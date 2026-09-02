Viorel Cataramă, revoltat de condițiile din toaletele Guvernului: „Neverosimil!”

O imagine publicată de Viorel Cataramă a stârnit reacții pe rețelele sociale după ce acesta a susținut că, în timpul Reuniunii Diplomației Române, în toaletele de la Palatul Victoria, pentru ștergerea mâinilor ar fi fost pusă la dispoziție hârtie A4.

”Neverosimil! Imagine dintr-una dintre toaletele din sediul Guvernului României, Palatul Victoria! Astăzi, 1 septembrie, în timpul primirii delegaților participanți la Reuniunea Diplomației Române, în toalete, pentru a te șterge pe mâini, s-a oferit… hârtie A4! Da, ați citit bine: hârtie A4”, a scris omul de afaceri.

”Dumnezeule… unde am ajuns?”

Viorel Cataramă a subliniat că situația este cu atât mai surprinzătoare cu cât s-ar fi produs într-un spațiu oficial al Guvernului, în timpul unui eveniment diplomatic.

”La Palatul Victoria. În sediul Guvernului României. În timpul unui eveniment la care participă diplomați români. Dumnezeule… unde am ajuns?”, a scris Cataramă pe pagina sa de Facebook.

Imaginea publicată de Cataramă a generat comentarii în mediul online. Deocamdată, informația referitoare la folosirea hârtiei A4 în toaletele Palatului Victoria reprezintă afirmația autorului postării și nu a fost însoțită, în mesajul publicat, de o reacție oficială din partea Guvernului.