Prima pagină » Actualitate » Marile surprize ale REȚELEI SOROS în România. Pe listă se află și Nicușor Dan, Călin Georgescu, Gabriel Liiceanu, Lucian Mîndruță sau Victor Rebengiuc. De ce sume/burse au avut parte

Marile surprize ale REȚELEI SOROS în România. Pe listă se află și Nicușor Dan, Călin Georgescu, Gabriel Liiceanu, Lucian Mîndruță sau Victor Rebengiuc. De ce sume/burse au avut parte

08 sept. 2025, 19:27, Actualitate
Marile surprize ale REȚELEI SOROS în România. Pe listă se află și Nicușor Dan, Călin Georgescu, Gabriel Liiceanu, Lucian Mîndruță sau Victor Rebengiuc. De ce sume/burse au avut parte

Controversa sferei de influență a miliardarului american George Soros în  țara noastră se află, de ceva timp, în centrul atenției publice. S-a vorbit deseori despre o finanțare semnificativă din partea magnatului de origine maghiară – principal exponent al doctrinei globaliste -, prin fundațiile sale, în România. Toate aceste date au fost făcute publice, primele liste – care se referă la primii ani de după Revoluție – incluzând nume sonore.

Jurnalistul Bogdan Tiberiu Iacob a publicat, pe site-ul său inpolitics.ro, informația că sponsorizările suspecte operate de miliardarul de origine maghiară George Soros în România, încă din perioada imediată Revoluției din 1989, vor fi făcute publice.

Cum a operat Fundația Soros pentru o Societate deschisă în țara noastră

Astfel, arată Iacob, opinia publică poate afle acum tot adevărul despre activitățile de sponsorizare masivă realizate de organizația magnatului, Fundația Soros pentru o Societate Deschisă. Acestea au fost destinate societății civile, dar și mass-media, arată documentele prezentate de jurnalist.

Începînd de azi vom publica integral, în serial, rapoartele anuale privind activitățile de sponsorizare în România ale Fundației Soros pentru o Societate Deschisă, nu de alta, dar e bine ca românii să afle cît de mult a făcut magnatul evreu pentru țară, pe cine și cu cîți bani a ajutat să devină voce importantă a societății civile”, a scris Bogdan Tiberiu Iacob.

O mare parte din aceste sume generoase a fost rezervată mass-mediei din România și unor lideri de opinie, în funcție de contextul socio-istoric al perioadei respective.

Mass-media din România și societatea civilă, cumpărate de magnatul globalist

Semințele financiare plantate în lei și dolari încă din ianuarie 1990 au devenit azi stejari falnici: intelectuali, politicieni, magistrați, artiști, șefi de servicii, influenceri de top, ziare, reviste, radiouri și televiziuni, jurnaliști individuali șamd. Veți regăsi în rapoartele de mai jos aproape toate numele importante ale ultimilor 35 de ani, cu date precise legate de sumele livrate și destinația lor. Totul contabilizat minuțios și consemnat în documente. Pe scurt, munca lui Soros pentru propășirea României, în cîteva rapoarte contabilicești. Pentru început, primii 3 ani post-decembriști. Lectură plăcută!”, scrie jurnalistul Bogdan Tiberiu Iacob.

Nume celebre pe Lista neagră a miliardarului Soros

Rapoartele de activitate ale Fundației Soros pentru o Societate Deschisă(SFOS), dezvăluite de Inpolitics.ro, acoperă perioada 1990 – 1992.

Printre beneficiarii unor burse, granturi, stipendii, participări la stagii și seminarii de specialitate se numără nume sonore precum:

  • actualul președinte, care figurează cu următoarea mențiune și suma de 100 de dolari:

Dan, Nicusor-Daniel
* Student at the University of Bucharest
* Attended courses of the Inter-University School of Mathematics, Perugia
* Perugia, Italy
* Travel expenses and pocket money
100.00 USD
107,780.00 LEI

  • Călin Georgescu, menționat în rapoartele SFOS la acel moment ca inginer de proiect, director de ONG. La acel moment, viitorul suveranist era directorul unui ONG, The Ecological Youth of Romania, în numele căruia a primit donații de echipamente în valoare de 1.271 USD
  • Lucian Mîndruță, beneficiarul unui stagiu de pregătire la CNN în vara lui 1992 cu o valoare nespecificată
  • Victor Rebengiuc, căruia i s-au decontat cheltuielile de transport în contextul unei acțiuni artistice în 1991 în valoare de 300 USD. În 1992, actorul a mai beneficiat, alături de regizorul Gelu Colceag, de decontarea unor cheltuieli în valoare de 1.500 USD la o conferință dedicată teatrului în Hamburg
  • Daniel Dăianu, invitat la mai multe seminarii de specialitate imediat după Revoluție. Acesta a fost și beneficiarul unui fellowship la Wilson Centre (SUA) în valoare de 330 USD
  • Marian Munteanu, simbolul mișcării Piața Universității, pe care SFOS l-a pus în contact cu reprezentanții The Marshall Fund.

Lista mai include și alte nume cu rezonanță precum: scriitorii Petru Creția, Stelian Tănase, Mircea Mihăieș, Ioan Morar, Ruxandra Cesereanu, regizorii Stere Gurea, Alexandru Solomon și Alexandru Darie, artiști ca Ioan Tugearu, alți intelectuali ca Mihaela Miroiu sau Mircea Miclea (fost ministru al Educației) etc.

