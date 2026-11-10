AUR reacționează în urma acuzațiilor lansate de Nicușor Dan: „Cerem locatarului de la Cotroceni să prezinte documentele în care agențiile de rating au afirmat că AUR este un pericol pentru finanțele României”

AUR a reacționat la declarațiile lui Nicușor Dan, care a susținut că venirea partidului la guvernare ar fi dus la retrogradarea României de către agențiile de rating și ar fi însemnat o prăbușire rapidă a economiei României, dar și o prăbușire a nivelului de trai. Aur îi cere președintelui să făcă publice documente care ar susține cele declarate.

„Locatarul de la Cotroceni invocă agențiile de rating și pretinde că o guvernare AUR ar fi adus țara în pragul dezastrului. Îi cerem să prezinte documentele: unde au afirmat Fitch, Standard & Poor’s sau Moody’s că AUR este un pericol pentru finanțele publice? Care raport demonstrează că România ar fi fost retrogradată într-o săptămână?”, se arată într-un comunicat de presă AUR.

În această seară, Nicușor Dan a explicat de ce nu a vrut ca partidul AUR să intre la guvernare. Totodată, președintele a criticat și susținerea AUR pentru Călin Georgescu. Președintele a amintit declarațiile acestuia despre scutul de la Deveselu și baza militară Mihail Kogălniceanu.

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„Am asistat în această seară la o conferință în care locatarul de la Cotroceni a găsit timp să explice cât de periculos ar fi AUR, dar prea puțin pentru a vorbi despre economia țării și nivelul de trai al românilor. Nicușor Dan prezintă scenarii despre o prăbușire economică dacă AUR ar fi ajuns la guvernare, în timp ce România se confruntă deja cu un deficit uriaș, criză energetică, prețuri tot mai mari și taxe care apasă asupra populației și mediului de afaceri. Cine a produs aceste dezechilibre? AUR, care nu a guvernat niciodată, sau partidele care au condus România și pe care bizarul conducător al statului eșuat continuă să le gireze?”, transmit reprezentanții AUR.

„Locatarul de la Cotroceni invocă agențiile de rating și pretinde că o guvernare AUR ar fi adus țara în pragul dezastrului”

Alianța pentru Unirea Românilor îi cere lui Nicușor Dan să prezinte dovezi că agențiile de rating ar fi avertizat asupra unei posibile retrogradări a României în cazul unei guvernări AUR. Formațiunea susține că avertismentele au vizat deficitul, datoria publică și instabilitatea politică generate de guvernele anterioare.

„Locatarul de la Cotroceni invocă agențiile de rating și pretinde că o guvernare AUR ar fi adus țara în pragul dezastrului. Îi cerem să prezinte documentele: unde au afirmat Fitch, Standard & Poor’s sau Moody’s că AUR este un pericol pentru finanțele publice? Care raport demonstrează că România ar fi fost retrogradată într-o săptămână? Agențiile au avertizat asupra deficitului, datoriei și instabilității politice acumulate sub guvernele pe care Nicușor Dan le consideră acceptabile și pro-europene. În această seară, am auzit mai degrabă vocea unui reprezentant al creditorilor externi decât pe cea a bizarului conducător al statului eșuat”, transmite facțiunea politică.

„Încearcă să își justifice deciziile prin scenarii ipotetice, deși instabilitatea politică a fost ea însăși semnalată de agențiile de rating”

Partidul AUR susține că Nicușor Dan ar fi mai preocupat de piețele financiare decât de explicațiile pe care le datorează românilor care suportă taxele, facturile și costurile tot mai mari ale datoriei publice. Totodată, în comunicatul partidului se menționează și că președintele ar încerca să justifice deciziile luate în timpul crizei guvernamentale, deși instabilitatea politică a fost semnalată de agențiile de rating.

„Nicușor Dan ne oferă și lecții despre democrație, una în care locatarul de la Cotroceni decide ce partid poate ajunge la guvernare, anticipatele devin un pericol, iar opțiunea politică a milioane de cetățeni este tratată drept o amenințare. Timp de cinci luni și jumătate, România a traversat o criză guvernamentală prelungită, iar bizarul conducător al statului eșuat a respins constant întoarcerea la vot. Astăzi încearcă să își justifice deciziile prin scenarii ipotetice, deși instabilitatea politică a fost ea însăși semnalată de agențiile de rating”, se arată în comunicat.

