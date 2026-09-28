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Siegfried Mureșan anunță negocieri cu Sorin Grindeanu pentru viitorul Guvern: „Cu cât mai repede, cu atât mai bine”

Elena Popescu
Siegfried Mureșan anunță negocieri cu Sorin Grindeanu pentru viitorul Guvern: „Cu cât mai repede, cu atât mai bine”
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Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat că a discutat telefonic cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, și că își dorește o întâlnire cu acesta în cel mai scurt timp pentru a discuta programul de guvernare.

Invitat la Digi FM, premierul desemnat a precizat că exclude negocierile individuale cu alți lideri sau parlamentari social-democrați pentru obținerea voturilor necesare învestirii Cabinetului.

Siegfried Mureșan a confirmat că a avut deja un contact telefonic cu Sorin Grindeanu și spune că o discuție pe programul viitorului Executiv ar putea avea loc foarte curând.

”Am avut contact telefonic cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, îmi doresc să avem o discuție astăzi-mâine pe programul de guvernare. Nu o să vorbesc în PSD, în paralel cu discuția cu președintele pentru că îmi amintesc când ei au vrut să divizeze partidul meu, Partidul Național Liberal, să lucreze pe la spatele lui Ilie Bolojan și nu mi-a plăcut asta. Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. O să vorbesc serios cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, cu cât mai repede, cu atât mai bine”, a declarat Mureșan.

Discuția este importantă în condițiile în care PSD nu și-a anunțat susținerea pentru cabinetul Mureșan, iar Grindeanu îl criticase anterior pe premierul desemnat pentru că nu a mers la sediul partidului și nu prezentase social-democraților programul de guvernare.

Mureșan declarase și anterior că nu va încerca să poarte negocieri individuale cu membri ai PSD pentru a obține voturi din interiorul formațiunii. El a precizat că dialogul va fi unul oficial, cu președintele și conducerea social-democraților.

”Nu așa arată un om politic care reprezintă România”

Întrebat dacă George Simion și Sorin Grindeanu au complotat cu gruparea MAGA pentru demiterea Guvernului Bolojan, premierul desemnat a precizat că nu știe dacă acest lucru s-a întâmplat, însă îndeamnă românii să vadă un film cu Sorin Grindeanu. (n.r. Sorin Grindeanu a fost filmat alături de ambasadoarea SUA în Grecia Kimberly Guilfoyle la restaurantul Isoletta din București, fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan și consilierul prezidențială Florin Vlădică, în 31 martie).

”Nu știu dacă au complotat, dar am văzut și eu acel film cu domnul Grindeanu și câțiva colegi de ai săi de partid cu doamna ambsador și cred că este util pentru fiecare ascultător să vadă acel film, fiindcă nu așa arată un om politic care reprezintă România cu cinste pe pălan internațional. Într-adevăr, are ceva aedr de complot si evident că domnul Grindeanu și colegii săi din PSD trebuie să ne spună ce au făcut, ce au discutat și ce scopuri au urmărit la acele întâlniri.

Și dacă vin și ne vor spune că au luat doar prânzul între două avioane private, e un răspuns insuficient. Chestiunea este extrem de serioasă, evaluarea mea este că în presa internațională, relatările sunt doar la început, din ce am văzut, sunt foarte mulți formatori de opinie interbnaționali care discută subiectul și mă tem că e doar la început.

Ca atare, avem nevoie de claritate, mai ales din partea reprezentanținlor staului român, reprezentanți care au fost implicați în astfel de discuții”, a precizat Siegfried Mureșan.

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