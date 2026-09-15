Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 15 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Tommy Lee Jones este un cunoscut actor și regizor american, născut pe 15 septembrie 1946, în San Saba, Texas. A absolvit Universitatea Harvard, unde a studiat literatura engleză, înainte de a-și începe cariera în actorie. Unul dintre cele mai importante roluri ale sale a fost cel al ofițerului Samuel Gerard din filmul The Fugitive (1993), pentru care a câștigat Premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar. Publicul îl cunoaște și pentru rolul Agentului K din seria de filme Men in Black, unde a jucat alături de Will Smith. A apărut și în filme precum JFK, No Country for Old Men, Lincoln și Captain America: The First Avenger. Tommy Lee Jones este apreciat pentru stilul său sobru de interpretare și pentru capacitatea de a da profunzime unor personaje puternice și autoritare. Pe lângă actorie, a regizat și mai multe producții cinematografice și de televiziune, demonstrându-și versatilitatea în industria filmului. Prin talentul și experiența sa, el a reușit să construiască o carieră impresionantă, devenind o figură importantă a cinematografiei americane.

Tom Hardy este un actor și producător britanic, cunoscut pentru talentul său, pentru transformările spectaculoase de rol și pentru personajele complexe pe care le interpretează. Născut pe 15 septembrie 1977, în Londra, și-a început cariera în televiziune, înainte de a se afirma în cinematografie. A devenit cunoscut prin filme precum Inception, The Dark Knight Rises, Mad Max: Fury Road și Venom. În The Dark Knight Rises, l-a interpretat pe Bane, unul dintre cei mai cunoscuți adversari ai lui Batman, iar în seria Venom joacă rolul principal, Eddie Brock. Pe lângă actorie, Tom Hardy este implicat și în producția cinematografică și de televiziune. Este apreciat pentru seriozitatea cu care își pregătește rolurile, trecând prin transformări fizice, precum şi pentru capacitatea de a intra în pielea unor personaje complexe. Prin munca sa, a devenit unul dintre cei mai cunoscuți actori britanici ai generației sale, fiind apreciat atât de public, cât și de critici.

David Popovici este unul dintre cei mai valoroși înotători din lume și un adevărat simbol al sportului românesc. Născut pe 15 septembrie 2004, la București, el a început înotul de la o vârstă fragedă și, prin talent, disciplină și multă muncă, a ajuns rapid în elita mondială. Specializat în probele de 100 și 200 de metri liber, Popovici a obținut numeroase titluri și recorduri importante. În 2022, a devenit campion mondial la ambele probe, iar în 2024 a câștigat medalia de aur la 200 de metri liber și medalia de bronz la 100 de metri liber la Jocurile Olimpice de la Paris. Astfel, a devenit primul campion olimpic al României la natație masculină. Performanțele sale extraordinare au continuat și la Campionatele Europene. În această vară, el a intrat în istorie după ce a reușit să câștige, pentru a treia oară consecutiv, titlurile europene la 100 și 200 de metri liber. Pe lângă rezultatele sportive, este apreciat pentru modestie, seriozitate și maturitate. David Popovici reprezintă un exemplu pentru tineri și dovedește că talentul, susținut de muncă și perseverență, poate duce la performanțe remarcabile.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1254: Marco Polo 🇮🇹🌏 comerciant venețian, s-a făcut cunoscut prin relatările sale despre o călătorie în China

🎂1881: Ettore Bugatti 🇮🇹🇫🇷🏁 constructor de automobile italian, care a realizat cele mai cunoscute modele ale sale în Franța

🎂1890: Agatha Christie 🇬🇧✒️ Operele sale, în principal cele ce au ca personaje principale pe Hercule Poirot sau Miss Jane Marple, au făcut ca Agatha Christie să fie numită „Regina Crimei”, fiind considerată ca unul dintre cei mai importanți și inovativi autori ai genului. A fost numită de către Guinness Book of World Records ca cel mai vândut scriitor al tuturor timpurilor, împreună cu William Shakespeare. UNESCO o consideră autorul individual tradus în cele mai multe limbi (cel puțin 56)

🎂1894: Jean Renoir 🇫🇷🎥 a realizat mai mult de 40 de filme din epoca filmului mut și până la sfârșitul anilor 1960. Filmele sale Iluzia cea mare (1937) și Regula jocului (1939) sunt citate adesea de critici printre cele mai bune filme făcute vreodată. A fost fiul pictorului Pierre-Auguste Renoir

