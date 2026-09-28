Prima pagină » Social » Fost director de penitenciar, acuzat că își hărțuia subalterna cu mesaje indecente. „Ești bine pisoi? Miau!” / „Urât că nu răspunzi, mâine ți-o furi”

Fost director de penitenciar, acuzat că își hărțuia subalterna cu mesaje indecente. „Ești bine pisoi? Miau!” / „Urât că nu răspunzi, mâine ți-o furi”

Fost director de penitenciar, acuzat că își hărțuia subalterna cu mesaje indecente. „Ești bine pisoi? Miau!” / „Urât că nu răspunzi, mâine ți-o furi”
Galerie Foto 3
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Pisule”, „miau”, „ești bine, pisoi?”, „urât că nu răspunzi” sau „mâine ți-o furi”. Nu sunt replici desprinse dintr-o conversație privată între doi parteneri, ci mesaje ajunse într-un dosar penal în care un director de penitenciar a fost acuzat că și-ar fi folosit poziția de superior pentru a obține favoruri sexuale de la femei aflate în subordinea sa.

Sondaj Gândul

Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Gândul a consultat motivarea Tribunalului Maramureș în dosarul fostului director al Penitenciarului Baia Mare, Horia Ștefan Chiș. Documentul descrie în detaliu mesajele pe care acesta le trimitea femeilor aflate în subordinea sa, uneori târziu în noapte, dar și felul în care reacționa atunci când răspunsurile întârziau, erau prea scurte sau nu veneau deloc.

Avansuri respinse

Tribunalul a concluzionat în primă instanță că Horia Chiș a pretins favoruri de natură sexuală de la două subordonate, profitând de poziția de superioritate care decurgea din funcția sa de director.

În cazul uneia dintre subordonate, instanța descrie o apropiere care ar fi început printr-o serie de mesaje personale și apelative de alint.

În iulie 2020, fostul director îi scria seara femeii, pe care o numea „Rălucuța”, spunându-i că este „o femeie deosebită”, „curată și de caracter” și „rară”.

După alte câteva zile, mesajele deveneau și mai personale: „Are you ready for my whole love”, îi scria Chiș. Apoi: „or not”, „cu dichis, Rălucuța”, „dar sunt foarte trist” și „mă bazez pe tine”.

Horia Chiș a fot revocat din funcție

Potrivit celor consemnate de instanță, angajata i-a recomandat să se odihnească sau să își găsească ceva care să îl înveselească. Răspunsul fostului director a fost că în acea zi dansase singur în birou și se gândise la ea.

La un alt moment, Chiș i-ar fi spus femeii că este frumoasă și că, dacă ar fi fost mai tânăr, ar fi încercat să îi atragă atenția „puțin altfel”. Subordonata i-ar fi cerut atunci ferm să se oprească și i-ar fi spus că nu consideră normală o asemenea conversație între directorul unei instituții și un angajat aflat în subordinea lui.

De la „Pisule” la „nu ai sânge în instalație”

Conversațiile reproduse de instanță arată însă că familiaritatea a continuat. În iulie 2021, directorul i se adresa aceleiași femei cu apelativul „Pisule”.

O lună mai târziu, într-o discuție purtată în jurul orei 21:00, aceasta îi explica faptul că nu considera potrivit să își deranjeze colegii la asemenea ore.

Replica șefului? „E doar ora 21. Da e clar că nu ai sânge în instalație. Puteai să dai un feedback subtil și scurt. Gen un emoticon.”

Nemulțumit de felul în care decurgea conversația, directorul îi mai trimitea, în jurul orei 23:00, un mesaj în care îi spunea să vină „într-o zi până la pușcărie”, pentru că voise să îi spună ceva.

Ea continua să îi vorbească folosind pluralul de politețe. El încheia conversația cu: „miau”. Tribunalul notează chiar că acest cuvânt era „total nepotrivit într-o discuție cu o subalternă”.

După ce Chiș îi trimite mai multe mesaje personale, femeia răspunde simplu: „ok. noapte bună”. Fostul director nu consideră însă răspunsul suficient. Îi reproșează „nuanța academică, militară și superioară” a mesajului.

Femeia nu mai răspunde. La ora 23:17, directorul revine: „Noapte bună din nou. E de bun simț să răspunzi. Desigur, cum vrei.”

A doua zi dimineață îi scrie din nou. Instanța consemnează că femeia a explicat că îi era dificil să gestioneze asemenea insistențe. Chiar dacă încerca să păstreze distanța sau să răspundă neutru, nu își permitea pur și simplu să întrerupă orice comunicare cu omul care îi era superior ierarhic.

Ea a declarat că, atunci când nu răspundea, putea fi apostrofată ulterior inclusiv pe holurile unității sau chemată în birou pentru explicații.

„Mâine ți-o furi”. Ea răspundea: „Să trăiți”

În martie 2022, mesajele continuă. Fostul director îi scria că este una dintre femeile „în care Dumnezeu a pogorât Duhul Sfânt, pentru ca imediat să adauge că o iubește „ca pe o soră”.

În aprilie: „Mda, Pisule, chiar ești tare. Pe alocuri chiar exemplară.”

