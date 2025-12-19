Prima pagină » Actualitate » Calcul complet | Electrocasnicul care te „ușurează” de 30 în fiecare lună. Toți românii îl folosesc zilnic

Calcul complet | Electrocasnicul care te „ușurează" de 30 în fiecare lună. Toți românii îl folosesc zilnic

19 dec. 2025
Calcul complet | Electrocasnicul care te

Cel mai bun prieten al românului, mai ales de Sărbători, ne face un cadou la care puțini dintre noi se așteaptă. Este vorba despre o  factură delor de neglijat.

Este vorba despre televizor

– am plecat de la premisa asta: 3 televizoare smart intr-o locuinta: unul in bucatarie, unul in living si unul in dortmior
– si fiecare functioneaza, in medie, 3 ore pe zi
CALCUL
– consum zilnic per televizor: 3 ore ×0.1 kWh = 0.3 kWh/zi
– consum zilnic total (3 televizoare): 3 x 0.3 kWh/zi = 0.9 kWh/zi
– consum lunar (30 de zile): 0.9 kWh/zi x 30 zile = 27 kWh/luna
– cost lunar (la un tarif mediu de 1.20 lei/kwh): 27 kWh x 1.20 lei/kWh = 32 lei.