🎂1899: Elena Lupescu 🇷🇴 a treia soție a regelui Carol al II-lea al României

🎂1901: Elie Carafoli 🇷🇴🛩️ de origine aromână, constructor de avioane, membru al Academiei Române din 1948, considerat unul dintre pionierii aeronauticii, în particular al domeniului aerodinamicii

🎂1946: Tommy Lee Jones 🇺🇸🎬 Oscar rol secundar, The Fugitive (1993)

🎂1946: Oliver Stone 🇺🇸🎥 Platoon (1986), Wall Street (1987), Born on the Fourth of July (1989), JFK (1991), The Doors (1991), Natural Born Killers (1994), Nixon (1995), Any Given Sunday (1999), Alexander (2004), Savages (2012)

🎂1955: Tiberiu-Ovidiu Mușetescu 🇷🇴🗣️ ministru al Privatizării în Guvernul Năstase, în perioada 2001-2003

🎂1963: Jean-Pierre Papin 🇫🇷⚽️ a câștigat Balonul de Aur în 1991. A obținut cele mai mari succese pe vremea când juca pentru Olympique Marseille, între 1986 și 1992. Mai târziu a jucat pentru AC Milan, Bayern München, Bordeaux și Guingamp

🎂1972: Regina Letizia 🇪🇸♛ soția Regelui Filip al VI-lea al Spaniei

🎂1976: Alexandru Tomescu 🇷🇴🎻 violonist. Pentru măiestria lui, i-a fost acordat de către statul român privilegiul de a cânta pe vioara Stradivarius care fusese anterior în posesia muzicianului Ion Voicu

🎂1977: Tom Hardy 🇬🇧🎬 Black Hawk Down (2001 ), Band Of Brothers (2001), Bronson (2008), Inception (2010), Warrior (2011), The Dark Knight Rises (2012), The Drop (2014), The Revenant (2015), Mad Max: Fury Road (2015), Legend (2015), Venom (2018), MobLand (2025)

🎂1979: Ovidiu Raețchi 🇷🇴🗣️ ambasadorul României în Japonia

🎂1984: Prințul Harry 🇬🇧♛ Duce de Sussex, al doilea fiu al Prințului Charles de Wales

🎂2004: David Popovici 🇷🇴🏊🏻 primul campion olimpic al natației masculine din România

Decese 🕯

🕯️1521: Neagoe Basarab 🇷🇴♛ În timpul domniei sale a fost construită Mănăstirea Curtea de Argeș, în jurul căreia s-a născut legenda Meșterului Manole. Este autorul uneia dintre cele mai vechi capodopere ale literaturii vechi sud-est europene, Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul sau Teodosie, scrisă în slavonă, dar tradusă după cum s-a speculat de Udriște Năsturel în română, pe la jumătatea secolului al XVII-lea

🕯️1885: Jumbo 🇪🇷🇫🇷🇬🇧🇺🇸🐘 primul animal de circ celebru la nivel internațional. A fost adus din Africa la menajeria de pe lângă Grădina Botanică din Paris. Din 1865 a fost ținut în Grădina Zoologică din Londra, de unde a fost cumpărat în 1882 de antreprenorul și showman-ul american Phineas Taylor Barnum. A murit lovit de tren. De la sfârșitul secolului al XIX-lea și până în prezent este talismanul Universității Tufts din SUA

🕯️2004: Johnny Ramone 🇺🇸🎸 membru fondator al trupei punk Ramones

🕯️2008: Richard Wright 🇬🇧🎹 membru fondator Pink Floyd

🕯️2009: Nicu Constantin 🇷🇴🎬 În palmaresul înregistrărilor sale se află peste 30 de filme de scurt și lung metraj, 600 de emisiuni de radio și peste 300 de televiziune

🕯️2015: Dan Nasta 🇷🇴🎭 actor și regizor de teatru și film. A fost și unul dintre cei mai mari colecționari români de opere de artă

🕯️2017: Harry Dean Stanton 🇺🇸🎬 Alien (1979), Christine (1983), Paris, Texas (1984), Repo Man (1984), The Green Mile (1999), Inland Empire (2006)

🕯️2017: Violet Brown 🇯🇲👩🏾‍🦳 supercentenară jamaicană, care, timp de cinci luni, a deținut titlul de cea mai în vârstă persoană din lume în viață (117 ani)

🕯️2017: Mircea Ionescu-Quintus 🇷🇴🗣️ președinte al PNL în perioada 1993-2001. A trăit 100 de ani

