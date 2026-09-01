Administrația Trump pregătește un pachet de cel puțin 25 de milioane de dolari destinat grupurilor politice conservatoare din Europa. Din această sumă, 4 milioane de dolari ar urma să fie alocați pentru susținerea presei de dreapta și combaterea cenzurii online.

Departamentul de Stat susține că fondurile au rolul de a promova libertatea de exprimare. 3 milioane de dolari vor fi investiți pentru monitorizarea regresului democratic, iar 1 milion de dolari pentru un consorțiu de jurnaliști.

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Surse anonime au precizat pentru Reuters, că Departamentul de Stat a notificat Congresul pe 21 august cu privire la intenția alocării de fonduri către grupurile conservatoare din Europa.

Biroul pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă din cadrul Departamentului de Stat al SUA susține consolidarea legăturilor transatlantice și promovarea libertății de exprimare.

Vor fi partidele conservatoare europene finanțate de administrația Trump? Un purtător de cuvânt vine cu un răspuns

Oferirea de granturi are loc în contextul în care țările europene, precum Franța, Grecia, Spania, Italia, Polonia și Finlanda, se pregătesc pentru alegerile de anul viitor.

Potrivit Reuters, administrația Trump ar urma să finanțeze și să susțină partidele populiste, conservatoare și naționaliste de dreapta din Europa în care vor avea loc alegeri.

Contrar a ce susține presa liberală, liderul de la Casa Albă nu va susține și nu va finanța partide neonaziste, fasciste sau orice mișcare de extrema dreaptă cu agendă antisemită, dat fiind parteneriatul strategic cu Israel.

De asemenea, un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a venit cu o clarificare: programul nu va finanța partide politice, iar administrația Trump rămâne ferm angajată în apărarea democrației și a drepturilor omului la nivel global.

Administrația Trump vrea să aloce 4 milioane $ presei conservatoare din Europa

Trei milioane de dolari vor fi alocați unui program de „documentare și analizare a regresului democratic din Europa în relație cu migrația ilegală și de masă, peisajul mediatic independent și agendele legislative ale entităților supranaționale”.

Iar un milion de dolari va fi investit în crearea unui consorțiu de jurnaliști independenți care să reflecte următoarele teme: suveranitatea națională, drepturile naturale ale europenilor, libertatea religioasă în Europa.

Reacții adverse din partea europenilor

Reuters mai scrie că finanțarea grupurilor conservatoare ar putea genera tensiuni și scandaluri de ingerință SUA în politicile interne ale statelor europene. În Franța deja au apărut reacții adverse.

„Franța și europenii nu vor tolera nicio încercare de ingerință străină în procesele lor electorale, indiferent de unde ar proveni aceasta”, a scris în iulie pe platforma X ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot.

Suma acordată proiectelor europene s-ar ridica până la 25 de milioane de dolari.

Trump rămâne angajat promovării democrației și combaterii cenzurii în mediul online. 180 milioane $, alocați în Africa de Sud, Brazilia, China

Administrația Trump susține că se concentrează doar pe chestiuni economice și comerciale, pe promovarea democrației și pe combaterea cenzurării vocilor conservatoare din mediul online european.

Iar granturile pentru Europa fac parte dintr-un program mai amplu de finanțare propus de Departamentul de Stat al SUA, cu fonduri ce ar ajunge până la 180 de milioane de dolari.

Finanțarea ar urma să fie finalizată până la finalul lunii septembrie. 10 milioane de dolari au fost deja făcute publice prin trei notificări ale Departamentului de Stat din iulie și august.Notificarea din 21 august este parte dintr-o tranșă suplimentară de 15 milioane de dolari,

Vor fi alocate granturi pentru:

documentarea „abuzurilor” împotriva minorităților din Africa de Sud;

sprijinirea financiară a societății civile din Brazilia împotriva „cenzurii și abuzului de putere din sistemul judiciar”;

granturi tradiționale axate pe țări cu regimuri opresive, cum ar fi Republica Populară Chineză și Republica Populară Democrată Coreeană (Coreea de Nord).

Sursa Foto: White House