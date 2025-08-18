Călin Georgescu acuză public faptul că MONAHII își pierd asigurările de sănătate. Patriarhia îl contrazice. Ce spune legea și ce a modificat Guvernul

Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 și inculpat în trei dosare penale deschise de atunci, a fost luni la Poliția Ilfov, pentru verificările din cadrul controlului judiciar impus de procurori. La ieșirea din sediul IPJ Ilfov, Călin Georgescu și-a început declarația pentru jurnaliști cu o acuzație la adresa guvernanților: ”Ei mint, noi știm că ei mint, iar ei știu că noi știm că ei mint. Personal, refuz categoric să trăiesc în minciună”.

Acuzația de minciună a venit după ce fostul prezidențiabil și-a început declarația făcând referire la asigurările de sănătate ale monahilor, pe care, potrivit lui Georgescu, noile măsuri ale Guvernului le-ar fi tăiat.

”Am auzit că asigurările de sănătate ale monahilor au fost tăiate. Știți, monahii, în țara românească, se roagă zi și noapte pentru acest popor și acest guvern păgân îi pune la zid. Eu cred că viața politică în România deja este o minciună, un fariseism și o trădare. Nu mai trăiți în minciună! Ei mint, noi știm că ei mint, iar ei știu că noi știm că ei mint. Personal, refuz categoric să trăiesc în minciună” , a spus Călin Georgescu.

BOR spune că monahii nu pierd dreptul la asistență medicală gratuită după schimbările Guvernului

Afirmația lui Călin Georgescu privind ”tăierile” asigurărilor de sănătate ale monahilor este contrazisă chiar de oficialii Bisericii Ortodoxe Române. Patriarhia Română preciza, în urmă cu cinci zile, că monahii care nu realizează venituri, fie că sunt din cadrul Bisericii Ortodoxe Române sau din alte culte religioase recunoscute, ”beneficiază de asistență medicală gratuită asemenea altor cetățeni fără venituri”. Aceștia vor beneficia și după 1 septembrie 2025 – când se vor aplica în cazul lor modificările aduse legii – de servicii medicale gratuite, la fel ca orice asigurat.

”Dacă în cazul asistaților sociali, dreptul la asigurare se acordă pe baza unui dosar depus la primărie, pentru personalul monahal, această procedură este realizată prin intermediul Secretariatului de Stat pentru Culte. Condiția esențială rămâne aceea de a nu realiza niciun fel de venituri”.

Patriarhia preciza și că monahii nu pot realiza venituri din activități economice, nici în regim de PFA (persoană fizică autorizată), pentru că Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române ”interzice clericilor și monahilor desfășurarea de activități economice”.

Potrivit articolului 1 din Legea 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult, „Biserica Ortodoxă Română și celelalte culte religioase au, în exclusivitate, dreptul de producere și valorificare a obiectelor și veșmintelor de cult, precum și de tipărire a cărților de cult, a celor teologice sau cu conținut bisericesc, necesare practicării cultului”. Aceste activități nu sunt însă desfășurate de persoane fizice autorizate (PFA), explicau oficialii Patriarhiei.

Ce a schimbat Guvernul pentru persoanele care nu plăteau CASS

Potrivit recentelor măsuri fiscal-bugetare adoptate de actuala coaliție de guvernare, care abrogă și unele prevederi ale articolului 154 din Codul fiscal, nu mai sunt exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS), de 10% pe lună, persoanele care beneficiază de indemnizații de șomaj, indemnizație pentru creșterea copilului, venit minim de incluziune (ajutor social), pensionarii care obțin venituri din pensii de peste 3.000 de lei, beneficiarii de legi speciale sau personalul monahal.

Legea 227/2015 privind Codul fiscal prevedea, la articolul 154 litera i), că sunt exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) de 10% din venitul net ”persoanele fizice care beneficiază de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aceste drepturi băneşti”.

În modificările fiscal-bugetare ale Guvernului Bolojan recent adoptate, litera i) a articolului 154 a fost abrogată.

Potrivit Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, ajutorul social se acordă familiilor și persoanelor singure, cetăteni români sau străini, precum și persoanelor fără locuință aflate în situație de nevoie, care traiesc în adăposturi improvizate.

Beneficiari sunt familiile și persoanele singure ale căror venituri se situează sub nivelul lunar al Venitului Minim Garantat (VMG) stabilit prin ordonanță de urgentă. Cuantumul lunar al Venitului Minim Garantat este stabilit prin raportare la Indicatorul Social de Referință (ISR), a cărui valoare este stabilită prin lege.

Nivelul Venitului Minim Garantat pentru o persoană singură este acum de 170 de lei. Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelul Venitului Minim Garantat şi veniturile nete lunare ale familiei sau persoanei singure.

Monahii rămân asigurați, dar trebuie să plătească statului CASS

Odată cu noile modificări fiscale, acești beneficiari de ajutor social primit de la stat trebuie să depună la ANAF declarația unică pentru a obține calitatea de asigurat.

La veniturile nete declarate de ei ca fiind obținute din ajutorul social, se va reținute 10% pentru CASS, fiind astfel în continuare beneficiari de servicii medicale în sistemul de stat.

Analizând modificările legislative care se vor aplica începând din septembrie 2025 și precizările făcute de Patriarhie, rezultă că declarațiile făcute de Călin Georgescu sunt, în lumina acestor fapte, neadevărate. Asigurările de sănătate ale monahilor nu au fost ”tăiate”, așa cum susține Călin Georgescu. Monahii au primit și primesc în continuare asistență medicală gratuită în sistemul de stat ca orice asigurat care nu are venituri.

Singura schimbare din luna septembrie 2025 este că pentru banii încasați ca ajutor social, de care beneficiază persoanele fără venituri, trebuie depusă o declarație la ANAF privind veniturile încasate în această formă, din care se vor reține 10% pentru plata CASS.

