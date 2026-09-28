Victorie istorică pentru partidul lui Marine Le Pen. RN își multiplică forța în Senatul Franței, cu șapte luni înainte de alegerile prezidențiale

Adunarea Națională (RN) și aliații săi au obținut 15 mandate în Senatul Franței, un rezultat record pentru tabăra naționalistă. Succesul vine cu mai puțin de șapte luni înaintea alegerilor prezidențiale, unde Marine Le Pen conduce în intențiile de vot pentru primul tur.

Adunarea Națională (RN) își consolidează puternic poziția pe scena politică franceză după alegerile senatoriale de duminică. Partidul condus de Jordan Bardella și aliații săi au ajuns la 15 mandate în camera superioară a Parlamentului, rezultat care marchează cea mai importantă reprezentare de până acum a taberei naționaliste în Senatul Franței, potrivit France24.

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RN, partidul fondat de Jean-Marie Le Pen și asociat politic cu Marine Le Pen, avea până acum doar trei senatori. În urma scrutinului, formațiunea a obținut nouă noi mandate, în timp ce aliații săi din Uniunea Dreptelor pentru Republică (UDR) au câștigat alte trei.

Alegerile au vizat puțin peste jumătate dintre cele 348 de mandate ale Senatului francez.

„Pentru prima dată în istoria sa, Adunarea Națională va constitui, împreună cu aliații săi (…) un grup în Senat”, a scris Jordan Bardella, președintele RN, pe X.

Marine Le Pen: „Este o victorie istorică”

Rezultatul are o greutate politică aparte în perspectiva alegerilor prezidențiale programate pentru 18 aprilie, scrutin aflat la mai puțin de șapte luni distanță.

Marine Le Pen, aflată în fruntea intențiilor de vot pentru primul tur al prezidențialelor, consideră că rezultatul confirmă extinderea partidului dincolo de bastioanele sale tradiționale.

„Este o victorie istorică și o etapă majoră care a fost depășită”, a declarat Marine Le Pen.

Ea a salutat totodată un „progres general” care confirmă „accelerarea implantării Adunării Naționale pe întreg teritoriul” Franței.

Câștigul din Senat vine după ce RN devenise deja, în urma alegerilor legislative din 2024, cel mai numeros partid din Adunarea Națională, camera inferioară a Parlamentului francez, cu 119 deputați și trei aleși afiliați.

Trecerea pragului de zece senatori are și consecințe concrete. RN și aliații săi vor putea forma pentru prima dată un grup parlamentar în Senat, ceea ce le oferă mai mult timp pentru intervenții, resurse suplimentare și o platformă politică mai puternică înaintea cursei pentru Palatul Élysée.

RN își extinde influența locală înaintea luptei pentru Élysée

Una dintre principalele concluzii ale scrutinului este avansul RN la nivel local. În unele zone, scorurile formațiunii au ajuns să fie de până la cinci ori mai mari decât la precedentele alegeri senatoriale din 2020.

Situația este diferită pentru La France Insoumise (LFI), partidul stângii radicale condus de Jean-Luc Mélenchon. Formațiunea continuă să aibă o reprezentare locală redusă, deși a reușit să obțină pentru prima dată un mandat în Senat.

În pofida ascensiunii RN, raportul general de forțe din camera superioară nu este răsturnat. Republicanii (LR) și aliații lor centriști își păstrează controlul asupra Senatului, chiar dacă au înregistrat o ușoară erodare. Bruno Retailleau, candidatul LR, și-a păstrat mandatul.