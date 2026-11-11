Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 11 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Demi Moore este o actriță americană cunoscută pentru frumusețea, talentul și versatilitatea sa artistică. S-a născut pe 11 noiembrie 1962, în Roswell, statul New Mexico, SUA. A câștigat notorietate în anii ‘80, iar consacrarea internațională a venit odată cu filmul Ghost (1990), în care a jucat alături de Patrick Swayze. Printre producțiile importante în care a mai apărut se numără A Few Good Men, Indecent Proposal, G.I. Jane și The Substance. De-a lungul carierei, a demonstrat că poate interpreta personaje complexe, atât în drame, cât și în filme de acțiune. Un moment important al carierei sale recente a fost rolul din filmul The Substance (2024), pentru care a câștigat Globul de Aur pentru cea mai bună actriță într-un film de comedie sau musical, în 2025. De asemenea, a primit prima sa nominalizare la premiile Oscar. În viața personală, a fost căsătorită cu actorii Bruce Willis și Ashton Kutcher și are trei fiice din căsnicia cu Bruce Willis. Demi Moore este considerată una dintre actrițele importante de la Hollywood, apreciată pentru perseverență, eleganță și capacitatea de a se reinventa.

Leonardo DiCaprio este un actor și producător american, considerat unul dintre cei mai talentați artiști ai cinematografiei contemporane. Născut pe 11 noiembrie 1974, în Los Angeles, California, SUA, este cunoscut pentru capacitatea de a interpreta personaje complexe și pentru implicarea profundă în fiecare rol. Succesul mondial a venit în 1997, odată cu lansarea filmului Titanic, regizat de James Cameron. În această producție, DiCaprio a jucat rolul lui Jack Dawson, un tânăr artist care se îndrăgostește de Rose, personaj interpretat de Kate Winslet. De-a lungul carierei, actorul a colaborat cu regizori renumiți, precum Martin Scorsese, Christopher Nolan si Quentin Tarantino. A jucat în numeroase producții apreciate, printre care Romeo + Juliet, Catch Me If You Can, The Aviator, The Departed, Inception și The Wolf of Wall Street. Pentru interpretarea din filmul The Revenant (2015) a câștigat primul său premiu Oscar pentru cel mai bun actor, în anul 2016. Leonardo DiCaprio este cunoscut și pentru implicarea sa în protejarea mediului înconjurător și combaterea schimbărilor climatice, susținând numeroase proiecte ecologice.

Pavel Stratan este un cântăreț, compozitor și textier din Republica Moldova, cunoscut pentru stilul său muzical original, versurile pline de umor și poveștile inspirate din viața de zi cu zi. Născut pe 11 noiembrie 1970, în localitatea Nișcani, raionul Călărași, a început să cânte la chitară încă din copilărie, iar în anul 1983 a compus primele versuri. În 2002, a lansat primul său album, Amintiri din copilărie, care a avut un succes important atât în Republica Moldova, cât și în România. Ulterior, a lansat alte volume ale albumului, consolidându-și popularitatea. Printre cele mai cunoscute melodii ale sale se numără Eu beu și M-am născut de ziua mea, piese apreciate pentru originalitatea lor. Un aspect important al vieții sale este relaţia specială cu fiica sa, Cleopatra Stratan, pe care a încurajat-o să cânte încă de la o vârstă fragedă. Cleopatra a devenit cunoscută la nivel internațional datorită melodiei Ghiță, lansată când avea doar trei ani. Pavel Stratan rămâne un artist apreciat pentru autenticitatea, simplitatea și umorul cântecelor sale, reușind să creeze o legătură specială cu publicul din România și Republica Moldova.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1821: Fiodor Mihailovici Dostoievski 🇷🇺✒️ unul dintre cei mai importanți scriitori ruși, operele sale având un efect profund și de durată asupra literaturii, filozofiei, psihologiei și teologiei secolului al XX-lea

🎂1885: George Patton 🇺🇸✯ cel mai cunoscut pentru prestația sa în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, luând parte la campaniile militare din Africa de Nord, Sicilia, Franța și Germania

🎂1922: Kurt Vonnegut 🇺🇸✒️ Micul dejun al campionilor (Breakfast of Champions), 1973

🎂1928: Mircea Mureșan 🇷🇴🎥 Răscoala (1966), film premiat la Festivalul de la Cannes

🎂1933: Ștefan Bănică 🇷🇴🎬

🎂1950: Mircea Dinescu 🇷🇴✒️ Înființează revistele de satiră politică Academia Cațavencu (1990), Plai cu boi (2001) și Aspirina săracului (2003)

🎂1960: Stanley Tucci 🇺🇸🎬

🎂1962: Demi Moore 🇺🇸🎬

🎂1964: Calista Flockhart 🇺🇸🎬 Ally McBeal (1997-2002)

