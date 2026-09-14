Prima pagină » Actualitate » Mediaflux: Adjuncții Inspecției muncii din țară i-au adus șefului ITM, Dantes Nicolae Bratu, atenții direct la portbagajul mașinii de serviciu. Șeful Inspecției Muncii a fost reinstalat în funcție de Ilie Bolojan la începutul lunii septembrie

Mediaflux: Adjuncții Inspecției muncii din țară i-au adus șefului ITM, Dantes Nicolae Bratu, atenții direct la portbagajul mașinii de serviciu. Șeful Inspecției Muncii a fost reinstalat în funcție de Ilie Bolojan la începutul lunii septembrie

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Dantes Nicolae Bratu, cunoscut ca cel mai longeviv conducător al Inspecției Muncii, eliberat din funcție în repetate rânduri și reinstalat de premierul demis Ilie Bolojan la începutul lunii septembrie, a fost surprins de reporterii Mediaflux după o ședință cu șefii ITM din țară, când mai mulți adjuncți au venit, pe rând, la mașina sa de serviciu și au lăsat pachete în portbagaj.

Vezi galeria foto
14 poze

Ședință cu șefii ITM la București și pachete aduse la portbagaj

Potrivit Mediaflux, pe 10 septembrie, Dantes Bratu a convocat la sediul Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” din Capitală o întâlnire de lucru cu inspectorii-șefi și adjuncții acestora din toată țara. La eveniment au participat și Constantin Bujor, șeful ITM București, dar și secretarul de stat din Ministerul Muncii, Derzsi Ákos.

Sondaj Gândul

Ești de acord ca Alexandru Nazare să fie desemnat premier al României?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

În invitația transmisă participanților se arată:

„Întâlnire de lucru cu Inspectorii Șefi și Inspectorii Șefi Adjunctori Stimata doamnă/stimate domnule Inspector Șef Prin prezenta vă invităm să participați în data de 10.09.2026 ora 10:00 la sediul Universității Creștine Dimitrie Cantemir, situat în Splaiul Unirii nr. 138-140, sect. 4, la ședința de lucru organizată de Inspecția Muncii, la care va participa domnul inspector General de Stat Dantes Nicolae Bratu și domnul secretar de stat Derzsi Akos din cadrul Ministerului Muncii Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale”.

Invitația trimisă de Dantes Nicolae Bratu șefilor ITM. Sursa foto: Mediaflux

Potrivit Mediaflux, la sediul universității au ajuns zeci de reprezentanți ai ITM-urilor din România, mulți dintre ei cu autoturisme Dacia Duster aparținând instituțiilor. În plus, la întrevedere a fost prezent și șeful ITM Iași, Costel Grojdea, care a venit în luna martie, atunci când preluase șefia ITM București, la muncă cu un Lamborghini Urus evaluat la aproximativ 300.000 de euro. De această dată însă, Grojdea a lăsat bolidul acasă și a venit la întâlnire cu un Duster de serviciu.

Șeful ITM Iași, Costel Grojdea. Sursa foto: Mediaflux

Sursa citată mai spune că înainte cu aproximativ 10 minute de începerea ședinței, și-a făcut apariția și Dantes Bratu alături de șoferul său la bordul unui Ford Puma, mașina de serviciu a oficialului. Imediat după finalul întrevederii, șoferul șefului ITM a mutat mașina de serviciu lângă intrarea în instituție, unde mai mulți inspectori-șefi adjuncți i-au adus, pe rând, diverse pachete.

Primul cadou a fost oferit într-o plasă de la un supermarket din Călărași, adusă chiar de inspectorul-șef al ITM Călărași, Nicolae Dumitru. Acesta i-a pasat-o lejer șoferului lui Bratu în timp ce acesta se afla la doar câțiva metri distanță.

Nicolae Dumitru, Inspectorul Șef al ITM Călărași. Sursa foto: Mediaflux

După ce șoferul a încărcat plasa de la Călărași, a dus mașina în parcare pentru a primi un nou pachet, de data aceasta venită de la Timișoara. Acolo, dintr-un vehicul Jaguar, Inspectorul șef adjunct Relații de Muncă Timișoara, Antonio Bădescu, și Inspectorul șef adjunct Securitate și Sănătate în Muncă Timișoara, Rolf Athalvin Lupu, au parcat mașina lângă cea a lui Bratu și au început să descarce două plase mari.

