Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 2 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Keanu Charles Reeves este un actor, muzician și producător canadian, cunoscut în întreaga lume pentru rolurile sale din filme de acțiune și science-fiction. S-a născut pe 2 septembrie 1964, în Beirut, Liban, și a crescut în principal în Toronto, Canada. A început să joace în producții teatrale și în seriale de televiziune, iar apoi și-a construit treptat o carieră la Hollywood. În anii 1990, a devenit din ce în ce mai cunoscut, jucând în filme precum Point Break, My Own Private Idaho și Speed. Personajul Neo din seria The Matrix i-a adus faima internațională, iar rolul asasinului John Wick l-a transformat într-unul dintre cei mai cunoscuți actori de filme de acțiune. Pe lângă actorie, este pasionat de muzică și motociclete. A cântat la bas în trupa rock Dogstar, alături de alți muzicieni. De asemenea, este un mare iubitor de motociclete și a contribuit la dezvoltarea unor modele împreună cu compania Arch Motorcycle. De-a lungul carierei sale, Keanu Reeves a devenit apreciat atât pentru talentul său actoricesc, cât și pentru modestia și discreția sa.

Salma Hayek este o actriță, producătoare și regizoare mexicano-americană, cunoscută pentru rolurile sale din filme de succes. S-a născut pe 2 septembrie 1966, în Coatzacoalcos, Mexic. Și-a început cariera în telenovele mexicane, iar apoi s-a mutat la Hollywood pentru a-și continua activitatea în cinematografie. Unul dintre cele mai importante roluri ale sale a fost în filmul Frida (2002), în care a interpretat-o pe celebra pictoriță mexicană Frida Kahlo. Pentru acest rol, Salma Hayek a primit o nominalizare la premiul Oscar pentru cea mai bună actriță. De-a lungul carierei, a jucat în numeroase filme, printre care Desperado, From Dusk Till Dawn, Wild Wild West și Grown Ups. A devenit cunoscută nu doar pentru talentul său actoricesc, ci și pentru implicarea în producția cinematografică și în proiecte umanitare. Prin talentul și perseverența sa, ea a reușit să aibă o carieră internațională de succes și să devină o reprezentantă importantă a culturii latino în cinematografie.

Carlos Alberto Valderrama Palacio este un fost fotbalist columbian, considerat unul dintre cei mai talentați și spectaculoși jucători din istoria fotbalului din Columbia. Născut pe 2 septembrie 1961, în Santa Marta, Columbia, a jucat în principal ca mijlocaș ofensiv și era cunoscut pentru tehnica sa excelentă, pasele precise și viziunea de joc. A devenit celebru și datorită aspectului său inconfundabil: părul blond, creț și voluminos, precum și mustața sa. A evoluat pentru mai multe cluburi, atât în Columbia, cât și în Europa și Statele Unite. Printre echipele importante pentru care a jucat se numără Deportivo Cali, Montpellier, Real Valladolid, Independiente Medellín și Tampa Bay Mutiny. Pentru echipa națională a Columbiei, Valderrama a fost unul dintre cei mai apreciaţi jucători. A participat la trei Campionate Mondiale, în 1990, 1994 și 1998, și a avut un rol important în generația de aur a fotbalului columbian din anii 1990. Stilul elegant de joc, creativitatea și personalitatea carismatică l-au făcut pe Carlos Valderrama unul dintre cei mai îndrăgiți fotbaliști columbieni din toate timpurile.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1838: Liliuokalani 🇺🇸♛ ultimul monarh și singura regină a Regatului Hawaii

🎂1861: Mircea Demetriade 🇷🇴✒️ poet, dramaturg și actor, unul dintre primii admiratori și animatori ai mișcării simboliste românești

🎂1951: Mark Harmon 🇺🇸🎬 În 1986 primește din partea revistei People Magazine evidențierea Sexiest Man Alive

🎂1952: Jimmy Connors 🇺🇸🥎 Nr. 1 ATP timp de 268 de săptămâni, dintre care 160 consecutive, între 1974 și 1977. A câștigat 8 turnee de Grand Slam. A adunat în carieră 149 de titluri, între care 109 la simplu în circuitul ATP, ceea ce constituie un record absolut în Era Open a tenisului

🎂1955: Florența Mihai 🇷🇴🥎 A jucat în două finale (simplu și dublu mixt) la Roland Garros în 1977. La simplu a pierdut în fața jucătoarei iugoslave Mima Jaušovec, iar la dublu mixt (împreună cu columbianul Iván Molina) în fața cuplului John McEnroe/ Mary Carillo

🎂1961: Carlos Valderrama 🇨🇴⚽️ Era ușor de recunoscut de spectatori datorită părului blond și creț. A fost căpitanul Columbiei în anii ’90 la campionatele mondiale din 1990, 1994 și 1998. Între 1985 și 1998 a reprezentat Columbia în 111 meciuri și a marcat 11 goluri, devenind astfel cel mai selecționat jucător din istoria acelei țări

🎂1964: Keanu Reeves 🇨🇦🎬 cunoscut pentru interpretarea personajului Neo din trilogia The Matrix. Alte roluri interpretate care l-au consacrat sunt avocatul Kevin Lomax din The Devil’s Advocate, împreună cu Al Pacino, și rolurile din Point Break, Speed, Constantine și John Wick

