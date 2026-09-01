Prima pagină » Știri externe » Peste 1.000 de morți în urma inundațiilor devastatoare din Nepal și China. Semnalele ce indicau dezastrul iminent ar fi fost ignorate

Peste 1.000 de morți în urma inundațiilor devastatoare din Nepal și China. Semnalele ce indicau dezastrul iminent ar fi fost ignorate

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

O filmare arată momentul în care o femeie și doi copii au scăpat cu greu de inundațiile devastatoare din Nepal, miercurea trecută. Conform bilanțului actualizat, au fost raportați peste 1.066 morți, 1.473 de răniți și 4.462 de dispăruți. Un raport susține că au existat semnale de instabilitate cu câteva zile înainte de dezastru, de la apa maronie rezultată în urma topirii la rocile fisurate de la baza ghețarului.

Vezi galeria foto
4 poze

Distrugerile sunt estimate la 1,3 miliarde de dolari în Nepal, în timp ce în China, pagubele n-au fost încă anunțate. Sunt peste 2,4 milioane de tone de dărâmături în total.

Sondaj Gândul

Ce îți dorești de la viitorul guvern?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

75 de cetățeni americani, dați dispăruți. Departamentul de Stat al SUA nu i-a putut contacta

În Regiunea Autonomă Tibet din China, au fost raportați 16 morți și 546 dispăruți.  Apele au transportat cadavrele unor victime pe 240 de km distanță, până în India. Autoritățile au îngropat sute de victime neidentificate în gropi comune, raportează CNN.

Printre cele peste 4.000 de persoane dispărute, 75 sunt cetățeni americani care n-au putut fi contactați, a transmis Departamentul de Stat din SUA. Au fost salvați numai 14 cetățeni americani. În cursul zilei de marți, armata nepaleză a anunțat că a salvat 119 de persoane cu ajutorul elicopterelor.

Cum s-a produs dezastrul

Reamintim că pe 26 august 2026, o serie de inundații au distrus portul Gyirong de la frontiera dintre China și Nepal după ce un ghețar s-a prăbușit în cascadă pe munte peste 1.000 de metri, până la fundul văii, rezultând o avalanșă de gheață.

Prăbușirea ghețarului a dus la un lanț de efecte catastrofale în aval și la un torent de resturi, eliberând și  o cantitate mare de apă.  Ghețarul situat pe un versant de pe partea tibetană a frontierei sino-nepaleze s-a prăbușit, odată cu alte roci și sedimente. A rezultat un torent uriaș de noroi care a lovit așezările din Nepal. Resturile au blocat totuși râul Lhende, formând un baraj natural, dar apa, pe măsură ce s-a acumulat, a sfărâmat barajul, rezultând inundații catastrofale în aval.

Presa de stat din Republica Populară Chineză transmite că ghețarii care înconjoară craterul de impact din Nepal s-ar putea prăbuși oricând. Specialiștii de la Universitatea Tribhuvan din Nepan trag un semnal de alarmă că ar putea urma un nou val de pericole. Munții Himalaya și Platoul Tibetan sunt considerate al Treilea Pol Înghețat al Terrei, unde se află al treilea cel mai mare volum de gheață glaciară și zăpadă după Arctica și Antarctica.

Cauza principală a inundațiilor: Ghețarul care s-a desprins s-ar fi topit din cauza încălzirii globale

Rapoartele locale din Nepal transmit că un ghețar de pe muntele Langtang Lirung din lanțul Himalaya s-ar fi prăbușit (probabil din cauza încălzirii globale), rezultând un efect domino.   Savanții chinezi și neopalezi au atras atenția asupra dezastrului iminent de câțiva ani.

Un om de știință american de la Universitata din Colorado, Alton C. Byers, susține că încălzirea globală contribuie la topirea permafrostului, rezultând prăbușirea ghețarilor și revărsări violente. Premierul nepalez Balendra Shah a spus că „fără îndoială, schimbările climatice au contribuit la dezastru”.

Totodată, a fost înregistrat un cutremur de 5,2 grade. Analizele realizate de United States Geoological Survey au indicat că seismul a fost cauzat de prăbușirea ghețarului, nu de plăci tectonice.

