Înainte să dispară pentru totdeauna din județul Buzău, după ce a fost acuzat că a orchestrat răpirea jurnaliștilor români în Irak, teroristul sirian Omar Hayssam susținea că frumusețile zonei, care ajunseseră în posesia lui, „aveau nevoie de un prinț” care să le stăpânească. După fuga acestuia, vilele și utilajele care existau la fabrica de cherestea Foresta Nehoiu, administrată de Hayssam, au fost jefuite.

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Omar Hayssam era, la începutul anilor 2000, unul dintre cei mai bogați afaceriști din România. Pe lângă faptul că ajunsese să controleze uriașa fabrică de cherestea Foresta Nehoiu, pe care a preluat-o cu 3.000 de angajați, acesta gestiona și apa minerală Bucovina.

Filmul dezastrului

Cu toate că, pe numele sirianului, care între timp dobândise și cetățenia română, au existat mai multe dosare penale deschise pentru diferite fraude, dosarul care l-a pus cu adevărat la pământ a fost cel de terorism, după ce, în 2005, a ajutat o echipă ce jurnaliști români să ajungă în Irak, însă tot el a orchestrat și răpirea acestora, împreună cu o grupare teroristă.

La Nehoiu, pe lângă vila în care locuia Omar Hayssam, mai avea o casă impunătoare și sirianul Nasta Bassam, omul de bază al teroristului, care i-a fost complice în procesul de falimentare al fabricii de cherestea.

Potrivit unor surse judiciare, fabrica se întindea pe o suprafață de aproximativ 10 hectare și deținea utilaje în valoare de milioane de euro, inclusiv o cale ferată pentru trenurile de marfă.

Sursele citate au afirmat că numai uscătoarele de lemn pentru mobilă, în care puteau fi introduși, deodată, 80 de metri cubi de cherestea, ar fi fost vândute, pe timpul nopții, cu 5.000 de euro bucata, cu toate că prețul real ajungea și la 70.000 de euro.

Bunurile deținute de Haysam și complicii săi, prădate de localnici

Totodată, după ce arabii au dispărut din zonă, localnicii au distrus aproape tot ce rămăsese în urmă.

Sursele Gândul au precizat că oamenii au smuls calea ferată și au vândut-o la centrele de colectare a fierului vechi, iar vila în care Nasta Bassam locuise împreună cu familia lui a fost prădată. Vândută de către stat, locuința ar fi fost cumpărată de preotul din localitatea Păltineni, aflată în apropiere. Părintele ar fi achitat suma de 30.000 de euro pentru construcție.

Locuința respectivă ar fi avut însă nevoie de o renovare masivă, în condițiile în care parchetul fusese smuls, acoperișul distrus, iar centrala termică furată cu totul.

Din cauza elementelor lipsă din acoperiș, pereții se umpluseră de mucegai, astfel că preotul ar fi fost nevoit să investească o sumă importantă.

În același timp, casa în care a stat Omar Hayssam ar fi fost cumpărată de un om de afaceri din Buzău.