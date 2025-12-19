Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: Eșec de proporții al UE în războiul cu Federația Rusă

Ion Cristoiu: Eșec de proporții al UE în războiul cu Federația Rusă

19 dec. 2025, 11:22, Pastila lui Cristoiu

Jurnalistul și analistul politic, Ion Cristioiu, a vorbit în cea mai recentă pastilă video a sa, faptul că Uniunea Europeană a avut parte de un eșec de proporții în războiul cu Federația Rusă.

Eșecul Uniunii Europene în războiul cu Federația Rusă, în opinia lui Ion Cristoiu

„Președinta Comisiei Europene, zisă țarina sau împărăteasa sau regina, nu că regina e prea puțin, a Uniunii Europene, Ursula von der Leyen a avut ca o idee extraordinară, trezindu-se ea așa într-o dimineață sau în toiul nopții să bea o cană cu apă și a zis: Ce ar fi să finanțăm, să dăm noi Ucrainei niște bani că tot au ei nevoie ca să poată să își finanțeze corupția, au nevoie, se apropie pacea, acum conturile trebuie să fie și mai mari, și mai babane”, a spus Ion Cristoiu.

„La declanșarea războiului, activele rusești au fost înghețate, așa se întâmplă pe timp de război, așa s-a întâmplat în timpul tuturor războaielor, aceste active nu s-a atins niciodată cineva de el în timpul războiului, indiferent de unde erau ele plasate, pentru că s-a așteptat sfârșitul războiului pentru că sunt ale…nu sunt ale țării care le găzduiește, sunt ale Rusiei. Asta a fost o regulă, ea e decis să le încalce, împinsă și de cuplul Merz – Macron, e vorba de un cuplu în care bărbatul, soțul este Merz și soția, în sensul oriental, adică Merz, Germania este șefă, ca un cuplu și a venit și Franța că ea se înțelege cu zorzoane, cu pompoane. Cuplul germano-francez, s-a tot discutat, s-au făcut reuniuni ale Consiliului European să se decidă, Belgia s-a opus, dar și câteva țări din Uniune aflate sub influența Americii, Administrația Trump vrea să folosească aceste active, cu acceptul Rusiei, pentru încheierea războiului.

De fiecare dată a eșuat această tentativă, acum iar s-a reunit consiliul și Ursula a zis: nu plecăm de aici până nu luăm o decizie. În loc să furăm activele rusești, să i le dăm lui Zelenski. Și rezultatul, un eșec de proporții, s-a renunțat la această formulă unică în istoria omenirii și un precedent foarte periculos și Uniunea Europeană se va împrumuta de 90 de milioane de euro, în sensul că ne vom împrumuta și noi, pe piețe vor da acești bani Ucrainei care îi va rambursa la finalul conflictului. Ciuciu, nu va rambursa, nu cred că…o parte din bani vor merge în buzunarele clicii lui Zelenski, nu cred eu că clica aia își vor scoate bani din conturi să le dea Uniunii Europene. Aceste împrumuturi, e vorba de taxele și impozitele noastre. Nicușor Dan a zis da, cât să plătim, mai tăiem de la români, să facă Uniunea împrumut și să îi plătim lui Zelenski”, a mai spus publicistul.

Alt eșec neobservat de presă

„Un alt eșec care a fost trecut așa neobservat de presă, este anunțul lui Macron că a venit momentul să discutăm și noi europenii cu Putin. De ce să discute numai Trump și noi europenii prin intermediul lor, să discutăm noi. Așa e, dar până acum Putin era un criminal și pudelul lui Macron, Nicușor Dan, în orice poziție: „Nu discutăm cu criminalul de Putin”. Ăsta este adevăratul eșec, liderii europeni încearcă să discute cu criminalul de Putin”, a încheiat Ion Cristoiu pastila.

