre figurile reprezentative ale hip-hopului american din anii 1990.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1882: Vasile Pârvan 🇷🇴✒️ istoric, arheolog, epigrafist și eseist, membru titular al Academiei Române. Pasionat în totalitate de munca de pe șantier, a ignorat apendicita de care suferea. A ajuns în final pe masa de operație, însă a fost mult prea târziu pentru a-i fi salvată viața. A decedat la doar 45 de ani

🎂1901: Ed Sullivan 🇺🇸📺 gazdă a The Ed Sullivan Show timp de 23 de ani, între 1948 și 1971, fiind cel mai lung show de varietăți din SUA

🎂1905: Max Schmeling 🇩🇪🥊 considerat ca unul dintre cei mai populari sportivi germani

🎂1924: Marcello Mastroianni 🇮🇹🎬 protagonist multilateral de mare talent în cinematografia din a doua jumătate a secolului al XX-lea

🎂1934: Brigitte Bardot 🇫🇷🎬 A atins nivelul de star internațional în 1957 odată cu rolul controversat din Și Dumnezeu…a creat femeia (1956). Stârnește interesul intelectualilor francezi, fiind chiar subiectul eseului din 1959, Sindromul Lolita, de Simone de Beauvoir. Este văzută ca un model și declarată prima femeie liberă din Franța de după război. După retragere, devine activistă pentru drepturile animalelor. În anii 2000 generează controverse pentru afirmațiile rasiste împotriva imigranților arabi din Franța

🎂1952: Sylvia Kristel 🇳🇱🎬 cunoscută mai ales pentru interpretarea rolului principal în 4 din cele 7 filme din seria Emmanuelle

🎂1960: Jennifer Rush 🇺🇸🎤 cel mai bine cunoscută pentru cântecul „The Power of Love”

🎂1967: Mira Sorvino 🇺🇸🎬 Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar (1996) pentru interpretarea personajului Linda Ash din „Mighty Aphrodite”

🎂1968: Naomi Watts 🇬🇧🎬

🎂1968: Mika Häkkinen 🇫🇮🏎‍🟀🏆 dublu campion mondial Formula 1 cu McLaren, 1998, 1999

🎂1968: Carré Otis 🇺🇸💃🏻🎬 supermodel. Wild Orchid (1986)

🎂1987: Hilary Duff 🇺🇸🎬🎤

🎂1988: Marin Čilić 🇭🇷🥎 a câștigat 20 titluri ATP la simplu, inclusiv US Open 2014. A fost finalist la Wimbledon 2017 și la Australian Open 2018. Cea mai înaltă poziție în clasamentul ATP este locul 3

Decese 🕯

🕯️1876: Costache Negri 🇷🇴✒️ scriitor, om politic și patriot

🕯️1891: Herman Melville 🇺🇸✒️ cunoscut mai ales pentru romanul său Moby Dick, care l-a făcut celebru postum

🕯️1895: Louis Pasteur 🇫🇷🧫 pionier în domeniul microbiologiei

🕯️1953: Edwin Hubble 🇺🇸🔭 fondatorul astronomiei extragalactice

🕯️1956: William Boeing 🇺🇸✈️ constructor de avioane; a fondat compania Boeing

🕯️1991: Miles Davis 🇺🇸🎺 una din cele mai influente, inovatoare și originale personalități muzicale din istoria jazz-ului

🕯️2000: Pierre Trudeau 🇨🇦🗣️ a ocupat funcția de prim-ministru al Canadei în două legislaturi, mai întâi din 1968 până în 1979 și apoi între 1980 și 1984

🕯️2003: Elia Kazan (Elia Kazanjoglou) 🇺🇸🇬🇷🎥regizor de film și teatru, dramaturg, producător de film și teatru, scenarist și nuvelist , câștigător de trei ori al Oscarului, de cinci ori al Tony Award, de patru ori al Golden Globe Award. Pe plan internațional, laureat a numeroase premii și nominalizării, așa cum sunt cele de la Cannes și Veneția

🕯️2016: Șimon Peres 🇵🇱🇮🇱🗣️ președinte al Israelului, laureat al Premiului Nobel pentru Pace

🕯️2022: Coolio (Artis Leon Ivey Jr.) 🇺🇸🎤 Gangsta’s Paradise (1995). A decedat la 59 de ani, supradoză

🕯️2024: Kris Kristofferson 🇦🇺🎬

Evenimente📋

📋🧠 Ziua Internaţională a Dreptului de a Şti

Calendar 🗒️

🗒️480 î.Hr.: Victoria flotei grecești, condusă de Temistocle, asupra perșilor, la Salamina

🗒️1066: Wilhelm Cuceritorul a debarcat cu o flotă de 600 de vase pe insula Marea Britanie în zona orașului Pevensey, declanșând cucerirea normandă a Angliei

🗒️1871: Senatul brazilian adoptă Lei do Ventre Livre ca prim pas către abolirea sclaviei. Ulterior, din acest moment, copiii sclavelor se nasc liberi

🗒️1885: Ca un pas suplimentar către abolirea sclaviei, Brazilia adoptă Lei dos Sexagenários (Legea celor șaizeci de ani), potrivit căreia toți sclavii cu vârsta peste 60 de ani sunt eliberați

🗒️1928: Alexander Fleming a observat în laboratorul său cum contaminarea cu mucegaiuri Penicillium rubens a unei culturi bacteriene (Staphylococcus aureus) părea să omoare bacteriile. Cercetările sale ulterioare conduc la dezvoltarea agentului antibacterian penicilină

🗒️1961: În urma loviturii militare de la Damasc, Siria părăsește Republica Arabă Unită – uniunea dintre Egipt și Siria

🗒️2000: În Danemarca, un procent de 53,2% din populația care a votat, refuză aderarea la euro