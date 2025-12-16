Singurele 3 aparate electrocasnice care consumă curent fără să le folosești. Soluția pe care să o urmezi, pentru a nu plăti o factură mai mare

În cazul multor cetățeni români, factura la energie poate deveni o reală provocare. Cu gândul să economisească, pot căuta metode eficiente care să nu le „umfle” factura la curent. Însă, uneori, pot uita că există și aparte electrocasnice care consumă electricitate fără să le folosească, arată CANCAN.

De aceea, pentru a putea economisi, este important ca atenția să fie îndreptată către aparatele electrocasnice care pot deveni mici „vampiri” în gospodărie, chiar și atunci când nu sunt utilizate. Pe listă se află, de pildă, trei aparate electrocasnice care consumă curent fără să le folosești. Două dintre aceste aparate se găsesc în casele multor persoane, dar nu își dau seama că pe cât de „inofensive” par, cu atât ar putea consuma curent.

Singurele 3 aparate electrocasnice care consumă curent fără să fie pornite

Tot mai multe locuințe cunosc un upgrade major, tehnologia ocupând un loc important în viețile multor persoane. Digitalizarea, precum și diverse aparate electronice și electricasnice „inteligente” sunt tot mai prezente în viețile consumatorilor, dar nu toți își dau seama că acestea pot consuma curent fără să le folosești. Practic, atunci când sunt conectate la priză, dar fără să fie deschise sau pornite.

Comoditatea și agitația cotidiană pot reprezenta două dintre motivele pentru care unele persoane nu deconectează anumite aparate electrocasnice de la prize, atunci când acestea nu sunt utilizate. Deși ar putea părea „inofensive”, dacă sunt lăsate conectate la o sursă de energie, nu toată lumea realizează că facturile la curent pot crește tocmai din această cauză. Practic, aceste aparate pot face un „consum fantomă”, când nu sunt pornite. Însă, care să fie aceste aparate sau dispozitive din locuință care consumă electricitate, atunci când nu sunt folosite.

AFLĂ AICI CARE SUNT CELE 3 ELECTROCASNICE CARE CONSUMĂ CURENT FĂRĂ SĂ LE FOLOSEȘTI. CE TREBUIE SĂ FACI, CA SĂ NU PLĂTEȘTI ÎN PLUS PE FACTURA DE CURENT.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