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Cine a fost, în tinerețe, unul dintre polițiștii locali filmați în timp ce umileau o bătrână care vindea roșii, într-o stație de autobuz din București

Andrei Dumitrescu
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Unul dintre cei doi polițiști locali care au fost filmați, la sfârșitul lunii august, în timp ce aruncau pe trotuar marfa unei bătrâne care vindea fructe și legume într-o stație de autobuz din Sectorul 1, a fost sportiv al clubului Dinamo. Acesta s-a bătut atât pentru clubul Ministerului de Interne, cât și pentru diferite organizații private.

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La sfârșitul lunii trecute, un trecător a surprins cu telefonul mobil intervenția a doi angajați ai Poliției Locale Sector 1, care umileau o femeie în vârstă pe care tocmai o prinseseră că vindea roșii și prune într-o stație de autobuz.

Unul dintre cei doi, care acționa în civil (cu toate că exercitarea atribuțiilor de control de către polițiștii locali se face exclusiv în uniforma de serviciu), i-a împrăștiat bătrânicii roșiile și prunele pe trotuar.

Polițist-luptător medaliat vs. bătrânică

Între timp, colegul său, care purta uniforma, privea impasibil spectacolul. Potrivit unor surse din cadrul Poliției Locale, acesta se numește Cătălin Alecsuți și ar fi un fost component al lotului de lupte al CS Dinamo București, club pentru care ar fi adus mai multe medalii.

Ulterior, Alecsuți s-ar fi apucat de kempo, disciplină sportivă pentru care a reprezentat România la mai multe competiții internaționale din postura de component al lotului național.

Totodată, polițistul local a participat și la unele gale de arte marțiale mixte, dintre care unele au fost televizate.

Primăria a luat măsuri

Potrivit declarației de avere, acesta nu deține pe numele său nici casă, nici mașină. Are doar banii obișnuți din salariul lunar și alocația copiilor.

Polițistul local în civil a aruncat pe trotuar marfa femeii care vindea fructe și legume într-o stație de autobuz

După ce imaginile au apărut în spațiul public și au ridicat un val de revoltă, reprezentanții Primăriei Sectorului 1 au anunțat că, la nivelul Poliției Locale, a fost declanșată o anchetă internă, pentru a se stabili dacă polițistul local în civil, care îi răstoarnă femeii marfa pe trotuar, a acționat conform legii.

Totodată, până la finalizarea cercetărilor, acesta ar fi primit în sarcină activități care nu-i mai permit să interacționeze cu publicul.

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