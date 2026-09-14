Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, susține, într-o postare pe rețelele sociale că România a înregistrat, în ultimele luni, cea mai rapidă frânare a inflației din ultimii ani și o scădere accentuată a deficitului bugetar. Acesta confirmă însă că românii continuă să resimtă nivelul ridicat al prețurilor și pierderea puterii de cumpărare și subliniază că este obligatoriu ca procesul de corecție să continue.

Ministrul interimar al Finanțelor amintește că a preluat portofoliul în iulie 2025, într-un moment marcat de deficit ridicat, un necesar mare de finanțare și inflație persistentă.

Sondaj Gândul Ești de acord ca Alexandru Nazare să fie desemnat premier al României? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Cu puţin peste un an în urmă, în iulie 2025, am preluat Ministerul Finanţelor într-un moment în care România nu mai avea luxul amânării. Deficitul foarte ridicat, necesarul uriaş de finanţare şi inflaţia persistentă se alimentau reciproc. Fiecare lună fără decizii însemna mai multă datorie, dobânzi mai mari şi mai puţin spaţiu pentru dezvoltare. Guvernul condus de Ilie Bolojan şi-a asumat o corecţie fiscală dificilă, dar necesară. Responsabilitatea Ministerului Finanţelor a fost să transforme această direcţie într-un buget realist, într-o execuţie controlată zi de zi şi într-o administrare prudentă a finanţării statului. Obiectivul: politica fiscală să nu mai amplifice inflaţia şi dezechilibrele prin deficite tot mai mari, ci să redevină o ancoră de stabilitate”, a scris Alexandru Nazare pe Facebook.

Alexandru Nazare: Inflația a coborât de la peste 10% la 6,2%

Potrivit ministrului, primele rezultate sunt vizibile în evoluția inflației, care a încetinit puternic în ultimele luni. Nazare spune că inflația anuală a scăzut de la peste 10% în iunie la 8,2% în iulie și la 6,2% în august.

„Rata anuală a inflaţiei a coborât la 6,2% în august, de la 8,2% în iulie şi peste 10% în iunie. Este cea mai rapidă decelerare din ultimii ani şi, spre deosebire de episoadele anterioare, nu vine dintr-o plafonare administrativă, ci dintr-o corecţie reală a echilibrelor economiei. Sunt date care confirmă, în cifre, ceea ce până acum era doar o promisiune”.

Alexandru Nazare precizează însă că o parte din scădere are o explicație statistică, prin ieșirea din calcul a scumpirilor înregistrate în vara anului trecut. Cealaltă parte ar fi determinată, potrivit acestuia, de temperarea creșterii interne, reducerea deficitului și scăderea costurilor de finanțare.

„O parte a scăderii se explică statistic, prin ieșirea din calcul a scumpirilor din vara anului trecut. În același timp, cealaltă parte ține de fundamente: o cerere internă temperată, un deficit în scădere și costuri de finanțare mai mici”.

Alimentele s-au ieftinit față de luna iulie. Presiunea vine dinspre carburanți

Ministrul interimar al Finanțelor mai spune că, fără combustibili, prețurile de consum au scăzut în august cu 0,08% față de luna precedentă. Potrivit acelorași date, alimentele s-au ieftinit cu 0,7% într-o lună, iar legumele și fructele au prețuri mai mici decât în urmă cu un an.

„Datele lunii august oferă o serie de indicatori ce trebuie analizaţi cu atenţie. Fără combustibili, preţurile de consum au scăzut în august cu 0,08% faţă de luna anterioară. Preţul alimentelor a scăzut cu 0,7% într-o singură lună, iar legumele şi fructele sunt azi mai ieftine decât acum un an. Presiunea care a rămas vine aproape integral dinspre piaţa externă a petrolului: benzina şi motorina sunt singurele capitole cu creşteri de două cifre”.

Nazare spune că deficitul bugetar este mai mic, iar investițiile au crescut

Nazare susține că deficitul bugetar din primele șapte luni ale anului a fost cu 37% mai mic, în timp ce investițiile publice au crescut cu 15 miliarde de lei.

„În primele 7 luni ale acestui an, deficitul bugetar este cu 37% mai mic decât în aceeaşi perioadă a anului trecut, iar investiţiile publice au crescut cu 15 miliarde de lei. Am redus dezechilibrul fără a opri şantierele”.

Ministrul atrage atetenția asupra costului ridicat al datoriei publice. Potrivit acestuia, aproape jumătate din deficitul din 2026 este reprezentat exclusiv de dobânzile aferente datoriei acumuluate anterior.

„Aproape jumătate din deficitul de anul acesta, aproximativ 3% din PIB, înseamnă exclusiv plata dobânzilor la datoria acumulată în anii trecuţi. Sunt bani care nu ajung nici în spitale, nici în şcoli, nici în autostrăzi. Fiecare punct în minus la costul de finanţare al României înseamnă resurse recuperate pentru astfel de proiecte, care se văd concret”.

„Românii resimt în continuare nivelul ridicat al prețurilor”

Deși inflația s-a mai temperat, Alexandru Nazare subliniază că o rată anuală de 6,2% rămâne ridicată și că scăderea inflației nu reprezintă automat revenirea prețurilor la nivelurile din trecut. Media inflației din ultimele 12 luni este de aproape 9,5%, potrivit ministrului, iar efectele acesteia continuă să fie resimțite în facturi și la raft.

„Scăderea din august nu înseamnă că preţurile s-au întors la nivelurile anterioare, ci că ritmul lor de creştere încetineşte. Ştim că românii resimt în continuare nivelul ridicat al preţurilor şi pierderea de putere de cumpărare acumulată în ultimii ani. De aceea, este obligatoriu să continuăm eforturile de corecţie”.

„România nu își permite să revină la dezechilibrele de la care a pornit”

Alexandru Nazare consideră că România poate trece peste perioada dificilă prin investiții în energie, industrie și infrastructură, atragerea fondurilor europene și susținerea capitalului românesc și subliniază că procesul de corecțe nu s-a închieat.