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Aleksandar Vučić a demisionat de la președinția Serbiei și țintește postul de premier. Când vor avea loc alegerile parlamentare anticipate

Aleksandar Vučić a demisionat de la președinția Serbiei și țintește postul de premier. Când vor avea loc alegerile parlamentare anticipate
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Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a anunțat duminică seară că demisionează din funcția supremă în stat, cu aproximativ șapte luni înainte de încheierea celui de-al doilea mandat. Decizia lui Vučić declanșează procedura pentru organizarea alegerilor prezidențiale anticipate, care vor avea loc pe 25 octombrie.

Demisia lui  Aleksandar Vučić produce o schimbare importantă la conducerea Serbiei, într-un moment în care țara se află deja în campanie pentru alegerile parlamentare anticipate, relatează TVP World, citat de Mediafax.

Vučić a fost timp de 12 ani una dintre figurile dominante ale puterii politice din Serbia, ca premier și apoi ca președinte. În ultimii aproape doi ani, administrația sa s-a confruntat cu ample proteste anticorupție, declanșate după prăbușirea copertinei gării din Novi Sad, în noiembrie 2024, tragedie soldată cu moartea a 16 persoane.

Atribuțiile de șef al statului vor fi exercitate interimar de președinta Parlamentului dizolvat

Sute de susținători ai lui Aleksandar Vučić s-au adunat în fața clădirii Președinției din centrul Belgradului înaintea anunțării demisiei.

Liderul sârb le-a transmis că este ultima sa seară în sediul prezidențial și a afirmat că este mândru de realizările perioadei în care s-a aflat la conducerea statului.

Vučić își încheie astfel anticipat cel de-al doilea mandat prezidențial. Constituția Serbiei nu îi permite să candideze pentru un al treilea mandat consecutiv.

El anunțase încă din vară că intenționează să renunțe la funcție și că Serbia va organiza alegeri parlamentare și prezidențiale anticipate.

După plecarea lui Vučić, atribuțiile de șef al statului vor fi exercitate interimar de Ana Brnabić, președinta Parlamentului dizolvat și una dintre figurile importante ale Partidului Progresist Sârb (SNS).

Serbia trebuie acum să organizeze alegeri prezidențiale anticipate, ceea ce înseamnă că electoratul sârb va fi chemat la urne pentru două scrutine într-un interval relativ scurt.

Alegerile parlamentare anticipate sunt programate pentru 25 octombrie

Vučić a declarat că primul tur al prezidențialelor ar urma să aibă loc până la sfârșitul lunii decembrie.

Demisia nu înseamnă însă retragerea lui Aleksandar Vučić din politică. Dimpotrivă, aceasta îi permite să intre în competiția pentru conducerea viitorului guvern.

Alegerile parlamentare anticipate sunt programate pentru 25 octombrie, după ce Vučić a dizolvat Parlamentul la începutul lunii septembrie. Reuters relata atunci că liderul sârb urmărește să-și continue rolul politic printr-o candidatură pentru funcția de prim-ministru.

Dacă Partidul Progresist Sârb și aliații săi vor putea forma viitoarea majoritate parlamentară, Vučić ar putea fi desemnat premier.

În scrutinul din octombrie, SNS și aliații săi se confruntă, printre alții, cu mișcarea anticorupție condusă de studenți Students Win și cu European Serbia, o alianță a unor formațiuni de opoziție cu orientare pro-occidentală.

Începe competiția pentru succesiunea la președinția Serbiei

Alegerile parlamentare vor avea astfel o miză majoră pentru viitorul politic al lui Vučić, care încearcă să treacă de la președinție la conducerea Executivului.

Demisia sa deschide simultan competiția pentru succesiunea la președinția Serbiei.

Principalele formațiuni și alianțe de opoziție nu și-au stabilit încă toți candidații pentru scrutinul prezidențial.

Serbia intră astfel în ultimele luni ale anului 2026 cu o conducere prezidențială interimară și cu două confruntări electorale care vor determina atât componența viitorului Parlament și a Guvernului, cât și succesorul lui Aleksandar Vučić la șefia statului.

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