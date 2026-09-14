Dantes Nicolae Bratu, cunoscut ca cel mai longeviv conducător al Inspecției Muncii, eliberat din funcție în repetate rânduri și reinstalat de premierul demis Ilie Bolojan la începutul lunii septembrie, a fost surprins de reporterii Mediaflux după o ședință cu șefii ITM din țară, când mai mulți adjuncți au venit, pe rând, la mașina sa de serviciu și au lăsat pachete în portbagaj.

Ședință cu șefii ITM la București și pachete aduse la portbagaj

Potrivit Mediaflux, pe 10 septembrie, Dantes Bratu a convocat la sediul Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” din Capitală o întâlnire de lucru cu inspectorii-șefi și adjuncții acestora din toată țara. La eveniment au participat și Constantin Bujor, șeful ITM București, dar și secretarul de stat din Ministerul Muncii, Derzsi Ákos.

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În invitația transmisă participanților se arată:

„Întâlnire de lucru cu Inspectorii Șefi și Inspectorii Șefi Adjunctori Stimata doamnă/stimate domnule Inspector Șef Prin prezenta vă invităm să participați în data de 10.09.2026 ora 10:00 la sediul Universității Creștine Dimitrie Cantemir, situat în Splaiul Unirii nr. 138-140, sect. 4, la ședința de lucru organizată de Inspecția Muncii, la care va participa domnul inspector General de Stat Dantes Nicolae Bratu și domnul secretar de stat Derzsi Akos din cadrul Ministerului Muncii Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale”.

Potrivit Mediaflux, la sediul universității au ajuns zeci de reprezentanți ai ITM-urilor din România, mulți dintre ei cu autoturisme Dacia Duster aparținând instituțiilor. În plus, la întrevedere a fost prezent și șeful ITM Iași, Costel Grojdea, care a venit în luna martie, atunci când preluase șefia ITM București, la muncă cu un Lamborghini Urus evaluat la aproximativ 300.000 de euro. De această dată însă, Grojdea a lăsat bolidul acasă și a venit la întâlnire cu un Duster de serviciu.

Sursa citată mai spune că înainte cu aproximativ 10 minute de începerea ședinței, și-a făcut apariția și Dantes Bratu alături de șoferul său la bordul unui Ford Puma, mașina de serviciu a oficialului. Imediat după finalul întrevederii, șoferul șefului ITM a mutat mașina de serviciu lângă intrarea în instituție, unde mai mulți inspectori-șefi adjuncți i-au adus, pe rând, diverse pachete.

Primul cadou a fost oferit într-o plasă de la un supermarket din Călărași, adusă chiar de inspectorul-șef al ITM Călărași, Nicolae Dumitru. Acesta i-a pasat-o lejer șoferului lui Bratu în timp ce acesta se afla la doar câțiva metri distanță.

După ce șoferul a încărcat plasa de la Călărași, a dus mașina în parcare pentru a primi un nou pachet, de data aceasta venită de la Timișoara. Acolo, dintr-un vehicul Jaguar, Inspectorul șef adjunct Relații de Muncă Timișoara, Antonio Bădescu, și Inspectorul șef adjunct Securitate și Sănătate în Muncă Timișoara, Rolf Athalvin Lupu, au parcat mașina lângă cea a lui Bratu și au început să descarce două plase mari.

Ultimul dar, adus de un șofer al ITM Constanța

Ultimul dintre darurile surprinse de reporterii Mediaflux a venit de la ITM Constanța, dintr-o mașină a instituției. Spre deosebire de restul cadourilor, șoferul ITM Constanța a fost desemnat să lase pachetul în portbagajul mașinii lui Dantes Bratu. Potrivit sursei citate, în pungi s-ar fi aflat o cutie de vin spumant, o sticlă de țuică de cinci litri și două pungi frigorifice cu alimente.

Cine este Dantes Nicolae Bratu

Dantes Nicolae Bratu lucrează în cadrul Inspecției Muncii din anul 1999 și a evoluat de la funcția de inspector de muncă la cea de Inspector General de Stat, post pe care l-a ocupat pentru prima dată în anul 2011 și la care a revenit de mai multe ori de-a lungul timpului.

În ceea ce privește educația și formarea, Bratu Dantes Nicolae a absolvit în 1988 Institutul de Petrol şi Gaze din Ploieşti – Facultatea de Foraj Sonde şi Exploatarea Zăcămintelor de Petrol şi Gaze. În 1999 a finalizat studiile la Academia de Studii Economice – Facultatea de Management. În anul 2004 a terminat și cursurile la Universitatea HYPERION Bucureşti – Facultatea de Drept. Un an mai târziu a devenit absolvent al programului de master în Managementul securităţii muncii şi al relaţiilor de muncă. În februrarie 2007 acesta a obținut titlul de Doctor în Știinţe Inginereşti.