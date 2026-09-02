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🚨 Bilanțul incidentului din stațiunea Saturn: 58 de persoane au fost asistate medical după ce au acuzat stări de rău. Hotelul ar putea fi închis

Bilanțul incidentului din stațiunea Saturn: 58 de persoane au fost asistate medical după ce au acuzat stări de rău. Hotelul ar putea fi închis
Bilanțul incidentului din stațiunea Saturn: 58 de persoane au fost asistate medical
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08:00

Hotelul ar putea fi închis

Inspectorii de la Protecția Consumatorilor Constanța au dat amenzi în valoare de 100.000 de lei hotelului din Saturn unde 58 de persoane au acuzat stare de rău după ce au mâncat la restaurantul unității. În plus, a fost retrasă de la consum cantitatea de 523 de kg de alimente depozitate neconform.

De asemenea, s-a propus suspendarea activității pentru 6 luni.

Horia Constantinescu, șeful OPC Constanța, a transmis că persoanele spitalizate și aparținătorii vor primi înapoi banii încasați pentru întreg sejurul. „Pentru ceilalți, am lăsat la latitudinea lor să ceară fie banii de mâncare, fie banii aferenți întregului  sejur”.

Bilanțul incidentului din stațiunea Saturn, acolo unde mai multe persoane cazate la un hotel au acuzat stări de rău, s-a modificat. Sunt 58 de persoane, dintre care 11 minori, care au primit asistență medicală.

Dintre cei evaluați de medici, șase turiști (inclusiv doi copii) au avut nevoie de îngrijiri de specialitate, fiind transportați la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța.

Posibilă toxiinfecție alimentară, cauza stării de rău acuzate de turiști

Posibilă toxiinfecție alimentară, cauza stării de rău acuzate de turiști

Printre persoanele care urmează să ajungă la spital se află o femeie însărcinată și o mamă împreună cu cei doi minori ai săi.

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Posibilă toxiinfecție alimentară, anunță M.S.

Potrivit Ministerului Sănătății, simptomele apărute în rândul persoanelor cazate la un hotel din stațiunea Saturn sunt specifice unei posibile toxiinfecții alimentare. Autoritățile verifică în prezent cauza îmbolnăvirilor. Inspectorii Direcției de Sănătate Publică (DSP) Constanța s-au deplasat la hotel pentru a începe ancheta epidemiologică și au prelevat probe din blocul alimentar.

Incidentul a fost semnalat în cursul serii de marți, 1 septembrie, după ce mai multe persoane au acuzat stări de rău. Inițial, aproximativ 30 de persoane erau indicate ca fiind afectate, iar numărul acestora a crescut pe parcursul intervenției.

Având în vedere numărul mare de persoane implicate, la nivelul județului Constanța a fost activat Planul Roșu de Intervenție. După evaluarea situației, măsura a fost dezactivată.

La fața locului au fost trimise mai multe echipaje medicale și autospeciale pentru intervenție și transport. Verificările DSP urmează să stabilească dacă există o legătură între stările de rău și consumul unor alimente.

Ce spune primarul Mangaliei

Viceprimarul orașului Mangalia, Paul Foleanu, a mers la fața locului pentru a evalua situația.

Potrivit info-sud-est.ro, el a declarat că hotelul în cauză aparține societății THR Mangalia, dar a fost închiriat la o altă societate comercială, ce are ca obiect de activitate hoteluri și restaurante. De asemenea, primarul a precizat că în acest sezon nu s-au mai înregistrat astfel de probleme pe litoral.

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