De menționat că în acea perioadă, când România tocmai ieșise din negura comunismului, valoarea dolarului era una impresionantă.

Și Editura Humanitas a lui Liiceanu a beneficiat de ajutorul lui Soros

Și Editura Humanitas, proaspăt înființată după 1989 prin preluarea Editurii Politice de către filosoful Gabriel Liiceanu, apare pe lista entităților care au primit ajutor financiar din partea fundației magnatului. În raport nu se menționează suma oferită editurii.

Printre instituțiile mass-media care au fost sprijinite de fundația lui George Soros, la începutul anilor 90, se numără: cotidianele România Liberă, Adevărul, Cotidianul, revistele 22, România Literară și Academia Cațavencu, posturi de radio ca Unifan Radio, posturi de televiziune ca SOTI.

Diferite organizații, reprezentante ale societății civile, au primit la rândul lor stipendii, printre acestea numărându-se 22 și Pro-Democrația.

Primele documente din această serie pot fi consultate AICI, AICI și AICI.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Citește și

EDUCAȚIE Prima zi de școală, în stradă. De la Cotroceni, profesorii au cerut demisia lui David. Marea necunoscută: Începe școala sau vine GREVA GENERALĂ?
19:36
Prima zi de școală, în stradă. De la Cotroceni, profesorii au cerut demisia lui David. Marea necunoscută: Începe școala sau vine GREVA GENERALĂ?
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Nicușor DAN este ceea ce se numește în critica literară personaj neverosimil. N-ai cum să nu știi în ce birou ai fost”
19:30
Ion Cristoiu: „Nicușor DAN este ceea ce se numește în critica literară personaj neverosimil. N-ai cum să nu știi în ce birou ai fost”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Sindicatele nu există, deși au BANI. Dacă apare un sindicalist mai fâșneț, îl omoară de mic”
18:56
Ion Cristoiu: „Sindicatele nu există, deși au BANI. Dacă apare un sindicalist mai fâșneț, îl omoară de mic”
ACTUALITATE Clipe grele pentru Daniel David. Profesorii i-au cerut demisia, iar AUR va depune moțiune simplă împotriva ministrului Educației
18:48
Clipe grele pentru Daniel David. Profesorii i-au cerut demisia, iar AUR va depune moțiune simplă împotriva ministrului Educației
ACTUALITATE Liiceanu vrea 40 de Bolojani. Ion Cristoiu- „Ești nebun să îl compari pe Bolojan cu Moise”
18:45
Liiceanu vrea 40 de Bolojani. Ion Cristoiu- „Ești nebun să îl compari pe Bolojan cu Moise”
ACTUALITATE Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe noul ambasador al Republicii Moldova: „O Moldovă în PACE este esenţială pentru securitatea regională”
18:19
Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe noul ambasador al Republicii Moldova: „O Moldovă în PACE este esenţială pentru securitatea regională”
Mediafax
METEO. Prognoza pentru următoarele 2 săptămâni. Temperaturile vor începe să scadă în toată țara
Digi24
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk care nu a fugit din calea ofensivei ucrainene
Cancan.ro
BREAKING | Mama Adrianei Bahmuțeanu a murit
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Președintele Cehiei a călătorit în secret la Craiova. Olguța Vasilescu: „Sperăm să îi fi plăcut orașul!”
Mediafax
Început de an școlar atipic: Protest al sindicatelor din Educație în prima zi de școală / Mii de profesori au pornit în marș spre Cotroceni
Click
Dan Negru, mesaj tranșant despre greva profesorilor: „Demnitatea s-a pierdut, nu fluturașul de salariu”
Wowbiz
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Antena 3
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
Digi24
VIDEO Moment jenant pentru Mark Zuckerberg la Casa Albă, când a vrut să-i facă pe plac lui Trump
Cancan.ro
Unde a fost găsită Edith, adolescenta din București dată dispărută, după 7 zile. Mama ei vrea să ia legătura cu DIICOT
Ce se întâmplă doctore
Vedeta de la Chefi la cuțite care a slăbit 75 de kilograme în timp record. Acum e de nerecunoscut!
observatornews.ro
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburi
StirileKanalD
Edith, adolescenta din București dispărută de 7 zile, a fost găsită. Unde se afla fata de 14 ani
KanalD
Rick Davies a murit la 81 de ani. Fanii artistului sunt devastați
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
SUV-uri SH ieftine pe Mobile.de: Dacia Duster și rivalii sub 4.000 euro
Descopera.ro
Ciocnire „excepțional de rară” detectată în Univers
Capital.ro
Călin Georgescu a luat decizia. A trimis o cerere de prelungire a suspendării pe 27 august
Evz.ro
Schimbări majore pentru românii cu telefoane și electrocasnice inteligente
A1
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Stirile Kanal D
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Kfetele
FOTO Ce ținută a ales Elena Udrea pentru prima zi de școală a fiicei sale. Fostul ministru a postat emoționată un mesaj: “Rugăciunile mele au fost ascultate.”
RadioImpuls
Breaking news: Inimile s-au frânt. Nimeni nu era pregătit pentru această veste. A plecat dintre noi un cântăreț iubit de o ţară întreagă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, cum ai reacționa dacă m-ai vedea sărutându-mă cu o ispită?
Descopera.ro
Dinozaurii au fost afectați de o boală devastatoare, indică noi fosile