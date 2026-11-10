Accident mortal pe DN 13, lângă Brașov. Un bebeluș a murit și alte trei persoane au fost transportate de urgență la spital

Un accident rutier grav s-a produs marți seară, în jurul orei 21:00, pe DN13, între Brașov și Sighișoara, în apropierea localității Feldioara. În accident au fost implicate un autotren și un autoturism, iar în urma impactului, un bebeluș de trei luni au murit, iar alte trei persoane au fost rănite și transportate la spital.

UPDATE: „Din primele date obţinute până la acest moment, se pare că accidentul s-a produs ca urmare a pătrunderii pe sensul opus de mers a unui autoturism, în condiţii ce urmează a fi lămurite în cadrul anchetei, moment în care acesta a intrat în coliziune cu un autocamion care circula din sens opus”, a transmis IPJ Braşov.

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În urma impactului, autoturismul a fost proiectat în afara părţii carosabile. Circulaţia rutieră este blocată în acest moment și urmează să fie reluată după finalizarea activităţilor de cercetare. Şoferii care trec prin zonă sunt sfătuiţi să adapteze viteza de deplasare la condiţiile de drum şi să urmeze indicaţiile poliţiştilor.

Știrea inițială

Accidentul rutier s-a produs pe DN 13, în zona „Hanul din Ardeal”, fiind implicate un autoturism şi un autotren. Acolo au intervenit un echipaj de descarcerare, un echipaj de stingere cu apă şi spumă, trei echipaje SMURD şi o ambulanţă SAJ.

„În autoturism se aflau patru persoane, fiind necesară intervenţia echipajului de descarcerare pentru extragerea a trei dintre acestea. De asemenea, s-a intervenit pentru acordarea asistenţei medicale victimelor şi pentru asigurarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor la faţa locului. Din păcate, în urma accidentului, un copil în vârstă de 3 luni şi-a pierdut viaţa”, a informat ISU Braşov.

Celelalte trei persoane implicate în accident, un bărbat în vârstă de 35 de ani, care are dureri abdominale şi la picioare, un bărbat în vârstă de 27 de ani, cu traumatism cranio-cerebral, şi o femeie în vârstă de 22 de ani, care acuza dureri la nivelul coloanei cervicale, vor fi transportate la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate şi efectuarea investigaţiilor suplimentare.

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că traficul rutier este oprit pe DN 13 Braşov-Sighişoara, la kilometrul 8+700 de metri, în zona localităţii Feldioara, judeţul Braşov.