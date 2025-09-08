Călin Georgescu depinde de decizia colegilor săi din Centrul Universitar Pitești. A făcut cerere de prelungire a suspendării de la catedră

Călin Georgescu a trimis pe 27 august o nouă cerere de suspendare de la catedra de Ingineria Mediului, pe care o ocupă în cadrul Universității Politehnica București-Centrul Universitar Pitești. Motivele invocate sunt legate de situația în care se află. Decizia, de data aceasta, va rămâne în sarcina Consiliului de Administrație al instituției.

Fostul candidat la prezidențiale a trimis din nou pe cineva cu cererea sa de prelungire a suspendării de la catedra de Ingineria Mediului, acolo unde predă în calitate de lector.

Solicitarea a fost depusă la sfârșitul lunii trecute și urmează, ca în cursul acestei săptămâni, mai precis miercuri, să se întrunească membrii Consiliului de Administrație pentru a decide soarta acestuia, la catedră.

Din sursele consultate de Gândul, din cadrul universității, cererea sa, de data aceasta, va intra sub incidența Articolului 54 din Codul Muncii, care specifică faptul că suspendarea se poate face doar cu acordul părților.

Însă, potrivit acelorași surse, nu se știe dacă decanii, prorectorii și rectorul întruniți în ședință vor aproba cererea de continuare a suspendării a fostului prezidențiabil.

Departamentul Ingineria Mediului mai are înscriși doar 40 de studenți, iar, în următorii 2 ani, acest profil cel mai probabil va dispărea din oferta educațională a Centrului Universitar Pitești, mai spun aceleași surse.