În mai: „Ești bine, pisoi?” „Surioara mea dragă și înțelegătoare de suflete.” Și, pentru că femeia nu răspundea: „Tu că nu răspunzi, somnoroaso, nu e ok.” Urmat de: „Că asta mă enervează maxim.”

Fostul director de penitenciar Horia Chiș

În fața instanței, angajata a spus că asemenea mesaje îi creau o stare de disconfort și că i-a cerut verbal directorului să se oprească. A continuat uneori să răspundă tocmai pentru că trebuia să afle dacă mesajul avea sau nu vreo componentă profesională și pentru că nu voia să fie certată ulterior de șef.

Subordonata a declarat că a simțit inclusiv consecințe profesionale atunci când nu îi răspundea sau când mesajele sale erau prea neutre, fiind ulterior criticată în ședințe pentru lucruri pe care ea nu le considera greșeli profesionale.

Una dintre apărările invocate în dosar a fost că unele dintre conversații ar fi aparținut unei zone de susținere morală, filosofică sau chiar metafizică.

Tribunalul a respins această explicație într-un pasaj extrem de tranșant. Concluzia instanței a fost că asemenea mesaje nu pot primi o explicație filosofică sau metafizică.

Mai mult, Tribunalul a apreciat că ideea transmisă implicit era aceea a unei apropieri personale și fizice față de subordonate.

Instanța: favorurile sexuale au fost cerute profitând de poziția de șef

Aici este, de fapt, cheia întregului dosar. Judecătorii nu au privit mesajele ca pe niște simple glume neinspirate între colegi.

Tribunalul a stabilit în primă instanță că, în cazul ambelor femei, Horia Chiș a profitat de poziția sa de superior ierarhic și a pretins favoruri de natură sexuală.

Instanța precizează că asemenea solicitări nu au fost, în majoritatea situațiilor, formulate vulgar sau explicit. Ele au fost mai ales implicite.

În opinia judecătorilor, mesajele trimise frecvent seara și noaptea, insistența pentru răspunsuri și apropierea personală nu puteau fi rupte de relația șef-subordonat.

Mai ales că femeile, tocmai din cauza poziției lor inferioare în ierarhie, nu puteau reacționa la fel ca într-o relație între două persoane aflate pe poziții egale.

Instanța notează că un refuz total de comunicare putea avea consecințe profesionale: reproșuri, certuri sau ședințe în care cele două erau criticate.

„Glumeț și seducător”, apoi „lider intransigent”

Tribunalul descrie inclusiv mecanismul pe care consideră că l-a identificat în comportamentul fostului director. Față de cele două subordonate, Chiș ar fi manifestat, potrivit instanței, o conduită duală.

Uneori apărea ca un șef glumeț, apropiat și seducător, care le cerea femeilor să fie deschise și să comunice cu el.

Alteori devenea liderul extrem de sever pentru care inclusiv greșeli profesionale obișnuite căpătau proporții și deveneau motiv de reproșuri sau certuri puternice.

Horia Ștefan Chiș, care a condus Penitenciarul Baia Mare, a fost trimis în judecată după ancheta DNA pentru două infracțiuni de folosire abuzivă a funcției în scop sexual, dar și pentru ultraj, purtare abuzivă și șantaj. DNA anunța încă din 2023 că acuzațiile privind favorurile sexuale vizau două femei aflate în subordinea lui.

