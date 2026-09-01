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Zelenski îl amenință deschis pe Putin: „Cerul Rusiei e pentru drone, nu pentru zboruri civile/ Siguranța se va intoarce când se va întoarce și pacea” 

Zelenski îl amenință deschis pe Putin: „Cerul Rusiei e pentru drone, nu pentru zboruri civile/ Siguranța se va intoarce când se va întoarce și pacea” 
Volodimir Zelenski | Foto - Mediafax
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Volodimir Zelenski lansează un avertisment fără precedent la adresa liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, după ce a stabilit un nou obiectiv: lansarea până la 1.000 de drone zilnic pentru lovituri la distanță asupra teritoriului Rusiei. 

Liderul de la Kiev a transmis că spațiul aerian al Rusiei a încetat să mai fie sigur pentru aviația civilă și că va fi dominată de dronele ucrainene care vor efectua lovituri asupra infrastructurii civile.

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Într-un mesaj în format video postat pe platforma X,  președintele ucrainean a confirmat că Ucraina a oprit temporar atacurile asupra unor orașe mari precum Moscova, Sankt Petersburg sau Vladivostok, la solicitarea partenerilor externi.

„Ucraina este o țară a păcii. Și respectăm cu adevărat faptul că partenerii noștri vor să ajute la încheierea războiului. Susținem fiecare astfel de efort.Atunci când americanii ne-au cerut să punem pauză loviturilor asupra Moscovei și Sankt Petersburgului în zilele de 25, 26 și 27 august, am respectat acea pauză. Nu au existat atacuri asupra Rusiei, în timp ce bombardamentele asupra Ucrainei au continuat. ”

Totuși, liderul de la Kiev avertizează că siguranța serviciilor aeriene ale Rusiei va fi redată doar atunci când Kremlinul va face pași reali către pace, lăsând să se înțeleagă că armata ucraineană va dicta regulile pe cerul inamic atât timp cât agresiunea rusă va continua.

„Atunci când o altă putere globală ne-a cerut să suspendăm atacurile pe direcția Vladivostok pentru o anumită perioadă de timp, am fost de acord să asigurăm și acest lucru. Acum se pregătesc noi întâlniri la Moscova, iar noi vom ține cont de acest aspect. Susținem întotdeauna orice demers către pace – orice măsură care să împiedice Rusia să transforme acest război într-unul fără sfârșit.

Zelenski amenință pe față că va doborî orice avion cu pasageri cu drone ucrainene

Zelenski a făcut apel din nou la încetarea conflictului și a amenințat că spațiul aerian al Rusiei va fi controlat de dronele ucrainene cât timp Kremlinul va continua să bombardeze Ucraina.

„Războiul trebuie să se termine, iar liderii lumii au dreptate să îi transmită acest lucru lui Putin.Prin urmare, de dragul diplomației și al negocierilor, ori de câte ori partenerii noștri ne vor aborda în această privință, ne vom asigura că cerul Rusiei este infestat de drone pentru perioade de timp specifice și pe rute clar stabilite. Siguranța se va întoarce pe cerul Rusiei doar atunci când va exista o mișcare reală către pace. Până atunci, cerul deasupra Rusiei este pentru drone – nu pentru aviația civilă.”

Zelenski solicită companiilor aeriene să ocolească Rusia

Prin urmare, viețile tuturor pasagerilor care fac deplasări în spațiul aerian al Rusiei ar putea fi puse în pericol.  Liderul de la Kiev a solicitat companiilor aeriene din toată lumea să evite spațiul rus.

„Astăzi, dorim să avertizăm fiecare companie aeriană care utilizează spațiul aerian rus, fiecare asigurator și pe toți cei care încă folosesc aeroporturile principale din Rusia: spațiul aerian rus devine complet nesigur”, a declarat liderul ucrainean.

Sursa Foto: X, Volodimir Zelenski

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