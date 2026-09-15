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O nouă rundă de audieri la comisia din Senat privind întâlnirea lui Bolojan cu președinta CCR. Premierul demis nu confirmă participarea

Luiza DobrescuOlga Borșcevschi
O nouă rundă de audieri la comisia din Senat privind întâlnirea lui Bolojan cu președinta CCR. Premierul demis nu confirmă participarea
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Marți se reiau audierile comisiei din Senat în legătură cu întâlnirea premierului demnis Ilie Bolojan cu președinta CCR Simina Tănăsescu. De asemenea, va fi audiat și preşedintele Senatului, Mircea Abrudean. Aleșii le cer explicații despre natura întâlnirii neanunțate care a avut loc în luna august, în biroul presedintelui Senatului. La prima rundă de audieri, nici Bolojan și nici Tănăsescu nu s-au prezentat în fața senatorilor.

Bolojan nu a confirmat că va merge la audieri

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Săptămâna trecută, Ilie Bolojan a transmis, la B1 TV că nu știe dacă va participa la audierile de marți. Întrebat din nou de jurnaliști, luni seara, dacă se va prezenta în fața comisiei, premierul demis a evitat să ofere un răspuns.

La precedenta rundă de audieri, premierul demis nu s-a prezentat, invocând că agenda întâlnirilor nu i-a permis să ajungă și în fața Comisiei pentru constituționalitate a Senatului.

„Am fost invitat în cursul acestei săptămâni. Am avut o zi plină de întâlniri pe componenta de nuclear, pe componenta de energie, pe fondul de modernizare și nu am reușit să mă duc”, a explicat Bolojan.

Premierul interimar Ilie Bolojan sustine o conferinta de presa dupa ce a participat la inaugurarea Caminului Renasterii al Universitatii de Vest din Timisoara (UVT), luni, 17 august 2026. EMANUEL TITUS ILIESI / MEDIAFAX FOTO

Premierul demis a fost întrebat și dacă va merge pe 15 septembrie la comisia Senatului, noua dată stabilită pentru audieri în acest sens.

„Voi vedea când a venit invitația și care va fi agenda”, a spus Bolojan.

Bolojan a catalogat demersul senatorilor drept „o acțiune de tip politic”. Acesta a adăugat că este vorba despre „o comisie gândită pentru scopuri de hărțuire”.

„Așa-zisa ancheta care este la Senat nu este decât o acțiune de tip politic, una de a genera subiecte care nu au niciun fel de legătură cu realitatea”, a mai spus Bolojan.

Ce prevede Regulamentul Senatului

Potrivit Regulamentului Senatului, Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu sunt obligați să se prezinte în fața comisiei ca să pună la dispoziție informațiile solicitate.

Articolul 63 alin. (2) din Regulamentul Senatului prevede că, atunci când comisiile solicită participarea unor membri ai Guvernului sau a conducătorilor unor instituții publice, „prezența acestora este obligatorie”.

De asemenea, articolul 111 alin. (2) din Constituție îl obligă pe Bolojan să meargă la audieri când i se solicită prezența.

Până acum, Simina Tănăsescu nu s-a prezentat la audieri, motivând că se află în concediu.

Judecatoarea Curtii Constitutionale, Elena-Simina Tanasescu soseste la ceremonia de validare a mandatului de presedinte al lui Nicusor Dan ca urmare a validarii de catre Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR), a rezultatelor turului doi al alegerilor prezidentiale, joi, 22 mai 2025, la sediul CCR din Bucuresti. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, nu va participa, urmând să fie reprezentat de un consilier.

Pe 24 august, plenul Senatului a aprobat desfășurarea unei anchete parlamentare de către Comisia pentru constituționalitate cu privire la întâlnirea din 14 august dintre premierul interimar, Ilie Bolojan, și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu.

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