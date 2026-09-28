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Tabel ninsori | Pe ce dată vine prima ninsoare în 2026, în funcție de orașul în care locuiești, potrivit prognozelor Accuweather și ANM

Tabel ninsori | Pe ce dată vine prima ninsoare în 2026, în funcție de orașul în care locuiești, potrivit prognozelor Accuweather și ANM
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Tabel ninsori. Iată pe ce dată vine prima ninsoare în 2026, în funcție de orașul în care locuiești, potrivit prognozelor Accuweather și ANM.

Gândul a analizat 25 cele mai importante orașe din România, dezvăluind data primei ninsori (conform prognozei Accuweather) și caracteristicile iernii din respectul oraș (conform meteorologilor ANM).

Astfel, potrivit prognozei analizate de Gândul, prima ninsoare va veni în luna noiembrie. În orașele Brașov, Botoșani, Alba-Iulia, Piatra Neamț, Suceava, prima ninsoare din 2026 va avea loc chiar la debutul ultimei luni de toamnă, respectiv pe data de 3, 7, 8 și 9 noiembrie. Din punct de vedere al caracteriristicilor atmosferei, iarna în aceste orașe va fi, în general, rece, cu episoade timpurii de ninsoare și șanse mari de zăpadă.

În orașe ca Arad, Vaslui, Timișoara, Galați, Constanța, prima ninsoare va veni la final de noiembrie, ba chiar în decembrie (Constanța, pe 3 decembrie). În aceste orașe se anunță o iarnă mai blândă, cu ninsori sporadice.

În București, prima ninsoare va veni cam la jumătatea lunii noiembrie, pe data de 18. ANM anunță că va fi o iarnă oscilantă, cu ninsori episodice.

Vezi pe ce dată vine prima ninsoare și ce fel de iarnă vom avea, studiind tabelul de mai sus!

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