În continuare, reprezentanții partidului au adus în atenție declarațiile lui Nicușor Dan referitoare la candidatura pe care Călin Georgescu a avut-o pentru alegerile prezidențiale. În declarația sa, președintele s-a referit la fostul candidat folosind apelativul „un anume Georgescu”.

„La fel de gravă este ironia sa la adresa lui Călin Georgescu, numit de la tribuna Administrației Prezidențiale „un anume Georgescu”. Vorbim despre un cetățean care a câștigat primul tur al prezidențialelor din 2024 și se află astăzi în arest preventiv, fără să fi fost condamnat. Bizarul conducător al statului eșuat poate să îi conteste ideile, dar cum se împacă această atitudine cu propriile declarații despre prezumția de nevinovăție? Ce respect pentru justiție demonstrează șeful statului când îl transformă într-o țintă a ironiilor pe un om aflat într-o situație judiciară atât de gravă?”, se arată în comunicat.

„Înainte să ne explicați cine ar putea distruge România, explicați-le românilor cine a adus-o în situația de astăzi”

„Aceeași concepție despre libertate a ieșit la iveală când Nicușor Dan a fost întrebat dacă ar fi avizat, ca fost primar al Capitalei, protestul de sâmbătă, 14 noiembrie, din Parcul Izvor. Răspunsul său a lăsat impresia că ar fi susținut refuzul, deși chiar el a invocat sutele de proteste la care a participat. Dreptul la întrunire nu poate depinde de simpatia autorităților față de cei care protestează. Un fost protestatar ajuns locatarul de la Cotroceni ar trebui să înțeleagă asta primul”, mai transmite AUR.

Formațiunea indică faptul că președintele ar trebui să „se uite spre partidele și candidații care au promis că nu vor crește taxele, că TVA va rămâne nemodificat și că salariile și pensiile vor crește”.

Reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor îi reproșează lui Nicușor Dan că nu a prezentat raportul promis privind anularea alegerilor din 2024 și că și-a concentrat conferința de presă pe „atacarea” partidului. Formațiunea îi cere președintelui să ofere explicații despre situația economică, deficit și criza socială, în loc să acuze AUR.

„La aproape doi ani de la anularea alegerilor din decembrie 2024, românii încă așteaptă raportul promis de Nicușor Dan și explicațiile complete pentru o decizie care a zdruncinat încrederea în instituții. În schimb, la numai o zi după vizita Ursulei von der Leyen la București, bizarul conducător al statului eșuat a convocat o conferință în care a preferat să atace AUR și să își justifice propriile alegeri politice. Am fi vrut să vorbească despre securitatea țării, criza economică și socială, energie și viitorul românilor, nu despre cât de periculoasă ar fi opoziția. Nicușor Dan trebuie să înțeleagă că președintele reprezintă întreaga națiune, inclusiv milioanele de români care nu l-au votat. Atacurile repetate împotriva unui partid parlamentar și disprețul față de alegătorii săi adâncesc ruptura din societate. Domnule locatar de la Cotroceni, puteți inventa oricâte scenarii despre dezastrul pe care l-ar fi provocat AUR. Dar deficitul este real, criza economică este reală, iar românii plătesc deja pentru deciziile celor aflați la putere. Înainte să ne explicați cine ar putea distruge România, explicați-le românilor cine a adus-o în situația de astăzi”, mai transmite partidul.

Nicușor Dan: „AUR la guvernare ar fi însemnat într-o săptămână retrogradarea ratingului de țară”

Nicușor Dan susține că venirea AUR la guvernare ar fi dus la retrogradarea ratingului de țară într-o săptămână. Președintele afirmă că investitorii și agențiile de rating consideră formațiunea populistă. De asemenea, spune că prezența unor astfel de partide la putere poate crește costurile de împrumut ale statului.

„Și ca să o spun foarte, foarte direct, AUR la guvernare ar fi însemnat, într-o săptămână, retrogradarea ratingului de țară. Acum, nu trebuie să demonstrez nici eu, nici alții că AUR este un partid populist. E suficient ca piața financiară să te numească populist și să se comporte cu tine ca atare. Și asta e situația.

AUR este considerat partid populist de întreaga piață financiară, investitori, agenții de rating. Am câteva zeci de studii, pot să vi le pun la dispoziție, care spun că, într-o țară în care un partid populist ajunge la guvernare, automat crește rata dobânzii cu care respectiva țară se împrumută”, a declarat Nicușor Dan.

Sursă foto: Mediafax Foto / Gândul