🎂1970: Pavel Stratan 🇲🇩🎤

🎂1974: Leonardo DiCaprio 🇺🇸🎬

🎂1983: Philipp Lahm 🇩🇪⚽️

Decese 🕯

🕯️1983: Valter Roman 🇷🇴🗣️ militant și politician comunist, de origine evreiască, veteran al brigăzilor internaționale comuniste din Războiul Civil din Spania. A fost tatăl fostului prim-ministru român Petre Roman

🕯️1995: Corneliu Coposu 🇷🇴🗣️ Absolvent de drept și ziarist, om de încredere al liderului național-țărănist Iuliu Maniu, Coposu a fost membru al PNȚ până la interzicerea acestuia în 1947, iar ulterior a fost deținut politic în condiții foarte aspre timp de 17 ani. Ales senator în Parlamentul României în 1992

🕯️2004: Yasser Arafat 🇵🇸🗣️ președintele Autorității Naționale Palestiniene

🕯️2007: Aurel Savin 🇷🇴🗣️ activist YMCA

🕯️2016: Robert Vaughn 🇺🇸🎬

Evenimente📋

📋🇵🇱 Polonia: Ziua Independenței (1918)

📋🪖 Franța: Ziua Armistițiului; la 11.11.1918, s-a semnat armistiţiul de la Compiègne/Franţa dintre Aliaţi şi Germania (în cea de-a 11-a oră a celei de-a 11-a zile a lunii a 11-a), armistiţiu ce a pus capăt primului război mondial

📋🪖 SUA: Ziua Veteranilor

📋🪖 România: Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații

📋🏷️ Ziua Mondială Origami (World Origami Day)

Calendar 🗒️

🗒️1572: Astronomul danez Tycho Brahe a observat pentru prima dată o „stea nouă”, în constelația Casiopeea, care mai târziu s-a dovedit a fi supernova SN 1572

🗒️1620: Corabia Mayflower, care a adus primii emigranți englezi în America de Nord, a ancorat la Cape Cod

🗒️1648: Franța și Olanda cad de acord să împartă insula Sf. Martin

🗒️1675: Gottfried Leibniz formulează pentru prima dată una dintre teoremele sale fundamentale folosind semnul modern pentru integrală într-un eseu despre tangente inverse

🗒️1843: În Danemarca apare basmul lui Hans Christian Andersen Rățușca cea urâtă

🗒️1858: Un exemplar al ziarului Zimbrulu și Vulturulu, tipărit în această zi, va deveni în 2006 cel mai scump ziar din lume. Angajatul Poștei a lipit pe acest exemplar (aflat primul dintr-un pachet de ziare) opt timbre Cap de bour cu valoarea de cinci parale

🗒️1889: Washington a devenit cel de-al 42-lea stat american

🗒️1918: Primul Război Mondial se termină, la ora 11, în a 11-a zi a lunii a 11-a din anul 1918

🗒️1918: Are loc semnarea Armistițiului de la Compiègne între Puterile Antantei și Germania, în urma căruia încetează ostilitățile. Germania recunoaște, între altele, caducitatea Tratatului de Pace de la București, fiind obligată să își retragă armata din România

🗒️1918: Împăratul Carol I al Austriei renunță la putere

🗒️1924: Primul ministru Alexandros Papanastasiou proclamă prima recunoaștere a Republicii grecești

🗒️1942: Ca răspuns la debarcarea aliaților în Algeria, trupele germane ocupă și Regimul de la Vichy

🗒️1944: Administrația română din teritoriul eliberat al Transilvaniei de Nord este expulzată de sovietici, care introduc o administrație militară proprie. Măsura este destinată să ofere URSS un mijloc de presiune pentru a favoriza instituirea controlului PCR asupra țării

🗒️1946: Începe procesul conducătorilor și membrilor organizațiilor de rezistență anticomunistă: Sumanele Negre, Mișcarea Națională de Rezistență, Haiducii lui Avram Iancu și Grupul de Rezistență Sinaia

🗒️1947: Se dă sentința în procesul Iuliu Maniu. Maniu, în vârstă de 75 de ani, este condamnat la închisoare pe viață împreună cu vicepreședintele PNȚ, Ion Mihalache

🗒️1968: Începe sesiunea Marii Adunări Naționale, la care se adoptă Codul de Procedură Penală și Legea de punere în aplicare a acestuia, Legea privind participarea tineretului la apărarea patriei

🗒️1975: Angola devine independentă față de Portugalia

🗒️1992: Biserica Anglicană a votat pentru a hirotoni ca preoți și femei

🗒️1994: Codex Leicester, o colecție legată de folii care conține scrieri academice, note, schițe și desene ale lui Leonardo da Vinci, este vândută de casa de licitații Christie’s antreprenorului Bill Gates pentru 30,8 milioane $ (echivalentul a 56,3 milioane $ în 2021). Acest lucru face ca codexul să fie cel mai scump manuscris vândut vreodată în lume