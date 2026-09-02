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Escaladare în Golf: Iranul a atacat o bază aeriană americană din Bahrain. Ploaie de rachete balistice pe cerul Iordaniei

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Iranul a anunțat o nouă ripostă după ultimele atacuri ale SUA. Teheranul a lansat un atac cu drone asupra bazei aeriene Sheikh Isa din Bahrain și asupra unor instalații radar. Mai mult, Iordania susține că a interceptat 10 dintre cele 13 rachete balistice iraniene care i-au pătruns în spațiul aerian.

Tensiunile dintre Statele Unite și Iran au intrat într-o nouă etapă periculoasă, după ce Teheranul a răspuns ultimelor atacuri americane printr-o serie de lovituri cu drone și rachete. Armata iraniană susține că a atacat inclusiv baza aeriană Sheikh Isa din Bahrain, unde sunt staționate forțe americane, potrivit Al Jazeera.

Mai mult atacuri cu drone au fost raportate asupra unor instalații radar și a unor zone din baza aeriană Sheikh Isa din Bahrain, potrivit unui comunicat difuzat de agenția iraniană Tasnim.

Teheranul susține că operațiunea a vizat obiective asociate forțelor americane prezente în regiune.

Sursa video – X/@Osinttechnical

Potrivit armatei iraniene, Sheikh Isa reprezintă un obiectiv important pentru prezența militară americană în Golf, fiind utilizată pentru activități care includ întreținerea elicopterelor, a unor componente pentru drone și a avioanelor de recunoaștere.

Iranul a avertizat, în același timp, că eventuale noi lovituri împotriva sa vor primi un „răspuns zdrobitor și de amploare”.

Tot în Bahrain, situația a determinat autoritățile să emită în numai șase ore trei alerte referitoare la o „amenințare potențială”.

Ministerul de Interne le-a cerut locuitorilor să-și păstreze calmul și să se îndrepte către cel mai apropiat loc sigur. Autoritățile au solicitat populației să urmărească exclusiv canalele oficiale pentru informații și instrucțiuni legate de securitate.

Noua escaladare intervine după atacurile efectuate de forțele americane asupra unor ținte iraniene.

Donald Trump avertizase încă de la anunțarea operațiunilor americane, marți după-amiază, că Iranul va fi lovit din nou la „un nivel mult mai dur și mai intens” în cazul unei riposte.

Iordania a interceptat 10 rachete iraniene. Trei au căzut în zone izolate

O parte a ripostei iraniene s-a desfășurat deasupra Iordaniei, unde armata a anunțat că 13 rachete balistice lansate de pe teritoriul Iranului au pătruns în spațiul aerian al regatului.

Sursa video – X/@itsalireza_akb

Sistemele iordaniene de apărare aeriană au reușit să intercepteze și să distrugă 10 dintre acestea. Celelalte trei proiectile au ajuns la sol, însă, potrivit autorităților, nu au lovit zone locuite.

„Celelalte trei rachete au căzut în zone izolate, departe de centrele populate”, a declarat purtătorul de cuvânt al armatei iordaniene, într-un comunicat difuzat de Centrul Național pentru Securitate și Gestionarea Crizelor din Iordania.

Autoritățile de la Amman au precizat că atacul nu a provocat victime.

„Nu s-au înregistrat răniți sau victime”, a declarat purtătorul de cuvânt al armatei iordaniene, precizând că echipe specializate au fost trimise pentru securizarea zonelor în care au căzut rachetele și pentru gestionarea resturilor acestora.

Escaladarea dintre SUA și Iran reaprinde conflictul din Golf

Actualele atacuri vin după primele lovituri americane cunoscute asupra Iranului de la sfârșitul lunii iulie. La începutul acestei săptămâni, forțele SUA au atacat două lansatoare de rachete de pe Insula Larak, situată strategic în Strâmtoarea Ormuz.

Teheranul a răspuns ulterior prin lansarea unor rachete către baze aeriene din Iordania și printr-un atac cu dronă asupra Emiratelor Arabe Unite.

Comandamentul Central al SUA, CENTCOM, a anunțat că forțele americane au început marți, la ora 12:00 ET, atacurile asupra unor obiective aparținând Gardienilor Revoluției Islamice din Iran (IRGC). Operațiunea s-a încheiat până miercuri dimineață.

Conflictul din Orientul Mijlociu a escaladat puternic după ce Statele Unite și Israelul au lansat, la 28 februarie, atacuri de amploare asupra Iranului.

Teheranul a răspuns atunci prin atacarea Israelului, a bazelor americane și a unor state aliate Washingtonului din Golf, iar confruntarea a dus inclusiv la blocarea efectivă a traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

În iunie, Statele Unite și Iranul au ajuns la un acord cunoscut drept Memorandumul de înțelegere, menit să prelungească încetarea focului dintre cele două părți. Armistițiul nu a rezistat însă.

După expirarea acordului, ostilitățile au fost reluate, iar confruntarea s-a extins și asupra navigației. Iranul a vizat nave despre care susține că încercau să traverseze Strâmtoarea Ormuz fără permisiunea sa, în timp ce Statele Unite au instituit un blocaj naval asupra porturilor iraniene.

Presiunea asupra Teheranului a crescut și pe plan economic. La 24 august, Washingtonul a anunțat o nouă campanie de sancțiuni împotriva Iranului, concepută pentru a accentua izolarea regimului și pentru a extinde sancțiunile secundare asupra aliaților acestuia.

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