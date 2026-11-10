Nicușor Dan a dat afară de la conferința de presă un jurnalist controversat și i-a interzis accesul pe tot mandatul său de președinte: „Față de injuriile pe care mi le-ați adus, am dispus să nu mai veniți la Cotroceni. Colegii mei miloși au sărit peste ordinul meu”. Culmea, jurnalistul a făcut campanie pro-Nicușor și a fost la inaugurarea mandatului

Un moment controversat a avut loc la finalul conferinței-maraton pe care președintele Nicușor Dan a organizat-o marți, 10 noiembrie, la Palatul Cotroceni, unde au fost prezenți jurnaliști ale tuturor publicațiilor din România. După două ore și jumătate în care șeful statului a răspuns la întrebările care i-au fost adresate, a venit și rândul lui Ovidiu Vanghele, jurnalistul care a adresat ultima întrebare din cadrul evenimentului. Președintele a ignorat complet întrebarea care i-a fost adresată și a precizat că, „pentru injuriile pe care i le-a adus”, a dispus ca jurnalistul în cauză să nu mai participe la conferințele de presă care vor avea loc la Cotroceni în mandatul său, însă că „ordinul” a fost ignorat de „colegii săi miloși”.

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Ce întrebare i-a adresat Ovidiu Vanghele lui Nicușor Dan, pe care președintele a ingorat-o complet

„Bună seara! Ovidiu Vanghele, Centrul de Investigații Media. Vă prezint un fapt. Doamna procuror general, Cristina Chiriac, numită de dumneavoastră în funcție pe 8 aprilie, a votat, acum o lună, în secția pentru procurori CSM din care face parte, e membru de drept acolo, împotriva propunerii ca această secție să sesizeze inspecția judiciară, care să cerceteze o aparentă ingerință comisă chiar de dânsa.

Deci, dânsa a votat împotriva propunerii ca dânsa să fie cercetată. Întrebarea mea: este acest lucru parte din reformarea Justiției pe care o propuneați cetățenilor români în campanie acum un an și jumătate”, a întrebat jurnalistul.

Răspunsul lui Nicușor Dan: „Dumneavoastră nu o să mai veniți la Cotroceni și nu o să mai puneți întrebări în acest mandat”

„În primul rând, îmi cer scuze că v-am făcut să așteptați până acum. În al doilea rând, față de injuriile pe care mi le-ați adus, am dispus ca dumneavoastră să nu mai veniți la conferințe de presă la Palatul Cotroceni în acest mandat.

Colegii mei miloși au sărit peste ordinul meu, peste dispoziția mea. V-o comunic și îmi cer scuze că v-am făcut să așteptați, dar dumneavoastră nu o să mai veniți și nu o să mai puneți întrebări în acest mandat”, i-a transmis Nicușor Dan lui Ovidiu Vanghele.

Ovidiu Vanghele a mâncat sarmale la Cotroceni la recepția organizată de Nicușor Dan când a devenit președinte

În mod ironic, Ovidiu Vanghele este unul dintre jurnaliștii care au fost prezenți la recepția dată de Nicușor Dan în curtea Palatului Cotroceni în mai 2025, atunci când a primit votul românilor pentru mandatul de președinte al țării.

Aproximativ 500 de invitați au participat la eveniment, iar organizatorii au optat, în locul unui meniu mai sofisticat, de protocol, pentru unul care a inclus preparate tradiționale românești, precum sarmale, fasole cu ciolan, pastramă de berbecuț sau salată de vinete.