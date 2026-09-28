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Iancu Guda și Andrei Caramitru, păcăliți de o știre falsă: Nicușor Dan ar fi cerut un împrumut pentru România băncii JP Morgan, dar a fost refuzat

Iancu Guda și Andrei Caramitru, păcăliți de o știre falsă: Nicușor Dan ar fi cerut un împrumut pentru România băncii JP Morgan, dar a fost refuzat
Iancu Guda și Andrei Caramitru, păcăliți de o știre falsă
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O știre publicată pe un site obscur a ajuns să fie comentată de cunoscuți economiști din România, stârnind dezbateri aprinse în mediul online. Informația că președintele Nicușor Dan a cerut un împrumut băncii JP Morgan, dar a fost refuzat, s-a dovedit a fi falsă, de tip fake news.

Iancu Guda și Andrei Caramitru, doi dintre cei mai importanți „influenceri” români pe zona economică, pe care televiziunile de știri îi citează cu regularitate, au căzut în capcană, luând de bună informația.

Ce spunea știrea falsă

Trei surse informate cu privire la discuții au declarat pentru «The Diplomatic Affairs» că președintele României, Nicușor Dan, a solicitat băncii JP Morgan, din New York, în cursul acestei săptămâni, deschiderea unei linii de finanțare pentru statul român, însă a fost refuzat. Potrivit celor trei surse – care au vorbit sub protecția anonimatului din cauza caracterului sensibil al discuțiilor – răspunsul primit a depășit simplul refuz al unei propuneri punctuale. Acestea afirmă că oficialilor români li s-a comunicat faptul că JP Morgan nu este dispusă să acorde noi împrumuturi statului român.

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În timpul vizitei sale la New York, Dan s-a întâlnit cu reprezentanți ai JP Morgan și cu investitori în titluri de stat românești. Întâlnirea a făcut parte din programul oficial al președintelui, desfășurat în contextul săptămânii la nivel înalt a celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU.

Relatările publice privind vizita confirmă faptul că Dan avea programată o întâlnire cu reprezentanți ai JP Morgan Chase pe data de 21 septembrie; ulterior, presa din România a precizat că discuțiile au avut loc la sediul băncii din New York și au inclus investitori care dețin datorie suverană a României.

Deși întâlnirea în sine este un fapt cunoscut public, administrația română nu a comentat, până în prezent, concluziile acesteia.

„Un semnal semnificativ”

Cu toate acestea, sursele noastre confirmă că JP Morgan a informat delegația că banca nu mai este dispusă să acorde împrumuturi statului român; acesta este un semnal semnificativ, venind din partea uneia dintre cele mai influente instituții financiare la nivel mondial, cu privire la disponibilitatea sa de a-și asuma o expunere suplimentară față de România.

Un astfel de refuz nu echivalează imediat cu un default suveran și nici nu înseamnă că România a fost exclusă de pe piețele internaționale de capital. Statul român continuă să se finanțeze prin emiterea de titluri de stat și prin alte mecanisme de piață, însă decizia unei bănci globale majore de a respinge o solicitare directă de finanțare din partea Bucureștiului – mai ales în timpul unei vizite prezidențiale – are o semnificație ce depășește cu mult valoarea oricărei facilități de credit individuale. Aceasta sugerează că dificultățile politice și fiscale ale țării încep să se transfere din sfera rapoartelor agențiilor de rating în decizii concrete privind finanțarea.

Situația este cu atât mai frapantă cu cât întâlnirile lui Dan la New York aveau scopul explicit de a prezenta România investitorilor drept o destinație credibilă și tot mai previzibilă pentru capital. Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare, care a făcut parte din delegație, a descris public România, în cadrul reuniunilor, drept o «economie care își recapătă predictibilitatea fiscală și caută capital pentru investiții și transformare, mai degrabă decât pentru consum».

Alexandru Nazare a făcut parte din delegația română prezentă la New York

Alexandru Nazare a făcut parte din delegația română prezentă la New York

Președintele însuși a recunoscut, după discuții, că investitorii americani și-au exprimat îngrijorarea cu privire la situația politică din România. Potrivit relatărilor din presa română despre declarațiile sale, întrebările investitorilor au vizat în special momentul în care țara va avea din nou un guvern funcțional”, a scris site-ul respectiv, care a publicat fake news-ul.

Iancu Guda și Andrei Caramitru au comentat o știre falsă

Subiectul inventat s-a propagat, iar printre cei care s-au lăsat păcăliți figurează și doi economiști importanți, Iancu Guda și Andrei Caramitru. Ulterior, Guda și-a șters postarea, la fel procedând și Caramitru, care și-a recunoscut, totuși, greșeala.

„Breaking! Presa americană spune că ND a cerut o linie de finanțare pentru statul român de la JP Morgan. Care A FOST REFUZATĂ. Deci, cea mai mare bancă din lume spune că nu mai vrea să finanțeze România direct. După vine Fitch și avertizează.

Bun. Troica mai repede. Hai să vină. În momentul când se află că JP nu mai asumă risc pe RO, cine Dzeu mai credeți că mai finanțează ceva aici mai ales cu un guvern populist isteric de tip PSD haur? Aud? Tovarăși ați înfrânt! Ura! Popcorn!”, s-a grăbit să scrie Andrei Caramitru pe social media.

Ulterior, el a șters postarea și a revenit cu următoarea precizare: „Am dat o postare acum 30 min despre JP Morgan. Am aflat, între timp, că e un ziar bizar deținut de un maga cegist pe undeva. Nu am știut, am primit de la un bancher care probabil și el a căzut în dezinformare ca și mine. Deci e fake news! Sorry!!”.

Ministrul Alexandru Nazare dezminte: „Fake news”

Ițele au fost rapid descâlcite de ministrul Finanțelor. Alexandru Nazare a anunțat public că informația nu are niciun sâmbure de adevăr.

„Fake news. Statul roman nu a cerut nici o «lnie de finanțare» către JP Morgan la New York. Este un subiect inventat, fără nici o legătură cu realitatea”, a transmis Alexandru Nazare.

Comentarii 1

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