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Imagini inedite din culisele operațiunii de salvare a pilotului american prăbușit în Iran. Este cea mai complexă operațiune din istoria recentă a SUA

Imagini inedite din culisele operațiunii de salvare a pilotului american prăbușit în Iran. Este cea mai complexă operațiune din istoria recentă a SUA
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În cadrul emisiunii americane „60 Minutes”, difuzată de CBS, au fost prezentate în premieră imagini video de la una dintre cele mai mari și mai complexe operațiuni de căutare și salvare din istoria recentă a armatei SUA.

În cadrul unei operațiuni militare împotriva Iranului de la începutul lunii aprilie, un avion F-15E Strike Eagle al forțelor aeriene americane s-a prăbușit în munții Zagros din Iran după ce a fost lovit de o rachetă sol-aer. În urma impactului, pilotul, care a fost prezentat publicului sub indicativul „Dude 44 Bravo”, s-a catapultat.

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Potrivit relatărilor sale, cel mai terifiant moment pentru pilotul „Bravo” a fost atunci când a realizat că parașuta sa a fost avariată de explozie și nu s-a deschis corect. Unul dintre cei doi membrii echipajului a fost salvat în doar câteva ore de la impact, dar cel de-al doilea, care a aterizat la kilometri distanță față de celălalt, a petrecut peste 50 de ore în teritoriul inamic.

„La un moment dat, când am ridicat privirea și nu am văzut nicio parașută, a fost cel mai terifiant lucru pe care l-am văzut vreodată”, a spus pilotul, al cărui nume nu a fost dezvăluit în interviul acordat programului 60 Minutes de la CBS News.

Pilotul a numit supraviețuirea sa „un miracol”, deși și-a rupt spatele, umărul și brațul la impactul cu pământul. Viteza cu care a lovit pământul a fost „undeva între 113 și 161 km/h”, a precizat acesta.

Deși a fost grav rănit în urma impactului cu solul, militarul a reușit să escaladeze o creastă muntoasă la o altitudine de peste 2.100 de metri pentru a trimite semnale de localizare, având la el doar un pistol, o stație radio și o baliză de urmărire. În tot acest timp, acesta a evitat patrulele iraniene care au pornit pe urmele lui.

Pentru a-l aduce acasă în siguranță chiar în dimineața duminicii de Paște, Statele Unite au desfășurat o forță masivă care a inclus militari din forțele speciale, inclusiv Delta Force și Navy SEAL, care au intrat fizic pe teritoriul Iranului. În tot acest timp, avioane și drone americane au bombardat poziții ale Corpului Gărzilor Revoluționare din Iran aflate în apropierea muntelui unde se ascundea pilotul „Bravo”, pentru a curăța calea de evacuare.

La un moment dat, peste 90 de militari americani se aflau pe teren în Iran, a declarat amiralul Brad Cooper din cadrul Comandamentului Central, menționând că era pentru prima dată în ultimii 46 de ani când forțele americane au operat pe teritoriul iranian. Cu toate acestea, operațiunea a fost pe cale să fie un dezastru, deoarece trenul de aterizare al celor două aeronave mari de transport MC-130, trimise pentru evacuare, s-a blocat în nisipul deșertului.

Pentru o perioadă, toți cei peste 90 de soldați din trupele speciale au rămas temporar blocați la sol pentru a nu lăsa tehnologia militară de top în mâna iranienilor, timp în care armata SUA a bombardat și distrus propriile avioane și elicoptere blocate, înainte ca o altă unitate clandestină de aviație să îi extragă pe toți în siguranță.

În același timp, CIA a coordonat o acțiune cibernetică și tactici de inducere în eroare pentru a perturba căutările armatei iraniene. Imaginile în infraroșu declasificate arată momentul în care trupele americane ajung la militarul rănit.

În prezent, războiul cu Iranul, care durează de mai bine de șapte luni, devine din ce în ce mai nepopular în rândul americanilor pe măsură ce se apropie perioada de campanie electorală înainte de alegerile intermediare pentru Congres din luna noiembrie. O mare parte din această nemulțumire provine dintr-o creștere abruptă a prețurilor globale la energie și din efectele de domino asupra bunurilor de consum.

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