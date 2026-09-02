2 constructori au strâns 612.000 de sticle de plastic reciclate și, cu ele, au făcut o casă de 185 mp. Ce s-a întâmplat după prima furtună

Doi constructori canadieni au strâns 612.000 de sticle de plastic reciclate și, cu ele, au făcut o casă de 185 mp.

Într-o comunitate mică din Noua Scoție, doi constructori canadieni au transformat ideea într-o casă adevărată. Construită în Meteghan River, casa de aproxinativ 200 de metri pătrați avea în compoziție panouri compozite fabricate din sticle de plastic reciclate, oferind polietilen tereftalatului (PET) o a doua viață.

Structura neobișnuită nu a fost realizată doar ca un experiment, ci într-o încercare de a demonstra cum anume materialele reciclate pot fi folosite în construcțiile practice. Potrivit Chronicle Herald, Noua Scoție, constructorii Joel German și David Saulnier au creat o casă folsind circa 612,000 de sticle de plastic reciclate, potrivit Times Of India.

Sticlele nu au devenit parte din casă în forma lor originală. Ele au fost procesate într-un material specializat ce a putut fi încorporat în panouri compozite structurale.

Potrivit Invest Nova Scotia, sticlele au fost mărunțite și topite în mici granule înainte de a fi supuse unui proces de extrudare care a produs spumă cu densitatea necesară pentru diverse aplicații.

Rezultatul a fost o casă-concept cu trei dormitoare în Metegan River. Unul dintre remarcabilele aspecte ale proiectului a fost rezistența demonstrată de panourile sale. Un panou individual cu dimensiunile de 8 pe 8 metri a fost supus unor teste de rezistență la vânt, cu o viteză 524 km/h. Aceasta este, aproximativ, dublul vitezei vântului asociate cu un Uragan de categoria 5.

JD Composites a fost interesată de aplicații care include locuințe mai mici, adăposturi, magazii, birouri, barăci de dormit.