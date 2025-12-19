Calcul complet | Electrocasnicul care te „ușurează” de 30 în fiecare lună. Toți românii îl folosesc zilnic

Cel mai bun prieten al românului, mai ales de Sărbători, ne face un cadou la care puțini dintre noi se așteaptă. Este vorba despre o factură delor de neglijat.

Este vorba despre televizor

– am plecat de la premisa asta: 3 televizoare smart intr-o locuinta: unul in bucatarie, unul in living si unul in dortmior

– si fiecare functioneaza, in medie, 3 ore pe zi

CALCUL

– consum zilnic per televizor: 3 ore ×0.1 kWh = 0.3 kWh/zi

– consum zilnic total (3 televizoare): 3 x 0.3 kWh/zi = 0.9 kWh/zi

– consum lunar (30 de zile): 0.9 kWh/zi x 30 zile = 27 kWh/luna

– cost lunar (la un tarif mediu de 1.20 lei/kwh): 27 kWh x 1.20 lei/kWh = 32 lei.

