Dan Dungaciu, reacție ironică după atacurile în rafală ale președintelui la adresa AUR: „Mulțumim, Nicușor Dan! Nu te opri!”

Dan Dungaciu, a reacționat ironic, într-o postare pe rețelele sociale, după ce președintele Nicușor Dan a lansat o serie de critici la adresa AUR, în timpul conferinței-maraton susținute la Palatul Cotroceni. Prim-vicepreședintele AUR a transmis un mesaj scurt, prin care i-a mulțumit șefului statului pentru atacurile la adresa formațiunii și l-a îndemnat să continue.

„Mulțumim, Nicușor Dan! Nu te opri!”, a scris Dan Dungaciu pe Facebook.

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Reacția lui Dungaciu vine la aproximativ o oră după ce reprezentanții AUR au transmis un punct de vedere oficial în urma declarațiilor lui Nicușor Dan, care a susținut că venirea partidului la guvernare ar fi dus la retrogradarea României de către agențiile de rating și ar fi însemnat o prăbușire rapidă a economiei României, dar și o prăbușire a nivelului de trai.

Formațiunea i-a cerut președintelui să facă publice documentele care ar susține cele declarate. Mai multe detalii AICI.

„Locatarul de la Cotroceni invocă agențiile de rating și pretinde că o guvernare AUR ar fi adus țara în pragul dezastrului. Îi cerem să prezinte documentele: unde au afirmat Fitch, Standard & Poor’s sau Moody’s că AUR este un pericol pentru finanțele publice? Care raport demonstrează că România ar fi fost retrogradată într-o săptămână?”, se arată în comunicatul de presă transmis de AUR.

Nicușor Dan: „AUR la guvernare ar fi însemnat într-o săptămână retrogradarea ratingului de țară”

Președintele Nicușor Dan a susținut marți seară, în cadrul conferinței-maraton de la Cotroceni, că venirea AUR la guvernare ar fi dus la retrogradarea ratingului de țară într-o săptămână. Președintele a afirmat că investitorii și agențiile de rating consideră formațiunea populistă. De asemenea, acesta a spus că prezența unor astfel de partide la putere poate crește costurile de împrumut ale statului.