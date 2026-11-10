Nicușor Dan spune că are agenda atât de încărcată încât nu are timp să intre pe Ghișeul.ro și să își plătească impozitul de 280 de lei, de la terenul din Predeal, pentru care a primit poprire pe conturi în urmă cu 3 zile

Întrebat de ce nu și-a plătit impozitul pe terenul din Predeal, din cauza căruia a primit poprire pe conturi în urmă cu 3 zile,președintele României Nicușor Dan a declarat că are o agendă atât de încărcată încât nu a găsit timp să facă plata. Gândul a dezvăluit încă din luna februarie a acestui an că șeful statului datorează, pentru terenul de 7.460 de metri pătrați din localitatea Predeal, suma de 280,52 de lei, din care 138,46 de lei reprezintă o restanță din anii anteriori.

„Aveți dreptate aici, pur și simplu există o listă atât de lungă cu lucruri pe care le am de făcut încât nu am ajuns niciodată la numărul ăsta de pe listă.”, a răspuns scurt Nicușor Dan.

Pe 7 septembrie, Primăria Predeal a emis o adresă de înștiințare privind înființarea popririi pe numele său din cauza neplății impozitelor și taxelor locale pentru terenul de 7.460 de metri. Înainte de asta, pe data de 20 octombrie.

Nicușor Dan, somat în decembrie 2025 să își plătească datoria către Primăria Predeal

În luna decembrie a anului trecut, Primăria Predeal a emis o somație și un titlu executoriu, aconstituit un dosar de executare silită și a întocmit un proces-verbal de executare. În aceeași manieră, documentele au fost comunicate tot printr-un anunț colectiv, în februarie 2026.

Ulterior comunicării somației, contribuabilul are la dispoziție 15 zile pentru a stinge debitul sau pentru a solicita instanței emitente să înceapă procedura de mediere. În absența alegerii uneia dintre cele două opțiuni, executarea silită poate continua.

Dacă datoria nu este recuperată – ceea s-a întâmplat în cazul care îl vizează pe președintele României – direcția de taxe și impozite poate apela la măsuri concrete, precum poprirea conturilor bancare, poprirea veniturilor, respectiv sechestrarea bunurilor mobile sau imobile.

Nicușor Dan: „Un teren pe care am plătit 170-180.000 de euro, banca mi-a dat un credit de 100.000”

Nicușor Dan a declarat, în urmă cu 10 ani, că a plătit 180.000 de euro pe terenul din Predeal. Președintele a precizat că a luat un credit de la bancă, în valoare de 100.000 euro, și a făcut un raport de expertiză imobiliară pentru a-l obține.

„Este un teren pe care am plătit 170-180 de mii de euro, banca mi-a dat un credit de 100 de mii de euro. Pentru ca banca să-mi dea credit, am făcut un raport de expertiză imobiliară. Am dat mai multe declaraţii de avere şi se vede că din 2007 şi până acum am tot achitat ratele. Am ajuns la 72.000 de mii”, a explicat Nicușor Dan.