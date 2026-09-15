Victor Ponta avertizează asupra unui blocaj financiar de la 1 octombrie. Fostul premier susține că este nevoie urgent de rectificare bugetară, iar actualul Guvern nu poate face asta. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.



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„La 1 octombrie se termină banii pentru sănătate, educație, poliție…”

Invitat la Marius Tucă Show, Victor Ponta susține că la 1 octombrie se vor termina fondurile pentru sănătate, educație și alte categorii bugetare. Acesta afirmă că nici nu se mai poate discuta despre programul Anghel Saligny. Politicianul menționează că un guvern interimar nu poate face rectificare bugetară, iar România are mare nevoie de această procedură economică. Fostul premier susține că singurul vinovat este Nicușor Dan care nu a desemnat un nou premier.

„La 1 octombrie se termină banii pentru sănătate, educație, poliție, consilii județene, persoane cu dizabilități. Nici nu mai vorbesc de programul Anghel Saligny. Stăm cu toate gropile în stradă și cu firmele românești neplătite. De ce? Pentru că Guvernul ăsta nu poate să facă rectificare bugetară. Nu pot să mai zic că e de vină Grindeanu sau Bolojan, sau Fritz, sau cine vrei tu. Președintele nu ne-a dat un om pe care să-l votăm.”, susține fostul premier.

„Românii nu plătesc facturi mai mari din cauza lui Putin”

Fostul premier susține că românii simt efectele stării economice din România. Acesta a menționat că nimeni nu mai crede în minciuna „luptei împotriva rușilor”. Ponta afirmă că românii nu plătesc facturi mari din cauza lui Putin, ci din cauza celor care conduc țara într-un asemenea fel. Acesta acuză conducerea țării de investiții iresponsabile în înarmare.

„Oamenii văd că într-un an și jumătate, de când te lupți tu cu rușii, cu Georgescu, salariul lor a rămas la fel ca acum un an și jumătate, dar toate cheltuielile sunt duble pentru copii, pentru școală, pentru sănătate. Cum le explici celor care trăiesc mai prost că povestea pe care le-ai spus-o e minciună? Ei nu vor să te mai creadă. Normal că nu vor să te creadă. Oamenii știu că nu din cauza lui Putin plătesc facturi mai mari. Din cauza voastră se întâmplă asta, care ne puneți să dăm 17 miliarde pe tancuri și tunuri. Cu cine ne-om bate noi cu tancuri și tunuri…”, afirmă Ponta.

Fondurile din sănătate, la ananghie

Criza de la spitalele din Capitală apare pe fondul unui blocaj financiar care afectează în special unitățile de primiri urgențe. Managerii mai multor spitale spun că fondurile disponibile nu mai sunt suficiente pentru achiziția de medicamente și materiale sanitare, iar unele unități au ajuns să își completeze stocurile din rezervele altor secții. La Bagdasar-Arseni, de exemplu, stocul de substanță de contrast pentru investigațiile CT era epuizat, iar mănușile sterile, perfuzoarele și hârtia pentru EKG mai ajungeau doar pentru perioade limitate.

Problema nu este limitată la un singur spital. Situații similare au fost semnalate la unitățile de primiri urgențe de la Pantelimon și Floreasca, iar managerii unor spitale de pediatrie, precum Marie Curie și Grigore Alexandrescu, avertizează asupra presiunii financiare. Problema finanțării se suprapune peste blocajul privind rectificarea bugetară. Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a afirmat că serviciile de ambulanță și unitățile de primiri urgențe nu au în prezent toate cheltuielile acoperite până la sfârșitul anului și că este nevoie de o rectificare bugetară. Un guvern interimar nu poate însă adopta o astfel de rectificare.