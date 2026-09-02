Milioane de americani riscă să nu poată vota prin corespondență la alegerile „midterms” din SUA. Un decret semnat de Trump, în centrul controversei

Milioane de americani riscă să nu primească la timp buletinele de vot prin corespondență pentru alegerile la jumătatea mandatului din 3 noiembrie, cunoscute sub numele de „midterms”, transmite un avertizor de integritate. În centrul controversei se află un nou sistem USPS legat de un decret semnat de Donald Trump.

Cu numai două luni înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din Statele Unite, un avertisment din interiorul Serviciului Poștal american provoacă îngrijorări privind accesul la vot.

Un nou sistem informatic implementat de USPS ar putea face ca milioane de alegători să nu primească la timp sau chiar deloc buletinele de vot prin corespondență, potrivit informațiilor dezvăluite de senatorul democrat Richard Blumenthal și citate de Associated Press.

Avertismentul provine de la un avertizor de integritate despre care organizația Whistleblower Aid afirmă că are cunoștință directă despre problemele noului sistem.

Identitatea persoanei a fost protejată, însă organizația susține că aceasta deține informații despre ceea ce descrie drept riscuri „potențial catastrofale” asociate sistemului federal de vot prin corespondență gestionat de Serviciul Poștal al Statelor Unite (USPS).

Controversa are la bază un decret semnat în martie de președintele Donald Trump, prin care administrația americană încearcă să introducă reguli mai stricte privind votul prin corespondență.

Pentru aplicarea noilor cerințe au fost dezvoltate sisteme informatice despre care avertizorul susține că au fost realizate într-un mod „neglijent și grăbit”.

Mai mult, implementarea reformei ar fi fost făcută „în secret și în mod precipitat”, în pofida unei hotărâri judecătorești care blocase aplicarea decretului, potrivit informațiilor prezentate de senatorul democrat Richard Blumenthal.

Acesta i-a trimis o scrisoare șefului USPS, David Steiner, căruia îi solicită explicații până vineri în legătură cu funcționarea sistemului și riscurile semnalate. Steiner a fost ales pentru conducerea serviciului poștal american începând din 2025.

Milioane de alegători ar putea să nu-și primească buletinele de vot

Decretul prezidențial prevede, printre altele, implicarea serviciilor federale de imigrare și de Securitate Socială în crearea unei liste federale a persoanelor eligibile să voteze.

USPS ar urma, conform prevederilor contestate, să elibereze buletinele de vot prin corespondență numai persoanelor care figurează pe această listă.

„Potențial, milioane de alegători americani ar putea să nu își primească, la timp sau deloc, buletinul de vot prin corespondență pentru următoarele alegeri”, a avertizat whistleblower-ul citat în documentele făcute publice de senatorul democrat Richard Blumenthal.

Riscul este cu atât mai important cu cât votul prin corespondență reprezintă o componentă semnificativă a procesului electoral american.

Aproape o treime dintre alegătorii americani au votat prin corespondență în 2024, potrivit organizației States United.

USPS a dat asigurări că examinează „cu atenție preocupările” formulate de avertizorul de integritate.

„Indiferent de partide sau de opiniile politice, împărtășim un obiectiv comun: acela de a ne asigura că americanii pot avea încredere în faptul că corespondența lor electorală va fi tratată în deplină siguranță și distribuită în mod fiabil”, a transmis United States Postal Service (USPS), într-un răspuns pentru AFP.

Decretul lui Trump, blocat din nou în instanță înaintea alegerilor din 3 noiembrie

Disputa privind noul sistem poștal se suprapune peste o confruntare juridică mai amplă referitoare la decretul semnat de Donald Trump.

Președintele american a criticat de multă vreme votul prin corespondență și l-a asociat în repetate rânduri cu înfrângerea sa în alegerile prezidențiale din 2020 în fața democratului Joe Biden, rezultat pe care Trump a refuzat să-l recunoască și astăzi.

Decretul semnat în martie a fost contestat în instanță de mai multe state americane.

Conflictul juridic a cunoscut o nouă evoluție joi, când o judecătoare federală a suspendat din nou aplicarea prevederilor, la numai trei zile după ce Curtea Supremă oferise un semnal verde provizoriu.

Magistratul a apreciat că este „imposibil în practică” pentru state să îndeplinească noile cerințe înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, programate pentru 3 noiembrie.