Dan Dungaciu avertizează că rușii vor continua atacurile, deși „au dat semnalul foarte clar că vor să negocieze”

Dan Dungaciu afirmă că, deși rușii au dat semnal că vor să negocieze, Ucraina va fi în continuare atacată. Analistul crede că nu vor fi schimbări majore pe teren. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.



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„Rușii au dat semnalul foarte clar că vor să negocieze serios”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu crede că rușii au trimis un semnal că vor să negocieze pacea în Ucraina. Cu toate acestea, el menționează că nu vom vedea încetarea focului prea curând.

„Rușii au dat semnalul foarte clar că vor să negocieze serios. Nu se va întâmpla nimic pe termen. Cine crede că se oprește războiul după ce delegațiile pleacă acasă, nu înțelege despre ce e vorba. Nu se oprește războiul, loviturile vor veni. Lucrurile sunt, inclusiv la nivelul europenilor, foarte complicate, că sunt convins că și la Bruxelles încep să apară opinii diferite față de ce se va întâmpla acolo.”, explică analistul.

Care este poziția europenilor față de Rusia?

Dungaciu spune că europenii vor ca rușii să facă concesii. Acesta consideră că reprezentanții UE văd Rusia într-o poziție inferioară din punct de vedere militar. El ironizează atitudinea Bruxelles-ului față de Rusia și susține că „de 3-4 ani îi tot facem praf, dar ne trezim cu o armată rusească incomparabil mai puternică”.

„Poziția pe care o au europenii, Kaja Kallas este vârful de lance, este că Rusia trebuie să facă concesii. Pentru că Rusia este într-o voință mai proastă acum. Ei pleacă de la ipoteza că sunt în ofensivă sau că victoria e de partea lor, deci Rusia trebuie să facă concesii, adică să avem bunăvoința ca Rusia să facă concesii. Sigur, realitatea poate să fie altfel. Și dacă rușii nu vor să facă concesii, ce? O să-i distrugem? O să-i facem praf? Cum o să-i facem praf? Că asta-i întrebarea fundamentală. Că-i tot facem praf de 3-4 ani și ne-am trezit cu rușii ca o armată incomparabil mai puternică decât a avut-o în 2022.”, afirmă geopoliticianul.

„Mă îndoiesc că își asumă atâtea riscuri ca să transporte găini sau cereale”

Sociologul comentează anunțul lui Volodimir Zelenski de astăzi prin care spunea că Rusia rupe în două Ucraina. Acesta vorbește despre dificultățile pe care le vor avea ucrainenii în a se aproviziona în momentul în care vămile și porturile vor fi complet distruse. El susține că singura metodă rămasă este pe Marea Neagră, care oricum a devenit un spațiu foarte periculos. Analistul crede că navele care trec prin Marea Neagră nu transportă doar mâncare. El susține că duc și echipamente militare, altfel nu și-ar putea asuma riscul.

„Ce a anunțat Zelenski astăzi? Că rușii vor să rupă Ucraina în două. Vor să distrugă podurile și atunci, asigur, că rupi Ucraina în două. Așa ar izola frontul care va putea fi alimentat foarte complicat, prin Marea Neagră. De asta Odesa și vămile dintre Ucraina și Republica Moldova sunt bombardate, de asta e bombardat cam tot ce plutește pe Marea Neagră. Mi-e foarte greu să cred că sunt mulți civili care plutesc acum pe Marea Neagră. Pentru că la ce costuri sunt și la ce riscuri sunt, cine se duce acolo să transporte ceva, mă îndoiesc că își asumă atâtea riscuri ca să transporte găini sau cereale.”, menționează Dungaciu.

Rusia, Ucraina și SUA, din nou la masa negocierilor

Ucraina, Rusia și Statele Unite au reluat, marți, 10 noiembrie 2026, negocierile de pace la Abu Dhabi. Discuțiile vizează garanțiile de securitate, încetarea atacurilor și un posibil acord care ar putea influența inclusiv apărarea statelor NATO din Europa de Est. Discuțiile de la Abu Dhabi marchează prima dată în nouă luni când negociatorii din Ucraina și Rusia s-au întâlnit cu reprezentanți ai SUA. Emisarii lui Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff au făcut demersurile necesare pentru a include și nevoile de securitate ale Europei. În același timp, Rusia a cerut reducerea eforturilor NATO în Europa. Trimișii lui Putin au insistat în repetate rânduri că Ucraina nu ar trebui să facă parte din alianță.