Pe 6 iulie 2026, Tribunalul Maramureș a stabilit o pedeapsă rezultantă de 6 ani și 6 luni de închisoare cu executare. Instanța i-a interzis, de asemenea, pentru cinci ani, printre altele, dreptul de a ocupa funcția de director de penitenciar și dreptul de a comunica ori de a se apropia de cele trei persoane menționate în dispozitivul sentinței.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Zi de foc pentru Călin Georgescu. Are obligația de a se prezenta la Curtea de Apel București, unde este al doilea termen în dosarul de complicitate la tentativa loviturii de stat pretins organizată de Potra și „Compania”
08:00
Zi de foc pentru Călin Georgescu. Are obligația de a se prezenta la Curtea de Apel București, unde este al doilea termen în dosarul de complicitate la tentativa loviturii de stat pretins organizată de Potra și „Compania”
FLASH NEWS Urmărire ca în filme pe DN6. Un șofer fugar a fost oprit cu focuri de armă și un dispozitiv cu țepi. De ce încerca să scape de polițiști
21:50
Urmărire ca în filme pe DN6. Un șofer fugar a fost oprit cu focuri de armă și un dispozitiv cu țepi. De ce încerca să scape de polițiști
SCANDAL Naistul Nicolae Voiculeț, revoltat pe Biblioteca Metropolitană București. Acuză că aceasta ar vrea să îi cenzureze un eveniment. De unde a pornit scandalul
19:42
Naistul Nicolae Voiculeț, revoltat pe Biblioteca Metropolitană București. Acuză că aceasta ar vrea să îi cenzureze un eveniment. De unde a pornit scandalul
ACTUALITATE Adio trotinete pentru minori în București. Proiectul de lege ajuns pe masa Consiliului General înăsprește regulile pentru trotinetiști
18:09
Adio trotinete pentru minori în București. Proiectul de lege ajuns pe masa Consiliului General înăsprește regulile pentru trotinetiști
EXCLUSIV Mega-scandal în jurul shaormeriei Dristor. Patronul a fost arestat în Turcia într-un dosar de spălare de bani: în anchetă apar studenți-curieri, valize cu valută și un cămin din București
06:30
Mega-scandal în jurul shaormeriei Dristor. Patronul a fost arestat în Turcia într-un dosar de spălare de bani: în anchetă apar studenți-curieri, valize cu valută și un cămin din București
FLASH NEWS Ministerul de Externe, atenționare de călătorie pentru Italia. Zborurile de pe Aeroportul din Catania, suspendate din cauza erupției vulcanului Etna
20:39, 26 Sep 2026
Ministerul de Externe, atenționare de călătorie pentru Italia. Zborurile de pe Aeroportul din Catania, suspendate din cauza erupției vulcanului Etna
Mediafax
„Te cumpăr și pe tine”, „Mor cu voi de gât”. Dominic Fritz, despre amenințările primite în lupta pentru patrimoniul Timișoarei
Digi24
Cum se spală fructele și legumele pentru a elimina pesticidele. Ce produse se păstrează în frigider și care la temperatura camerei
Cancan.ro
S-a aflat ce a făcut Armina în Albania, de fapt. Înainte să-l cunoască pe Marcel, a locuit 3 luni acolo
Prosport.ro
Sharon Stone, mesaj direct pentru Sydney Sweeney după ce sportivele s-au revoltat pentru că a pozat goală: „Asumă-ți responsabilitatea”
Adevarul
Cât poți economisi dacă îți schimbi furnizorul de energie: diferențe de până la 90 de lei pe lună la curent și 380 de lei la gaze
Mediafax
O femeie a fost evacuată din propria casă. Mii de oameni au ieșit în stradă
Click
Capcana din restaurante în care cad mulți români. La ce trebuie să fii atent
Digi24
Obiectul 1335 de sub Muntele Apocalipsei. Rușii reînvie un sistem de răspuns nuclear automatizat din timpul Războiului Rece
Cancan.ro
BREAKING! După Valentina, o altă femeie de 27 de ani din Vrancea a fost uc!să de soț. Ce s-a întâmplat între cei doi
Ce se întâmplă doctore
Lași ușa mașinii de spălat deschisă după fiecare spălare? Motivul pentru care ar fi cazul să nu o mai faci
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De ce întârzie sistemul autonom Tesla în Europa și când este programat votul-cheie?
Descopera.ro
O nouă grupă de sânge a fost descoperită după jumătate de secol de întrebări
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Doi canibali stau într-un pom. Pe jos trece un cavaler...
Descopera.ro
Ce se întâmplă dacă bei zilnic apă cu lămâie?
Mediafax Italia
Românca devenită MISS ITALIA are o problemă pe care nu o rezolvă nicio coroană!
Mediafax Spania
NOUA REGULĂ de circulație. De la 1 octombrie NU MAI AI VOIE să faci asta la trecerile de pietoni!
Tabel ninsori | Pe ce dată vine prima ninsoare în 2026, în funcție de orașul în care locuiești, potrivit prognozelor Accuweather și ANM
08:21
Tabel ninsori | Pe ce dată vine prima ninsoare în 2026, în funcție de orașul în care locuiești, potrivit prognozelor Accuweather și ANM
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.677. Zelenski anunță rezultate importante pe frontul de la Liman
08:16
Război în Ucraina, ziua 1.677. Zelenski anunță rezultate importante pe frontul de la Liman
FLASH NEWS Victorie istorică pentru partidul lui Marine Le Pen. RN își multiplică forța în Senatul Franței, cu șapte luni înainte de alegerile prezidențiale
08:15
Victorie istorică pentru partidul lui Marine Le Pen. RN își multiplică forța în Senatul Franței, cu șapte luni înainte de alegerile prezidențiale
Calcul complet. Ce avere are Gică Hagi, de fapt, și cine are grijă de banii selecționerului României
07:56
Calcul complet. Ce avere are Gică Hagi, de fapt, și cine are grijă de banii selecționerului României
ECONOMIE Iancu Guda și Andrei Caramitru, păcăliți de o știre falsă: Nicușor Dan ar fi cerut un împrumut pentru România băncii JP Morgan, dar a fost refuzat
07:39
Iancu Guda și Andrei Caramitru, păcăliți de o știre falsă: Nicușor Dan ar fi cerut un împrumut pentru România băncii JP Morgan, dar a fost refuzat
CONTROVERSĂ Scandal la Atena după dezvăluirile WSJ despre ambasadoarea SUA care au zguduit și România. Opoziția cere explicații: „Nu acceptăm tăcerea Guvernului grec drept răspuns”
07:30
Scandal la Atena după dezvăluirile WSJ despre ambasadoarea SUA care au zguduit și România. Opoziția cere explicații: „Nu acceptăm tăcerea Guvernului grec drept răspuns”

Cele mai noi

Trimite acest link pe