Sursa Foto: Hepta

Sursa Video: CNN

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Zelenski îl amenință deschis pe Putin: „Cerul Rusiei e pentru drone, nu pentru zboruri civile/ Siguranța se va întoarce când se va întoarce și pacea” 
22:50
Zelenski îl amenință deschis pe Putin: „Cerul Rusiei e pentru drone, nu pentru zboruri civile/ Siguranța se va întoarce când se va întoarce și pacea” 
INEDIT Fiica Brigittei Macron, pe urmele mamei. Tiphaine Auziere, în vârstă de 42 de ani, s-a îndrăgostit de un tânăr care are jumătate din vârsta ei
21:31
Fiica Brigittei Macron, pe urmele mamei. Tiphaine Auziere, în vârstă de 42 de ani, s-a îndrăgostit de un tânăr care are jumătate din vârsta ei
FLASH NEWS Mesajul lui Mark Rutte după ce Germania a acuzat oficial Rusia pentru atacul cu drone de la Leipzig: „Dovezile sunt clare”
20:15
Mesajul lui Mark Rutte după ce Germania a acuzat oficial Rusia pentru atacul cu drone de la Leipzig: „Dovezile sunt clare”
RĂZBOI 🚨 SUA au lansat noi atacuri împotriva Iranului. Presa iraniană de stat raportează explozii în mai multe orașe ale țării
19:59
🚨 SUA au lansat noi atacuri împotriva Iranului. Presa iraniană de stat raportează explozii în mai multe orașe ale țării
ULTIMA ORĂ Germania acuză oficial Rusia pentru incursiunea dronelor de la Leipzig și închide consulatul de la Bonn
19:45
Germania acuză oficial Rusia pentru incursiunea dronelor de la Leipzig și închide consulatul de la Bonn
DIPLOMAȚIE Erdogan susține că relațiile turco-ruse sunt la cel mai înalt nivel și anunță extinderea cooperării în domeniul nuclear
19:41
Erdogan susține că relațiile turco-ruse sunt la cel mai înalt nivel și anunță extinderea cooperării în domeniul nuclear
Mediafax
Mohammad Murad, DEZVĂLUIRI despre viitorul Guvern: scenariul Veștea-AUR
Digi24
„Țiuia, se aprindeau becurile”. Cum a încercat un cioban să demonteze drona cu explozibil din Vaslui: „Am scos firele și s-a oprit”
Cancan.ro
Andreia a murit după ce și-a făcut 6 intervenții estetice în doar 10 ore. Ce s-a întâmplat după externare 😲
Prosport.ro
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Adevarul
„Oamenii fac pur și simplu un pas în spate”. De ce nu ies românii în stradă, deși sunt tot mai dezamăgiți de stat
Mediafax
Medicina de proximitate: cum a devenit clinica Affidea din Cosmopolis reper pentru familiile din nordul Capitalei
Click
Viața unei românce care este stabilită de 30 de ani în Japonia. „Sunt numai aparențe”
Digi24
Angela Merkel, către români: „Vă doresc să aveţi din nou un premier ales. Avem nevoie de oameni dispuşi să facă compromisuri”
Cancan.ro
Anca Pandrea și-a schimbat TESTAMENTUL înainte să moară. Ce obligații va avea moștenitorul
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman a slăbit enorm în patru luni. Obiceiul simplu cu care își începe fiecare dimineață! Cum arată acum
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
EXCLUSIV | Lista cu cele peste 140 de radare fixe cu rol de „calmare a traficului” și locul unde sunt acestea montate
Descopera.ro
Cât e normal să cântărească creierul uman?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Descopera.ro
Cum a reușit Bentley să lanseze cel mai ușor model auto din ultimii 85 de ani?
EXCLUSIV Petrișor Peiu, dezvăluiri din culisele negocierilor pentru un nou guvern. Eugen Tomac nu ar fi acceptat de UDMR pentru postul de premier
22:48
Petrișor Peiu, dezvăluiri din culisele negocierilor pentru un nou guvern. Eugen Tomac nu ar fi acceptat de UDMR pentru postul de premier
REACȚIE Editorialistul Gândul, Ștefan Popescu, a participat la lansarea de carte a Angelei Merkel la București și i-a adresat o întrebare fostului cancelar
22:18
Editorialistul Gândul, Ștefan Popescu, a participat la lansarea de carte a Angelei Merkel la București și i-a adresat o întrebare fostului cancelar
CONTROVERSĂ Prima ședinţă în plen după vacanța parlamentară a debutat cu scandal. PNL și USR acuză o alianță PSD-AUR după votul pentru conducerea Camerei Deputaților. Cele două tabere liberale, la cuțite
22:13
Prima ședinţă în plen după vacanța parlamentară a debutat cu scandal. PNL și USR acuză o alianță PSD-AUR după votul pentru conducerea Camerei Deputaților. Cele două tabere liberale, la cuțite
REACȚIE Alexandru Rogobete: „Președintele PNL al Iașului, Costel Alexe, a umflat cu 147% prețurile la Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară”
21:45
Alexandru Rogobete: „Președintele PNL al Iașului, Costel Alexe, a umflat cu 147% prețurile la Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară”
ULTIMA ORĂ Plan roșu de intervenție activat în stațiunea Saturn, după ce 30 de persoane au acuzat stări de rău într-un hotel. 6 persoane au ajuns la spital
21:16
Plan roșu de intervenție activat în stațiunea Saturn, după ce 30 de persoane au acuzat stări de rău într-un hotel. 6 persoane au ajuns la spital
EXCLUSIV Contre la Gândul între liderii AUR. Petrișor Peiu l-a contrazis pe colegul său de partid, Mohammad Murad, în legătură cu votul pentru Guvernul Veștea
21:08
Contre la Gândul între liderii AUR. Petrișor Peiu l-a contrazis pe colegul său de partid, Mohammad Murad, în legătură cu votul pentru Guvernul Veștea

Cele mai noi

Trimite acest link pe