O filmare arată momentul în care o femeie și doi copii au scăpat cu greu de inundațiile devastatoare din Nepal, miercurea trecută. Conform bilanțului actualizat, au fost raportați peste 1.066 morți, 1.473 de răniți și 4.462 de dispăruți. Un raport susține că au existat semnale de instabilitate cu câteva zile înainte de dezastru, de la apa maronie rezultată în urma topirii la rocile fisurate de la baza ghețarului.

Distrugerile sunt estimate la 1,3 miliarde de dolari în Nepal, în timp ce în China, pagubele n-au fost încă anunțate. Sunt peste 2,4 milioane de tone de dărâmături în total.

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75 de cetățeni americani, dați dispăruți. Departamentul de Stat al SUA nu i-a putut contacta

În Regiunea Autonomă Tibet din China, au fost raportați 16 morți și 546 dispăruți. Apele au transportat cadavrele unor victime pe 240 de km distanță, până în India. Autoritățile au îngropat sute de victime neidentificate în gropi comune, raportează CNN.

Printre cele peste 4.000 de persoane dispărute, 75 sunt cetățeni americani care n-au putut fi contactați, a transmis Departamentul de Stat din SUA. Au fost salvați numai 14 cetățeni americani. În cursul zilei de marți, armata nepaleză a anunțat că a salvat 119 de persoane cu ajutorul elicopterelor.

Cum s-a produs dezastrul

Reamintim că pe 26 august 2026, o serie de inundații au distrus portul Gyirong de la frontiera dintre China și Nepal după ce un ghețar s-a prăbușit în cascadă pe munte peste 1.000 de metri, până la fundul văii, rezultând o avalanșă de gheață.

Prăbușirea ghețarului a dus la un lanț de efecte catastrofale în aval și la un torent de resturi, eliberând și o cantitate mare de apă. Ghețarul situat pe un versant de pe partea tibetană a frontierei sino-nepaleze s-a prăbușit, odată cu alte roci și sedimente. A rezultat un torent uriaș de noroi care a lovit așezările din Nepal. Resturile au blocat totuși râul Lhende, formând un baraj natural, dar apa, pe măsură ce s-a acumulat, a sfărâmat barajul, rezultând inundații catastrofale în aval.

Presa de stat din Republica Populară Chineză transmite că ghețarii care înconjoară craterul de impact din Nepal s-ar putea prăbuși oricând. Specialiștii de la Universitatea Tribhuvan din Nepan trag un semnal de alarmă că ar putea urma un nou val de pericole. Munții Himalaya și Platoul Tibetan sunt considerate al Treilea Pol Înghețat al Terrei, unde se află al treilea cel mai mare volum de gheață glaciară și zăpadă după Arctica și Antarctica.

Cauza principală a inundațiilor: Ghețarul care s-a desprins s-ar fi topit din cauza încălzirii globale

Rapoartele locale din Nepal transmit că un ghețar de pe muntele Langtang Lirung din lanțul Himalaya s-ar fi prăbușit (probabil din cauza încălzirii globale), rezultând un efect domino. Savanții chinezi și neopalezi au atras atenția asupra dezastrului iminent de câțiva ani.

Un om de știință american de la Universitata din Colorado, Alton C. Byers, susține că încălzirea globală contribuie la topirea permafrostului, rezultând prăbușirea ghețarilor și revărsări violente. Premierul nepalez Balendra Shah a spus că „fără îndoială, schimbările climatice au contribuit la dezastru”.

Totodată, a fost înregistrat un cutremur de 5,2 grade. Analizele realizate de United States Geoological Survey au indicat că seismul a fost cauzat de prăbușirea ghețarului, nu de plăci tectonice.

Sursa Foto: Hepta

Sursa Video: CNN