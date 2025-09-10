Călin Georgescu: „Zidul Parisului a căzut / Va urma zidul Bruxelles-ului, zidul Bucureștiului, zidul Chișinăului”

Călin Georgescu a comentat căderea guvernului Bayrou în Franța, la ieșirea din sediul Poliției Ilfov, unde a semnat controlul judiciar. Fostul candidat la prezidențiale a precizat că „zidul Parisului a căzut. Va urma zidul Berlinului, care va cădea a doua oară”.

„Cred că prima dată ar fi trebuit să abordați subiectul Franța: este cel mai important. Așa cum v-am spus despre Macron, s-a întâmplat – imperiul minciunii a primit un cutremur consistent și desigur că este o zicere franceză care spune că drepturile și libertățile se iau, nu se dau. Asta face poporul francez, care astăzi este pe stradă, contestând acest sistem draconic impus în Franța,.

Să nu uităm că același Macron l-a invitat pe Bolojan, care era pe vremea aceea președinte interimar și care s-a dus ca o slugă ca să învețe cum se sărăcește o țară. Eu vă spun că zidul Parisului a căzut. Va urma ca undă de șoc zidul Berlinului, care va cădea a doua oară – s-a constituit tot pe minciună. Va urma zidul Bruxelles-ului și, ulterior, va urma zidul Bucureștiului. Și cu o undă așa mică se va duce – că e foarte ușor – va cădea zidul Chișinăului.

Eu vă spun așa, că nu mai avem dreptate și când dreptate se vinde nedreptatea devine lege iar procesul adevărat ce este astăzi nu este al meu; este al României. Spun asta pentru că astăzi o clică de pseudoculți alogeni, continuatori ai Kominternului, stăpânesc prin fraudă și minciună țara pentru a o vinde intereselor străine”, a declarat, miercuri, Călin Georgescu.

„Au transformat țara într-o colonie sufocată de droguri și de cămătari. Asuprind săracii și disprețuind aproapele, au ajuns să taxeze copilul – cel nenăscut, să fure de la mamele care dau viață, condamnând la neputință viitorul acestei națiuni. De aceea eu spun așa – lanțurile astăzi nu mai sunt de fier, sunt de minciună și se vor rupe prin adevăr și unitate”, a afirmat liderul suveranist.

„România nu poate fi condusă prin scuze ridicole”

Georgescu anticipează că va veni momentul adevărului legat de anularea alegerilor prezidențiale din 6 decembrie 2024.

„Desigur, va veni și adevărul foarte curând al anulării alegerilor din 6 decembrie 2024. Constat că suntem foarte consistent sprijiniți de către Ursula von der Leyen care pe principiul minciuna are picioare scurte sau ne opune acțiunii ca să devenim acțiunea însăși a reușit performanța unică pe mapamond să transforme o defecțiune mecanică într-o invazie geopolitică. Evident că ulterior și-a retractat totul, dar asta a reușit.

Vă spun foarte clar și precis: România nu poate fi condusă prin scuze ridicole”, a transmis acesta.

