Conducerea Societății de Transport București (STB) le-a declarat război șoferilor care „fentează” serviciul și pleacă în concedii medicale false. Administratorul special al STB, Remus Borza, dezvăluia recent că mulți șoferi își iau concedii medicale, pe parcursul cărora s-ar angaja temporar pe autocare turistice. Un lider de sindicat a dat cărțile pe față și a declarat pentru Gândul că sunt chiar și sute de șoferi care au boli profesionale „închipuite”.

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„Sunt colegi care abuzează de concediile medicale. Au fost chiar și sute de cazuri în care s-au descoperit aceste abuzuri ale șoferilor care sunt în concedii medicale, deși ei nu au probleme de sănătate. Și chiar nu este corect față de ceilalți angajați care muncesc cinstit și corect. De asemenea, încă mai sunt șoferi care au fost prinși furând motorină și încă mai lucrează în STB”, a declarat, pentru Gândul, Valer Ciobănescu, președintele Sindicatului Transpublic din STB.

Potrivit sindicalistului, din cei peste 800 de angajați pe care STB vrea să-i concedieze până la sfârșitul anului, aproape 200 sunt șoferi.

„Pe de altă parte, intențiile conducerii nu sunt în regulă. Dacă vor concedia 200 de șoferi, transportul public de suprafață va avea mari probleme, pentru că oricum avem lipsă de personal. În fiecare dimineață se raportează lipsă de șoferi din autobaze. Și pentru că nu sunt suficienți oameni, în prezent nu se acordă foarte multe concedii de odihnă”, mai susține Valer Ciobănescu.

Peste 800 de angajați STB, inclusiv șoferi și vatmani, ar urma să fie concediați

Peste 800 de angajați STB, inclusiv șoferi și vatmani, ar urma să fie concediați până la finalul anului. Preavizele ar urma să fie înmânate chiar din această săptămână.

„Săptămâna trecută a fost prezentată notificarea către ITM cu privire la intenția de concediere a unui număr de 880 de salariați. Marți ni s-a prezentat și lista cu cei care vor fi concediați. Începând de, probabil, săptămâna viitoare, salariații care sunt propuși pentru concediere vor primi preavize, vor fi convocați la locul de muncă. Conducătorul locului de muncă, cu un reprezentant al celor de la resurse umane, le va prezenta preavizul cu privire la concediere. Și probabil vor primi și anumite explicații cu privire la motivele ce au determinat această decizie”, declara săptămâna trecută Vasile Petrariu, președintele Sindicatului Transportatorilor din București.

Potrivit surselor Gândul, se vor face concedieri din toate segmentele STB. Vor fi și vatmani dați afară, mai ales că în prezent căile de rulare sunt blocate, iar mulți conducători de tramvaie stau „pe dreapta”. De asemenea, vor fi foarte mulți controlori dați afară.

În prezent, în cadrul STB lucrează aproximativ 865 de vatmani, la un parc de peste 250 de tramvaie.

Total categorii de personal:

9.742

Personal conducere:

182

Personal TESA:

1.081

Maiștri:

150

Total muncitori:

8329

conducători auto transport rutier de persoane:

3.389

conducători tramvai:

865

conducători troleibuz:

112

alte categorii de personal muncitor:

3.963

STB este în insolvență

Consiliul General al Municipiului București a aprobat, pe 21 iulie, propunerea primarului general Ciprian Ciucu privind declanșarea procedurii de insolvență a Societății de Transport București.

Potrivit datelor prezentate de Ciucu, STB a încheiat anul 2025 cu datorii de aproximativ 1,72 miliarde de lei. Aproape 1,49 miliarde de lei ar reprezenta obligații către ANAF, iar aproximativ 402 milioane de lei sunt numai penalități.