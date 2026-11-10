Prima pagină » Știri externe » Militar american de rang înalt, arestat în Marea Britanie sub suspiciunea de spionaj în favoarea Rusiei. Directorul FBI anunță o creștere cu 53% a cazurilor de spionaj în ultima perioadă

Militar american de rang înalt, arestat în Marea Britanie sub suspiciunea de spionaj în favoarea Rusiei. Directorul FBI anunță o creștere cu 53% a cazurilor de spionaj în ultima perioadă

Militar american de rang înalt, arestat în Marea Britanie sub suspiciunea de spionaj în favoarea Rusiei. Directorul FBI anunță o creștere cu 53% a cazurilor de spionaj în ultima perioadă
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Poliția din Marea Britanie a arestat marți un soldat american în vârstă de 41 de ani sub suspiciunea de spionaj în favoarea Rusiei. Operațiunea de capturare a fost rezultatul unei colaborări între autoritățile britanice, Armata SUA și FBI, relatează The Independent.

Militarul a fost reținut în apropiere de Gloucester, în sud-vestul Angliei, zonă care găzduiește GCHQ (Government Communications Headquarters), agenția britanică de informații, securitate și criminalitate cibernetică.

Sondaj Gândul

Ați vota-o președinte pe Diana Buzoianu?

Loading ...

Generalul de brigadă Sean Stinchon, șeful Comandamentului de Contrainformații al Armatei SUA, a confirmat că este vorba despre un militar de rang înalt care avea acces și primise în gestiune informații extrem de sensibile.

„Presupusa conduită a unui soldat superior, căruia i s-au încredințat informații sensibile, este o reamintire gravă a faptului că amenințările din interior sunt reale și persistente. Îi încurajez pe toți cei care cred că au fost martori la ceva suspect să raporteze acest lucru biroului local de contrainformații”, a precizat generalul Stinchon.

De asemenea, directorul FBI, Kash Patel, a subliniat că acuzațiile de spionaj sunt tratate cu maximă seriozitate de către SUA și aliații săi, afirmând că instituția nu tolerează încălcarea jurământului militar.

„Această arestare importantă implică acuzații de spionaj, ceea ce reprezintă o preocupare maximă pentru Statele Unite și aliații noștri”, a declarat directorul FBI, Kash Patel, în declarația comună. „FBI nu are nicio toleranță pentru nimeni care își încalcă jurământul față de Statele Unite și ale cărui acțiuni pun în pericol securitatea noastră națională și pe cea a partenerilor noștri. Aceasta include 167 de arestări pentru contrainformații și spionaj efectuate de FBI în ultimele 21 de luni, o creștere de 53%”, a precizat șeful FBI.

Cazul este gestionat ca o anchetă de securitate națională izolată și nu are legătură cu alte investigații antiteroriste aflate în desfășurare în Regatul Unit.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

