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Război în Ucraina, ziua 1.664. Zelenski așteaptă „detalii” de la Trump privind oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice din Rusia

Război în Ucraina, ziua 1.664. Zelenski așteaptă „detalii” de la Trump privind oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice din Rusia
Zelenski așteaptă „detalii” de la Trump privind oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice din Rusia
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Războiul din Ucraina a intrat marți, 15 septembrie 2026, în a 1664-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Ucraina este gata să oprească atacurile asupra obiectivelor energetice de pe teritoriul Rusiei dacă partenerii săi se asigură că Moscova se va abține să lovească facilitățile energetice ucrainene, infrastructura și rutele de aprovizionare cu alimente din Ucraina, a declarat Volodimir Zelenski.

Zelenski: „Trebuie să se pună capăt războiului”

Postând aceste comentarii după ce președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că Rusia și Ucraina ar fi fost de acord să nu atace obiectivele energetice ale celeilalte părți, Zelenski a afirmat că Ucraina nu este convinsă că Rusia este dispusă să respecte vreo înțelegere.

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Războiului trebuie să i se pună capăt. Și o dezescaladare în ceea ce privește infrastructura critică ar putea fi primul pas către pace. Așteptăm detalii de la partenerii noștri”, a afirmat Volodimir Zelenski.

Donald Trump a afirmat că Ucraina și Rusia s-au angajat să nu mai lovească infrastructurile energetice ale părții adverse, la o zi după ce criticase Kievul pentru atacurile împotriva rafinăriilor de petrol rusești. „Ucraina a acceptat să nu atace ținte energetice ruse. Rusia a acceptat să facă la fel. Creșterea prețului la motorină la nivel mondial este cauzată în principal de războiul dintre Rusia și Ucraina și nu de Iran”, a declarat președintele american.

Atacurile constante ale armatei ucrainene împotriva rafinăriilor ruse de petrol au provocat un deficit de benzină și motorină în Rusia, ceea ce a obligat Moscova să interzică exportul de produse derivate. Trump afirmase recent că a vorbit cu Zelenski pentru a-i cere să înceteze atacurile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia întrucât acestea provoacă „o penurie de motorină la nivel global”.

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