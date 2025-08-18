Prima pagină » Actualitate » Călin Georgescu, IPJ Ilfov: „Vă asigur că și dosarul anulării alegerilor din România se află pe masa serviciilor secrete americane”

Luiza Dobrescu
18 aug. 2025, 09:06, Actualitate
Fostul prezidențiabil, Călin Georgescu, revine luni la poliție pentru formalitățile legate de controlul judiciar. Ca de fiecare dată, este așteptată prezența simpatizanților săi, încă neconsolați cu ideea că idolul lor nu a reușit să ajungă primul om în stat. Ba mai mult, este și cercetat în mai multe dosare penale. 

UPDATE  „Macron mai devreme sau mai târziu va pleca din România cu coada între picioare”

Georgescu a subliniat că, deși îi este asociat numele cu diverse partide politice, nu face parte din niciun proiect de acest gen. Însă, nu a uitat să menționeze că „dosarul anulării alegerilor din România se află pe masa serviciilor secrete americane, cu făptașii foarte clar definiți, înalți oficiali din fosta administrație Biden, împreună cu uneltele lor de la București”.

„Singurul meu partid politic este poporul român. Nu am nicio legătură, sub nicio formă, cu niciun fel de agregare politică nouă sau cu vreun partid de pe eșicherul politic românesc. Dacă o viziune politică se întâlnește cu principiile mele, atunci este o convergență benefică pentru interesul poporului român.

Tot am vorbit de Abraham Lincoln, așa cum ați văzut curajoasa directoare a Informațiilor Naționale a demonstrat și a clarificat situația acestui tuturor celor care au fabricat dosarul alegerilor, cu așa-ziselor ingerințe rusești, din 2016, prin care președintele Donald Trump a câștigat cinstit și corect.

Vă asigur că și dosarul anulării alegerilor din România se află pe masa serviciilor secrete americane, cu făptașii foarte clar definiți, înalți oficiali din fosta administrație Biden, împreună cu uneltele lor de la București(…) Și desigur, nu aș vrea să-l uit  pe Macron care mai devreme sau mai târziu va pleca din România cu coada între picioare(…)Zidurile minciunii vor cădea. Să avem credință în Mântuitor(…)Va fi o toamnă grea, nu în necazuri, ci în adevăr”, a transmis Georgescu de pe scările sediului de poliție.

UPDATE Ca și data trecută, Călin Georgescu n-a stat prea mult în sediul de poliție. A părăsit la scurt timp clădirea, iar în drum spre mașină și-a salutat simpatizanții și a dat câteva declarații.

„O avalanșă pleacă de la un bulgăre de zăpadă. Am auzit că asigurările de sănătate ale monahilor au fost tăiate. Monahii, în Țara Românească, se roagă zi și noapte pentru acest popor și acest guvern păgân îi pune la zid. Cred că viața politică, în România, este o minciună, un fariseism și o trădare. Eu vă spun: nu mai trăiți în minciună! Ei mint, noi știm că ei mint, ei știu că noi știm că ei mint. Este timpul și se impune să înțelegem să avem responsabilitatea proprietății termenilor. Nu există să asistăm la o reformă structurală. Este doar un jaf instituțional, un jug fanariot. Nu este altceva. Care este nefondat, abuziv și opresiv. Nu există soluții viabile. Ceea ce acești pseudoculți spun. Soluții viabile sunt: taxe și impozite mici pentru ca țara să se dezvolte, să protejezi antreprenorul român, țăranul român(…) a declarat Călin Georgescu, la ieșirea din sediul de poliție.

UPDATE Călin Georgescu a ajuns la sediul de poliție, în aplauze, scandări și pe ritm de marș prezidențial.

UPDATE Simpatizanții lui Călin Georgescu transmit un mesaj premierului Ilie Bolojan, cel care se află în curs de implementare a pachetelor de măsuri fiscale, menite să salveze România ce intrarea în recesiune.

„Bolojan, nu uita, România nu-i a ta!”

Departamentul de stat al SUA a dat publicității, recent, un raport în care este criticată maniera anulării alegerilor prezidențiale din 2024 și, implicit, scoaterea din cursă a favoritului Călin Georgescu.

Ulterior, prin decizia Curții Constituționale de anulare a scrutinului, a fost publicată și motivația potrivit căreia alegerile din 2024 au fost influențate în urma unei operațiuni rusești de manipulare în masă.

Călin Georgescu este așteptat luni dimineață să semneze controlul judiciar la IPJ Ilfov. S-a început montarea gardurilor de protecție, iar susținătorii au început deja să apară.