🎂1965: Lennox Lewis 🇬🇧🇨🇦🥊 unul dintre cei patru pugiliști, care au reușit să câștige de trei ori titlul mondial de box la categoria grea, alături de Muhammad Ali, Evander Holyfield și Vitali Klitschko

🎂1966: Salma Hayek 🇲🇽🇺🇸🎬 În 1991 s-a mutat la Hollywood, consacrându-se prin rolurile din Desperado (1995), Dogma (1999) și Wild Wild West (1999)

🎂1977: Frédéric Kanouté 🇫🇷🇲🇱⚽️ cunoscut pentru ritmul, puterea și tehnica sa. A fost numit Fotbalistul african al anului 2007 și este primul jucător născut în afara Africii care l-a câștigat

🎂2002: Bradley Barcola 🇹🇬🇫🇷⚽️

Decese 🕯

🕯️1937: Pierre de Coubertin 🇫🇷✒️ pedagog și istoric francez, fondatorul CIO și părintele Jocurilor Olimpice moderne

🕯️1969: Ho Chi Minh 🇻🇳🗣️ cunoscut mai ales pentru fondarea mișcării de independență Viet Minh în 1941 și pentru stabilirea controlului comunist asupra părții de nord a Vietnamului de Nord în anii 1960

🕯️1973: J. R. R. Tolkien 🇬🇧✒️ cunoscut cel mai bine pentru cărțile fantastice clasice Hobbitul și Stăpânul Inelelor

🕯️1983: Franz Platko 🇭🇺⚽️ legendă timpurie a FC Barcelona. În finala Cupei Spaniei din 1928, a fost bătut atât de brutal de atacanții Real Sociedad încât, însângerat și abia conștient, a trebuit să fie scos de pe teren. S-a întors, purtând un turban de bandaje după ce s-a rănit la cap și curajul lui de portar a fost imortalizat de Rafael Alberti, un scriitor spaniol al generației lui ’27, în poemul dedicat „ursului blond” numit Oda A Platko

🕯️2001: Christiaan Barnard 🇿🇦🇦🇹🩺 La 3 decembrie 1967, conducând o echipă din 31 de specialiști, reușește primul transplant de inimă. După 18 zile pacientul, însă, a murit din cauza unei pneumonii

🕯️2005: Alexandru Paleologu 🇷🇴✒️ scriitor, eseist, critic literar, diplomat și politician

🕯️2022: Frank Drake 🇺🇸📡 astronom, astrofizician, cunoscut mai ales pentru fondarea programului de căutare a vieții SETI

Evenimente📋

📋🇻🇳 Vietnam: Ziua națională. Aniversarea proclamării independenței (1945)

Calendar 🗒️

🗒️31 î.Hr.: Bătălia de la Actium. Forțele lui Octavian înving trupele conduse de Marc Antoniu și Cleopatra

🗒️1192: Convenția de Pace între sultanul Saladin și Richard Inimă de Leu încheie a treia Cruciadă

🗒️1442: Bătălia de pe Ialomița, încununată cu victoria lui Ioan (Iancu) de Hunedoara asupra pașei Șehabeddin. Începutul campaniilor ofensive ale lui Ioan de Hunedoara

🗒️1666: A izbucnit Marele incendiu din Londra, care, timp de 4 zile și jumătate, a distrus întregul oraș, inclusiv Catedrala Sfântul Paul; în memoria victimelor a fost ridicată o statuie care se afla în centrul Londrei

🗒️1752: În Marea Britanie și în coloniile sale, calendarul iulian a fost înlocuit cu calendarul gregorian, diferența de 11 zile dintre cele două calendare fiind rectificată prin faptul că urmatoarea zi, 3 septembrie, a fost datată 14 septembrie

🗒️1792: Revoluția franceză: Masacrele din Septembrie; peste 1.200 de deținuți din închisori sunt omorâți fără judecată de mulțimea dezlănțuită, cu concursul autorităților

🗒️1829: Semnarea Tratatului de pace ruso-turc, la Adrianopol

🗒️1848: A treia Adunare națională de la Blaj (60.000 de participanți) declară că nu recunoaște „uniunea” Transilvaniei cu Ungaria și reafirmă revendicările țărănimii iobage. Se formează oastea populară sub conducerea lui Avram Iancu

🗒️1870: Bătălia de la Sedan, desfășurată în cadrul războiului franco-prusac, în urma căreia trupele franceze au fost încercuite și înfrânte de cele prusace, provocând căderea celui de-al doilea imperiu al lui Napoleon al III-lea și proclamarea republicii și a Comunei din Paris

🗒️1943: Antonescu și Hitler se întâlnesc în Germania pentru reconfirmarea alianței dintre cele două țări

🗒️1945: Semnarea actului privind capitularea necondiționată a Japoniei. Sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial (1939-1945)

🗒️1958: A fost inaugurat, la București, Muzeul „George Enescu”

🗒️2002: Specialiștii Institutului Clinic Fundeni au realizat, în premieră națională, un transplant de măduvă în cazul leucemiei acute