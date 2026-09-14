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Apple TV s-a lansat oficial în România, la 7 ani de la debutul inițial. Cât costă abonamentul și câte zile gratuite sunt oferite pentru probă

Apple TV s-a lansat oficial în România, la 7 ani de la debutul inițial. Cât costă abonamentul și câte zile gratuite sunt oferite pentru probă
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Serviciul de streaming Apple TV+ s-a lansat oficial în România pe 14 septembrie, iar utilizatorii din țară pot accesa direct producțiile originale și catalogul complet de filme și seriale prin intermediul aplicației dedicate. Pentru o lungă perioadă de timp, acest serviciu de streaming putea fi contractat în numeroase țări, inclusiv în multe state vecine, dar nu și în România.

Prețul unui abonament lunar este de 39,99 de lei pe lună, cu o perioadă de probă de 7 zile. În cazul unui abonament anual, costul este de 349 de lei, cu aproximativ 131 de lei mai puțin față de cel cu plata lunară. De asemenea, cei care cumpără un dispozitiv Apple nou primesc trei luni gratuite, o ofertă care trebuie revendicată însă în termen de 90 de zile.

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La categoria compatibilitate, Apple TV funcționează pe iPhone, iPad, Mac, Apple TV 4K și Apple Vision Pro, dar și pe televizoare smart LG, Sony, TCL, Samsung sau VIZIO.

Platforma Apple TV+ include producții originale premiate lansate săptămânal, precum serialele de top Ted Lasso, Severance, The Studio sau Widow’s Bay, dar și drame populare precum Pluribus (cea mai vizionată dramă de pe această platformă) sau filme premiate precum CODA (câștigător al Premiului Oscar pentru cel mai bun film) și producția sportivă F1. Filmele, serialele și documentarele Apple Original au primit peste 900 de premii și peste 3.800 de nominalizări.

Apple TV+ a fost lansat oficial pe 1 noiembrie 2019 în peste 100 de țări și este serviciul premium de streaming dezvoltat de gigantul american Apple. Spre deosebire de alte platforme, aceasta se diferențiază pe piață printr-o strategie unică axată aproape exclusiv pe producții originale proprii și pe o calitate tehnică de excepție.

Spre deosebire de Netflix sau Disney+, catalogul acestuia nu se bazează pe licențierea unor filme vechi, ci oferă sute de producții exclusive numite Apple Originals.

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