🕯️2024: Tito Jackson 🇺🇸🎤 membru original al The Jackson 5

🕯️2024: Gheorghe Multescu 🇷🇴⚽️

Evenimente📋

📋Ziua internaţională a democraţiei

📋🆘 Ziua europeană a prostatei pentru a sensibiliza opinia publică în legătură cu frecvenţa bolilor urologice

Calendar 🗒️

🗒️1521: Domnitorul Țării Românești Neagoe Basarab moare și este urmat de fiul său, Teodosie

🗒️1538: Instaurarea dominației otomane asupra Moldovei. Ștefan Lăcustă a fost numit domn de către sultan

🗒️1774: A început prima domnie a lui Alexandru Ipsilanti în Țara Românească

🗒️1806: Armatele franceze predau Bavariei orașul liber imperial Nürnberg

🗒️1812: Trupele ruse, în retragere, incendiază Moscova, în fața armatei lui Napoleon

🗒️1821: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua și Costa Rica își declară independența față de Spania

🗒️1830: Este inaugurată în Anglia linia de cale ferată Liverpool-Manchester, prima cale ferată interorășenească din lume

🗒️1831: În New Jersey, a circulat pentru prima oară locomotiva John Bull, cea mai veche locomotivă cu abur din lume încă în funcțiune

🗒️1835: Charles Darwin a ajuns în insulele Galápagos

🗒️1872: Teatrul din Viena se deschide cu piesa Demetrius de Schiller

🗒️1885: Probabil din cauza unei defecțiuni a comutatorului, faimosul elefant de circ Jumbo al showman-ul american Phineas Taylor Barnum, este lovit de o locomotivă în timp ce era transbordat la St. Thomas, Ontario

🗒️1890: Ample lucrări de regularizare a cursului Dunării la Porțile de Fier

🗒️1894: Primul Război Chino-Japonez: Japonia învinge China în Bătălia de la Pyongyang

🗒️1905: 100.000 de oameni au demonstrat la Budapesta pentru introducerea votului universal. În Ungaria, doar un milion din 20 de milioane de cetățeni aveau drept de vot

🗒️1916: Tancurile sunt folosite pentru prima dată în bătălie – Bătălia de pe Somme, 49 de tancuri britanice

🗒️1924: Începe Răscoala de la Tatarbunar. O revoltă țărănească armată de inspirație bolșevică din Bugeac (Basarabia de Sud), care făcea pe atunci parte din România, iar în prezent este parte a Regiunii Odesa din Ucraina. Răscoala a fost condusă de un comitet revoluționar prosovietic care a cerut unificarea cu RSS Ucraineană și sfârșitul presupusei „ocupații românești în Basarabia”. Ca urmare a eșecului tentativei de lovitură de stat din Basarabia, conducerea URSS a hotărât la 12 octombrie 1924 înființarea pe malul stâng al Nistrului a unui stat artificial denumit Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească, cu capitala în orașul Balta. Noua republică autonomă făcea parte din RSS Ucraineană și avea 210 km lungime și 95 km lățime

🗒️1935: Svastica este utilizată, în loc de steagul negru-roșu-auriu, ca drapel național al Imperiului German

🗒️1946: Abolirea monarhiei și proclamarea Republicii Populare Bulgare

🗒️1949: Konrad Adenauer devine primul cancelar federal al Germaniei

🗒️1959: La Brașov se încheie procesul scriitorilor germani. Cinci scriitori transilvăneni de limbă germană, Andreas Birkner, Wolf von Aichelburg, Georg Scherg, Hans Bergel și Harald Siegmund sunt condamnați pentru „infracțiunea de instigare împotriva ordinii sociale și agitație” la un total de 95 de ani de muncă silnică

🗒️1959: Nikita Hrușciov devine primul lider sovietic care vizitează SUA. Se întâlnește cu președintele american Dwight D. Eisenhower

🗒️1973: Carl XVI Gustaf devine rege al Suediei

🗒️2005: Seara de vis a fotbalului românesc: Steaua învinge cu 3-0 pe Valerenga, în deplasare. Dinamo învinge cu 5-1 pe Everton, acasă. Rapid București face 1-1 cu Feyenoord

🗒️2008: Corporația americană Lehman Brothers, grav lovită de criza bancară și financiară globală, depune faliment, listând datorii de circa 613 miliarde $, cea mai mare declarație de faliment din istoria SUA

🗒️2012: Se închide TVR Cultural

🗒️2013: București: a 15-a zi consecutivă de proteste; 10.000 de protestatari au cerut retragerea proiectului de lege care reglementează exploatarea minereurilor din perimetrul Roșia Montană. Proteste împotriva proiectului au avut loc în mai multe orașe mari ale României și în diaspora