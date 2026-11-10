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Nicușor Dan dezvăluie că s-a mutat într-o locuință de protocol, dar nu mai ține minte dacă mutarea a avut loc acum o lună. Cine plătește facturile președintelui și cât costă acestea

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Nicușor Dan a dezvăluit, după conferința-maraton de la Palatul Cotroceni, că s-a mutat într-o locuință de protocol, după ce a refuzat până acum să renunțe la locuința privată. Președintele nu a fost însă foarte sigur de momentul mutării și a avut nevoie de câteva clipe de gândire înainte să ofere un răspuns. Șeful statului a fost întrebat și cine se ocupa de plata facturilor înainte de această schimbare, iar răspunsul său a atras imediat atenția celor prezenți în sală.

Președintele a dezvăluit că nu mai locuiește în vechea sa casă și a estimat că mutarea în noua locuință a avut loc în luna octombrie. Jurnalista a vrut să afle și unde se află noua locuință a președintelui, însă acesta a evitat să ofere detalii și a invocat motive de securitate.

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„Trebuie să vă spun că, începând cu luna, cred octombrie, m-am mutat într-o locuință de protocol (…) V-aș spune, dar nu știu dacă din motive de securitate am voie”, a declarat șeful statului.

Cine plătește facturile în casă? Nicușor Dan: „Soția, evident”

Întrebat cine se ocupa de plata facturilor până la momentul mutării, președintele a răspuns fără să stea pe gâduri: „Soția, evident”. Replica a atras imediat atenția jurnalistei, care l-a întrebat dacă s-a căsătorit între timp cu Mirabela Grădinaru.

„Și până în acel moment, cine se ocupa de plata facturilor la dumneavoastră în familie?”

Nicușor Dan: Soția, evident.

„Și o clarificare, dacă se poate. Tocmai ați spus mai devreme soția dumneavoastră. V-ați căsătorit între timp?”

Nicușor Dan: Încă nu, dar pentru limbajul curent cred că merge.

Nicușor Dan a oferit și o estimare a costurilor pentru energia electrică și gaze la locuința privată. Potrivit președintelui, facturile ajungeau la aproximativ 800-1.000 de lei, însă suma era calculată pentru două luni.

„Da, de ordinul 800-1.000 de lei. Pe câte două luni veneau, pentru că era la comun, ca și calculat o sumă, ceva de genul ăsta”, a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan a amânat mutarea într-o locuință de protocol după preluarea mandatului

Mutarea într-o locuință de protocol a fost un subiect de discuție încă de la începutul mandatului prezidențial. Nicușor Dan a declarat în repetate rânduri că nu își dorește să se mute imediat din locuința în care trăia alături de familie, întrucât copiii erau deja obișnuiți cu acel cartier.

În aprilie 2026, președintele spunea că ia în calcul mutarea în timpul vacanței de vară a copiilor. El a exclus atunci varianta Vilei Lac, pe care o considera prea izolată, și a explicat că ar prefera o locuință într-un cartier, astfel încât familia să își poată păstra cât mai mult rutina.

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