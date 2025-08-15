Românii sărbătoresc azi, 15 august, Adormirea Maicii Domnului. Tradiții, obiceiuri și semnificații de Sfânta MARIA

Vineri, 15 august, credincioșii ortodocși prăznuiesc Adormirea Maicii Domnului, cunoscută în popor drept Sfânta Maria Mare, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin. Această zi este marcată în întreaga țară printr-o bogată încărcătură religioasă, dar și prin unele obiceiuri și superstiții păstrate de secole.

Imaginea Fecioarei Maria ocupă un loc aparte în tradiția ortodoxă, fiind cinstită de mai multe ori pe parcursul anului.

Adormirea Maicii Domnului este considerată cel mai vechi praznic dedicat Sfintei Fecioare, fiind atestat începând cu secolul al V-lea. Istoricii bisericești arată că răspândirea sărbătorii în lumea creștină s-a datorat atât împăratului bizantin Mauriciu, care a fixat data de 15 august, cât și Papei Teodor I, care a introdus-o și în Apus. Locul asociat cu evenimentul, Mormântul Maicii Domnului, din Grădina Ghetsimani, atrage și astăzi pelerini din întreaga lume.

Perioada de pregătire pentru praznic include un post de două săptămâni, iar în ajun credincioșii participă la Vecernie, Priveghere și cântarea Prohodului Maicii Domnului.

La marile mănăstiri ortodoxe din țară, precum Nicula sau Putna, au loc pelerinaje la care participă mii de oameni.

Tradiții și obiceiuri de Sfânta Maria

Sărbătoarea este marcată și de o serie de tradiții și obiceiuri. De exemplu, în Transilvania, femeile căsătorite duc la biserică struguri și prune din prima recoltă, pentru a fi sfințite și împărțite credincioșilor. Tinerele nemăritate, în schimb, aduc flori la icoane, sperând la ocrotirea familiei de boli și necazuri. Tot în această zi, femeile însărcinate se roagă pentru protecție și naștere ușoară.

În dimineața de Sfânta Maria se tămâiază mormintele.

Începând cu data de 15 august începe sezonul nunților, care se încheie înaintea postului Crăciunului.

Perioada dintre Sfânta Maria Mare și Sfânta Maria Mică, numită „Între Sântămării”, este considerată favorabilă lucrărilor agricole, semănăturilor de toamnă.

De asemenea, în multe zone din țară, ciobanii își coboară turmele de la munte, semn al apropierii toamnei.

Ce să nu faci la 15 august

Tradiția spune că focul nu trebuie aprins cu două zile înainte de praznic, pentru a evita boala și ghinionul. Iar cine muncește în această zi, riscă să aibă recolte slabe și vite bolnave.

Fetele care vor să se mărite poartă năprasnic în sân sau pun busuioc sub pernă, pentru a-și visa alesul.

Scăldatul în ape curgătoare și tăierea părului sunt interzise, iar bărbații își schimbă pălăria cu căciula. Bătrânii spun că, dacă înfloresc trandafirii de Sfânta Maria Mare, toamna va fi lungă și blândă.

Adormirea Maicii Domnului, sărbătoare importantă în România creștină, este o zi ținută cu post și rugăciune, dedicată sănătății, protecției familiei și binecuvântării gospodăriei. 15 august rămâne una dintre cele mai respectate sărbători din tradiția noastră ortodoxă.

