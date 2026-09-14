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Victor Ponta explică de ce nu a fost desemnat premier: „Nu poți desemna pe cineva care face treabă”

Victor Ponta explică de ce nu a fost desemnat premier: „Nu poți desemna pe cineva care face treabă”
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Victor Ponta susține că ar fi putut aduce rezultate dacă era desemnat premier. Acesta anunță că rămâne în politică și că va susține oameni pe care îi consideră potriviți pentru Parlament și Guvern. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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„Eu chiar aș face treabă”

Invitat la Marius Tucă Show, Victor Ponta a explicat de ce consideră că nu a fost desemnat pentru funcția de premier. Acesta susține că motivul este faptul că „ar face treabă”. El afirmă că nu poate fi desemnat cineva care ar avea rezultate.

„Pentru că eu chiar aș face treabă și nu poți desemna pe cineva care face treabă. Trebuie să îmi trage o frână, o plângere, o sesizare. Nu mă ocup cu astea. Sunt în direcția bună. Din respect pentru cei 1,4 milioane de români care m-au votat anul trecut. Și pentru cei încă un milion care regretă că nu m-au votat anul trecut. 100%, nu plec să joc golf în Turcia. Voi rămâne să fac politică.”, a declarat politicianul.

„Nu mă ocup eu de înregistrare de partide, dar mă ocup de politică”

Victor Ponta a afirmat că nu se va ocupa de înființarea unui partid, dar că va promova oameni în care are încredere. Acesta susține că aceștia ar trebui să fie profesioniști și să ajungă în Parlament și Guvern.

„Pentru că la alegerile parlamentare nu pot să merg eu singur, independent. Cu siguranță, voi promova niște oameni în care eu cred că sunt profesioniști și care merită să fie și în Parlament și în Guvern. Și cu siguranță acești oameni vor candida și vor fi în lista unui partid. Nu mă ocup eu de înregistrare de partide, dar eu mă ocup de politică.”, a adăugat Ponta.

În urmă cu aproximativ o lună, Victor Ponta anunța că intenționează să înființeze un nou partid politic, alături de parlamentarii din grupul „Uniți pentru România”. Fostul premier preciza atunci că noua formațiune va fi creată de la zero. El spunea că nu va fi un partid suveranist, ci unul care „să țină cu România”.

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