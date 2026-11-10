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Marco Rubio anunță că nu mai este nevoie de o intervenție militară în Iran deoarece sancțiunile economice și blocada SUA și-au spus cuvântul: „Vor ajunge ca o țară din lumea a treia”

Marco Rubio anunță că nu mai este nevoie de o intervenție militară în Iran deoarece sancțiunile economice și blocada SUA și-au spus cuvântul: „Vor ajunge ca o țară din lumea a treia”
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Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat marți, în cadrul unei reuniuni a miniștrilor de externe din G7 de la Paris, că sancțiunile economice și blocada navală americană impusă Iranului sunt atât de eficiente în distrugerea economiei sale, încât Donald Trump nu mai consideră necesară lansarea unei operațiuni militare majore.

Marco Rubio a precizat că Statele Unite și-au îndeplinit în acest moment obiectivele strategice fără a fi nevoie de noi atacuri masive.

„Nu trebuie să lansăm atacuri militare dacă obținem același rezultat prin presiune economică”, a subliniat secretarul de stat al SUA.

Pentru prima dată în istorie, Iranul se confruntă cu o incapacitate aproape totală de a-și vinde resursele de energie pe piețele globale. Rubio a descris aceste efecte economice asupra regimului de la Teheran ca fiind „devastatoare” și a avertizat că leadershipul iranian își împinge țara spre un statut de „lumea a treia”.

Potrivit lui Rubio, exporturile de petrol iraniene sunt reduse drastic ca urmare a blocadei impuse de SUA, iar autorităţile americane depun eforturi pentru a împiedica regimul să eludeze sancţiunile.

Cu toate acestea, deși operațiunile militare sunt sistate, Rubio a avertizat direct că armata americană este pregătită să intervină în orice moment dacă Iranul decide să escaladeze conflictul sau „trece anumite linii roșii”. În ciuda retoricii agresive, oficialul american a afirmat că liderii de la Teheran au încercat să deschidă canale private de negocieri cu SUA.

Recent, Teheranul a propus un cadru de negociere de două zile prin care cere ridicarea blocadei navale americane și deblocarea activelor înghețate în schimbul accesului inspectorilor nucleari la siturile din Iran, dar și redeschiderea Strâmtorii Ormuz pentru traficul maritim.

Aceste declarații ale secretarului de stat vin după ce Donald Trump a primit recomandări și apeluri de la aliații regionali din Orientul Mijlociu, inclusiv în cadrul discuțiilor de luni de la Casa Albă cu premierul Qatarului, pentru a evita o escaladare militară.

În urma întâlnirii cu oficialul qatarez, Trump a declarat că observă o „dinamică pozitivă” în direcţia unui acord care să pună capăt războiului cu Iranul, o ţară pe care a descris-o drept „terminată din punct de vedere militar”.

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