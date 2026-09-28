Scandal la Atena după dezvăluirile WSJ despre ambasadoarea SUA care au zguduit și România. Opoziția cere explicații: „Nu acceptăm tăcerea Guvernului grec drept răspuns”

Scandal politic la Atena după ce The Wall Street Journal a relatat că ambasadoarea SUA, Kimberly Guilfoyle, ar fi sugerat că Washingtonul poate provoca inclusiv căderea unor guverne pe „modelul României”. Partidul de opoziție PASOK, dar și alte formațiuni cer acum explicații oficiale Executivului grec.

Scena politică din Grecia este zguduită de dezvăluirile publicate de The Wall Street Journal despre un episod tensionat care ar fi avut loc la Atena, în prezența ambasadoarei SUA, Kimberly Guilfoyle, și a unor oficiali greci și americani. Principala formațiune de opoziție, PASOK, cere Guvernului să clarifice public informațiile apărute în presa americană, scrie Reporter.gr.

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Potrivit relatării WSJ, episodul s-ar fi petrecut în luna martie, în timpul unei cine la Atena. Kimberly Guilfoyle ar fi intrat într-o dispută cu ministrul grec al Energiei, Stavros Papastavrou, iar discuția ar fi ajuns la situația politică din România.

„În martie, la o cină la Atena la care au participat oficiali greci și americani, Guilfoyle a intrat într-o dispută cu ministrul grec al Energiei, Stavros Papastavrou, în fața celorlalți oaspeți. Referindu-se la prăbușirea iminentă a guvernului român, Guilfoyle a spus grupului: «Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și aici», potrivit unei persoane care a participat la cină și altora cărora li s-a povestit despre acest episod. Conversația a devenit aprinsă, Papastavrou replicând că SUA nu pot înlocui guvernul Greciei, care a fost ales de popor. Avocatul lui Guilfoyle a contestat această descriere a schimbului de replici”, scrie The Wall Street Journal.

PASOK: „Nu acceptă tăcerea Guvernului grec drept răspuns”

Dimitris Mantzos, responsabilul PASOK pentru Afaceri Externe, și Frangiskos Parasiris, responsabilul formațiunii pentru Energie, susțin că gravitatea informațiilor prezentate de publicația americană obligă Executivul să ofere explicații.

Cei doi reprezentanți ai opoziției afirmă că semnele de întrebare ridicate de ancheta jurnalistică „nu acceptă tăcerea Guvernului grec drept răspuns”.

PASOK avertizează că menținerea incertitudinilor privind eventuale intervenții sau presiuni exercitate de reprezentanții unor state străine poate afecta și mai mult încrederea populației în instituții.

„Faptul că se formează și se mențin umbre în viața publică a țării, în special cu privire la rolul misiunilor diplomatice ale unor țări terțe în Grecia, accentuează lipsa de încredere a cetățenilor în stat”, se arată în comunicatul PASOK.

Formațiunea consideră că responsabilitatea clarificării situației revine în primul rând Guvernului de la Atena, Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Energiei și Mediului. Opoziția solicită instituțiilor să precizeze dacă episodul descris de WSJ a avut loc și care este poziția oficială a Executivului.

Scandalul se extinde pe scena politică din Grecia

PASOK nu este singurul partid care cere răspunsuri. Dezvăluirile au provocat reacții și din partea SYRIZA, Soluția Greacă (ELAS) și Partidului Comunist din Grecia (KKE), care au solicitat, la rândul lor, clarificări privind informațiile apărute în presa americană.

Controversa capătă o miză suplimentară prin prisma afirmației atribuite ambasadoarei americane despre România și a presupusei capacități a Washingtonului de a influența schimbarea unui guvern.

PASOK insistă însă că, indiferent de relațiile internaționale ale Atenei sau de statul implicat, suveranitatea politică a țării nu poate fi pusă sub semnul întrebării.