Rolf Athalvin Lupu și Antonio Bădescu. Sursa foto: Mediaflux

Ultimul dar, adus de un șofer al ITM Constanța

Ultimul dintre darurile surprinse de reporterii Mediaflux a venit de la ITM Constanța, dintr-o mașină a instituției. Spre deosebire de restul cadourilor, șoferul ITM Constanța a fost desemnat să lase pachetul în portbagajul mașinii lui Dantes Bratu. Potrivit sursei citate, în pungi s-ar fi aflat o cutie de vin spumant, o sticlă de țuică de cinci litri și două pungi frigorifice cu alimente.

Sursa foto: Mediaflux

Cine este Dantes Nicolae Bratu

Dantes Nicolae Bratu lucrează în cadrul Inspecției Muncii din anul 1999 și a evoluat de la funcția de inspector de muncă la cea de Inspector General de Stat, post pe care l-a ocupat pentru prima dată în anul 2011 și la care a revenit de mai multe ori de-a lungul timpului.

Dantes Nicolae Bratu

În ceea ce privește educația și formarea, Bratu Dantes Nicolae a absolvit în 1988 Institutul de Petrol şi Gaze din Ploieşti – Facultatea de Foraj Sonde şi Exploatarea Zăcămintelor de Petrol şi Gaze. În 1999 a finalizat studiile la Academia de Studii Economice – Facultatea de Management. În anul 2004 a terminat și cursurile la Universitatea HYPERION Bucureşti – Facultatea de Drept. Un an mai târziu a devenit absolvent al programului de master în Managementul securităţii muncii şi al relaţiilor de muncă. În februrarie 2007 acesta a obținut titlul de Doctor în Știinţe Inginereşti.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Miruță anunță că salariile angajaților de la metrou au fost plătite. Ce spune despre bugetul Metrorex și despre majorarea prețului călătoriei
22:09
Miruță anunță că salariile angajaților de la metrou au fost plătite. Ce spune despre bugetul Metrorex și despre majorarea prețului călătoriei
MARIUS TUCĂ SHOW Victor Ponta explică de ce nu a fost desemnat premier: „Nu poți desemna pe cineva care face treabă”
22:00
Victor Ponta explică de ce nu a fost desemnat premier: „Nu poți desemna pe cineva care face treabă”
MARIUS TUCĂ SHOW Victor Ponta susține că scandalul Mykonos a fost o operațiune împotriva magistratului CCR Cristian Deliorga: S-a vrut salvarea Siminei Tănăsescu
21:39
Victor Ponta susține că scandalul Mykonos a fost o operațiune împotriva magistratului CCR Cristian Deliorga: S-a vrut salvarea Siminei Tănăsescu
REACȚIE UDMR îi dă replica lui Băsescu, după ce fostul președinte a acuzat formațiunea că face jocurile Budapestei: „Să vină Petrov şi să rezolve problema”
19:56
UDMR îi dă replica lui Băsescu, după ce fostul președinte a acuzat formațiunea că face jocurile Budapestei: „Să vină Petrov şi să rezolve problema”
VIDEO Un biciclist a fost lovit de o mașină și proiectat în afara șoselei, în apropiere de Curtici. Bărbatul a ajuns la spital cu răni grave
19:40
Un biciclist a fost lovit de o mașină și proiectat în afara șoselei, în apropiere de Curtici. Bărbatul a ajuns la spital cu răni grave
INEDIT A fost descoperit primul consumator de droguri din lume. Ce a consumat, în urmă cu 25.000 de ani
19:36
A fost descoperit primul consumator de droguri din lume. Ce a consumat, în urmă cu 25.000 de ani
Mediafax
Judecătoare exclusă din magistratură după ce a ținut sute de dosare în așteptare. Unele sentințe, amânate peste un an
Digi24
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump i-a cerut lui Zelenski să nu mai atace rafinăriile din Rusia
Cancan.ro