PACE ÎN UCRAINACum încearcă Statele Unite să forțeze un acord între Rusia și Ucraina. Concluziile primei zile de discuții de la Abu Dhabi
21:54
Cum încearcă Statele Unite să forțeze un acord între Rusia și Ucraina. Concluziile primei zile de discuții de la Abu Dhabi
RĂZBOIPetrolul rusesc, sub asediu pe fondul discuțiilor de pace începute la Abu Dhabi. Atacurile ucrainene au redus capacitatea de rafinare a Rusiei cu până la 30%
20:30
Petrolul rusesc, sub asediu pe fondul discuțiilor de pace începute la Abu Dhabi. Atacurile ucrainene au redus capacitatea de rafinare a Rusiei cu până la 30%
FLASH NEWSPlanul postbelic pentru Europa, discutat la Abu Dhabi înaintea discuțiilor de pace dintre Rusia și Ucraina. SUA și aliații europeni au decis să reconfigureze securitatea pe continent pentru a preveni un nou război declanșat de ruși
18:30
Planul postbelic pentru Europa, discutat la Abu Dhabi înaintea discuțiilor de pace dintre Rusia și Ucraina. SUA și aliații europeni au decis să reconfigureze securitatea pe continent pentru a preveni un nou război declanșat de ruși
CONTROVERSĂPremierul Slovaciei îl acuză pe Friedrich Merz de „șantaj”, după ce acesta a condiționat viitorul buget al UE de sprijinul financiar pentru Ucraina. Cum a reacționat premierul Ungariei în fața declarațiilor cancelarului german
18:06
Premierul Slovaciei îl acuză pe Friedrich Merz de „șantaj”, după ce acesta a condiționat viitorul buget al UE de sprijinul financiar pentru Ucraina. Cum a reacționat premierul Ungariei în fața declarațiilor cancelarului german
PROTESTFranța, din nou în stradă. Mobilizare masivă a elevilor, studenților și sindicatelor împotriva măsurilor guvernului de creștere a salariului minim cu doar 1,6%: „Vom ieși în stradă în fiecare săptămână”
17:46
Franța, din nou în stradă. Mobilizare masivă a elevilor, studenților și sindicatelor împotriva măsurilor guvernului de creștere a salariului minim cu doar 1,6%: „Vom ieși în stradă în fiecare săptămână”
NEGOCIERISecretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, spune că discuțiile de la Abu Dhabi dintre Rusia, SUA și Ucraina au fost „foarte productive”. Ce se știe până acum despre cele patru ore și jumătate de negocieri
17:00
Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, spune că discuțiile de la Abu Dhabi dintre Rusia, SUA și Ucraina au fost „foarte productive”. Ce se știe până acum despre cele patru ore și jumătate de negocieri
Mediafax
Nicușor Dan, DEZLĂNȚUIT la adresa AUR: Cu ei la guvernare, ar fi însemnat RETROGRADAREA ratingului de țară într-o săptămână
Digi24
Recompensă de până la 20 de milioane de dolari pentru oricine furnizează informații despre instalațiile nucleare ale Iranului
Cancan.ro
Fostul iubit al Rocsanei Marcu, 'executat' de propriul șofer în Seychelles! Lovitură ca-n filme, cu milioane și documente falsificate
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume a încins rețelele sociale cu o poză în oglindă: „Superbă!”
Adevarul
Țara europeană cu cel mai ridicat nivel de trai caută 335.000 de angajați. Meseriile pentru care angajează străini
Mediafax
„Succesul nu se măsoară în viteza unei vizite”. Când va merge Nicușor Dan la Casa Albă
Click
Dan Nuțu, în stare gravă la spital! Actorul ar fi suferit un accident în locuința din România
Digi24
A moștenit 12 milioane de dolari, dar nu are acces la bani pentru că tatăl ei a pus 2 condiții înainte de a muri
Cancan.ro
Nu tot ce ai acumulat în timpul căsătoriei se împarte la divorț! Lista bunurilor protejate de lege
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Gabriella Barbu de la Insula Iubirii în zona feselor! Imagini nemaivăzute cu ispita înainte de toate intervențiile
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Black Friday la Dedeman: Cameră de supraveghere cu panou solar care poate supraveghea curtea și locul de parcare
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Uranus și Neptun nu ar fi, de fapt, gemeni, relevă noi cercetări
Mediafax Italia
Cresc salariile din 2027?! Ce bonusuri sunt pregătite pentru angajați
Mediafax Spania
Trucul cu capace de bere care a devenit viral după ce a apărut într-un serial
NEWS ALERTAccident mortal pe DN 13, lângă Brașov. Un bebeluș a murit și alte trei persoane au fost transportate de urgență la spital
23:00
Accident mortal pe DN 13, lângă Brașov. Un bebeluș a murit și alte trei persoane au fost transportate de urgență la spital
SCANDALNicușor Dan a dat afară de la conferința de presă un jurnalist controversat și i-a interzis accesul pe tot mandatul său de președinte: „Față de injuriile pe care mi le-ați adus, am dispus să nu mai veniți la Cotroceni. Colegii mei miloși au sărit peste ordinul meu”. Culmea, jurnalistul a făcut campanie pro-Nicușor și a fost la inaugurarea mandatului
22:19
Nicușor Dan a dat afară de la conferința de presă un jurnalist controversat și i-a interzis accesul pe tot mandatul său de președinte: „Față de injuriile pe care mi le-ați adus, am dispus să nu mai veniți la Cotroceni. Colegii mei miloși au sărit peste ordinul meu”. Culmea, jurnalistul a făcut campanie pro-Nicușor și a fost la inaugurarea mandatului
CONTROVERSĂNicușor Dan spune că are agenda atât de încărcată încât nu are timp să intre pe Ghișeul.ro și să își plătească impozitul de 280 de lei, de la terenul din Predeal, pentru care a primit poprire pe conturi în urmă cu 3 zile
22:07
Nicușor Dan spune că are agenda atât de încărcată încât nu are timp să intre pe Ghișeul.ro și să își plătească impozitul de 280 de lei, de la terenul din Predeal, pentru care a primit poprire pe conturi în urmă cu 3 zile
EXCLUSIVViorica Dăncilă, atac la adresa lui Nicușor Dan legat de modul în care ar trebui evaluate campaniile electorale: „Pentru ce vrea să ne pregătească domnul președinte?”
22:05
Viorica Dăncilă, atac la adresa lui Nicușor Dan legat de modul în care ar trebui evaluate campaniile electorale: „Pentru ce vrea să ne pregătească domnul președinte?”
CONTROVERSĂNicușor Dan dezvăluie că s-a mutat într-o locuință de protocol, dar nu mai ține minte dacă mutarea a avut loc acum o lună. Cine plătește facturile președintelui și cât costă acestea
22:04
Nicușor Dan dezvăluie că s-a mutat într-o locuință de protocol, dar nu mai ține minte dacă mutarea a avut loc acum o lună. Cine plătește facturile președintelui și cât costă acestea
EMISIUNIMarius Tucă Show începe miercuri, 11 noiembrie, de la ora 17.00, live pe Gândul. Invitat: prof. Adrian Severin
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 11 noiembrie, de la ora 17.00, live pe Gândul. Invitat: prof. Adrian Severin

Cele mai noi

Trimite acest link pe