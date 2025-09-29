Călin Georgescu despre TVA-ul de 24% și cum factura la energie eficientizează taxele poporului român

În cadrul ediției speciale a emisiunii Marius Tucă Show, Călin Georgescu a explicat cum factura la energie este un mod de a eficientiza taxele pentru români, dar și de ce nu se poate ca România să tindă către un TVA de 24%.

Fostul prezidențiabil a pus accent pe domeniul energiei pe care l-a catalogat drept sângele economiei.

„Asta se întâmplă prin vânzarea a tot ce mai are România peste 80% sistemul bancar și resursele țării nu mai aparțin poporului român, ori pe fondul acesta și în special al energiei pentru că energie este sângele economiei, tu nu ai cum să tinzi către un TVA de 24%, când 90% dintre dividende se duc la bugetul de stat.”

Călin Georgescu a declarat că taxele românilor sunt eficientizate astfel prin factura la energie electrică.

„Factura de energie este un mod de a eficientiza la maxim taxele pentru poporul român pe care l-ai înrobit total.Întrebarea este simplă: pe cine servești, poporul român sau interesele străine?”