Moartea Mădălinei Apostol, o greșeală fatală? Ce ar fi indicat primele rezultate medico-legale
Prosport.ro
FOTO. E mai tânără cu 53 de ani și acum e gata să îl ia de bărbat! Cea mai controversată relație trece la alt nivel
Adevarul
Ce ofertă i-a făcut Grindeanu lui Bolojan. Numele dorit de PSD pentru șefia guvernului SURSE
Mediafax
Ucraina, bani GREI din industria PORNO: 25 de milioane de dolari pe an
Click
Mădălina Apostol a plănuit totul. Ultimele gesturi înainte de a-și lua viața. Ce a făcut cu fetița sa și care ar fi fost ultimele sale cuvinte
Digi24
Șeful diplomației poloneze: NATO ar învinge rapid Rusia „dacă ne-ar ataca și ne-am da jos mănușile”. Reacția Moscovei
Cancan.ro
Soția generalului Dorin Ioniță, ultimul gest de iubire. Ce mesaj emoționant i-a scris pe coroana funerară
Ce se întâmplă doctore
Boala periculoasă de care suferea Mădălina Apostol. Problemele medicale care i-au dat mari bătăi de cap, înainte de a muri. Se confrunta cu dureri infernale
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Aproape toate mașinile au acest buton. Dar dacă îl apeși, s-ar putea să apară probleme la care nu te-ai aștepta
Descopera.ro
Găuri ciudate pe Marte! Nimeni nu știe cum s-au format
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Ah, dar bună mai ești… Mult mai bună decât soră-ta!
Descopera.ro
Cum ne schimbă rețelele sociale modul în care ne amintim trecutul
Mediafax Italia
Carnea poate fi cu 50% MAI IEFTINĂ la supermarket. În ce zile apar CELE MAI BUNE OFERTE?!
Mediafax Spania
Satul în care a mai rămas UN SINGUR locuitor. CUM ARATĂ VIAȚA LUI?!
SONDAJ DE OPINIE Partidul AfD atinge un record istoric în sondajele din Germania. Alianța condusă de Merz, cel mai slab scor din istorie
22:32
Partidul AfD atinge un record istoric în sondajele din Germania. Alianța condusă de Merz, cel mai slab scor din istorie
EXCLUSIV Bogdan Ivan dezvăluie că negocierile cu AUR pentru un guvern au fost luate în calcul de PSD. „Am avut voci în partid care au susținut asta”
21:37
Bogdan Ivan dezvăluie că negocierile cu AUR pentru un guvern au fost luate în calcul de PSD. „Am avut voci în partid care au susținut asta”
EXCLUSIV Bogdan Ivan, acuzații grave despre criza energetică: „Plătim 3 milioane de lei în plus pe zi/ Entități private fac bani pe cârca României”
21:12
Bogdan Ivan, acuzații grave despre criza energetică: „Plătim 3 milioane de lei în plus pe zi/ Entități private fac bani pe cârca României”
FLASH NEWS Trump anunță un pact între Rusia și Ucraina pentru a opri creșterea prețului la motorină. La ce concluzii a ajuns președintele SUA
20:17
Trump anunță un pact între Rusia și Ucraina pentru a opri creșterea prețului la motorină. La ce concluzii a ajuns președintele SUA
TEHNOLOGIE Trump critică liderii companiilor care fac apel la încetinirea ritmului dezvoltării AI și spune că „pauza ar avantaja doar China”
19:53
Trump critică liderii companiilor care fac apel la încetinirea ritmului dezvoltării AI și spune că „pauza ar avantaja doar China”
ULTIMA ORĂ VIDEO | Ilie Bolojan a plecat din Parlament fără să mai răspundă la întrebări, după ce și-a susținut discursul de două minute la dineul de gală organizat cu prilejul Anului Nou Evreiesc
19:34
VIDEO | Ilie Bolojan a plecat din Parlament fără să mai răspundă la întrebări, după ce și-a susținut discursul de două minute la dineul de gală organizat cu prilejul Anului Nou Evreiesc

Cele mai noi

Trimite acest link pe