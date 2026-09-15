Conducerea Direcției Generale de Poliție Locală a Municipiului București face obiectul unui dosar de corupție deschis după ce instituția din subordinea Primăriei Generale a lansat o selecție de oferte pentru angajarea unei firme de curățenie. Procurorii au intrat însă pe fir după ce au fost sesizați că oferta firmei care ar fi trebuit să câștige ar fi fost făcută pierdută pentru a fi favorizată o altă societate comercială.

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Poliția Locală București a pus la bătaie, recent, un contract pentru servicii de curățenie, în condițiile în care instituția a considerat că este mai ieftin să dea afară toate femeile de serviciu și să apeleze, pe bani publici, la societăți private.

Oferta pierdută ar fi fost cea câștigătoare

După ce societatea câștigătoare a fost anunțată, s-a descoperit că una dintre firmele care au depus oferte nu a fost luată în calcul. Ar fi urmat o anchetă internă, în urma căreia s-ar fi stabilit că, în realitate, dosarul a fost făcut pierdut.

Dacă inițial această situație ar fi putut să pară o neglijență, suspiciunile de corupție au apărut după ce s-a constatat că oferta pierdută era chiar cea câștigătoare.

Surse apropiate anchetei au afirmat că procedura a fost anulată și s-a reluat de la zero. Cu această ocazie, firma care câștigase contractul în valoare de 30.000 de euro a depus o nouă ofertă, cu un preț mai scăzut, astfel că a fost din nou declarată câștigătoare.

Polițiștii au făcut primele audieri

Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că procurorii ar fi fost anunțați de către directorul general Eduard Valentin Stroe cu privire la faptul că ar exista suspiciuni legate de o posibilă selecție de oferte trucată.

Procurorii au trimis dosarul la Poliția Capitalei, unde este instrumentat de ofițerii Biroului de Investigare a Criminalității la Regimul Fondurilor Publice și Corupției, care, până la acest moment, ar viza-o pe directoarea economică a Poliției Locale București, Stela Popescu.

Până la acest moment, anchetatorii ar fi audiat deja mai multe persoane din conducerea instituției.