Controversa sferei de influență a miliardarului american George Soros în țara noastră se află, de ceva timp, în centrul atenției publice. S-a vorbit deseori despre o finanțare semnificativă din partea magnatului de origine maghiară – principal exponent al doctrinei globaliste -, prin fundațiile sale, în România. Toate aceste date au fost făcute publice, primele liste – care se referă la primii ani de după Revoluție – incluzând nume sonore.

Jurnalistul Bogdan Tiberiu Iacob a publicat, pe site-ul său inpolitics.ro, informația că sponsorizările suspecte operate de miliardarul de origine maghiară George Soros în România, încă din perioada imediată Revoluției din 1989, vor fi făcute publice.

Cum a operat Fundația Soros pentru o Societate deschisă în țara noastră

Astfel, arată Iacob, opinia publică poate afle acum tot adevărul despre activitățile de sponsorizare masivă realizate de organizația magnatului, Fundația Soros pentru o Societate Deschisă. Acestea au fost destinate societății civile, dar și mass-media, arată documentele prezentate de jurnalist.

„ Începînd de azi vom publica integral, în serial, rapoartele anuale privind activitățile de sponsorizare în România ale Fundației Soros pentru o Societate Deschisă, nu de alta, dar e bine ca românii să afle cît de mult a făcut magnatul evreu pentru țară, pe cine și cu cîți bani a ajutat să devină voce importantă a societății civile”, a scris Bogdan Tiberiu Iacob.

O mare parte din aceste sume generoase a fost rezervată mass-mediei din România și unor lideri de opinie, în funcție de contextul socio-istoric al perioadei respective.

Mass-media din România și societatea civilă, cumpărate de magnatul globalist

”Semințele financiare plantate în lei și dolari încă din ianuarie 1990 au devenit azi stejari falnici: intelectuali, politicieni, magistrați, artiști, șefi de servicii, influenceri de top, ziare, reviste, radiouri și televiziuni, jurnaliști individuali șamd. Veți regăsi în rapoartele de mai jos aproape toate numele importante ale ultimilor 35 de ani, cu date precise legate de sumele livrate și destinația lor. Totul contabilizat minuțios și consemnat în documente. Pe scurt, munca lui Soros pentru propășirea României, în cîteva rapoarte contabilicești. Pentru început, primii 3 ani post-decembriști. Lectură plăcută!”, scrie jurnalistul Bogdan Tiberiu Iacob.

Nume celebre pe Lista neagră a miliardarului Soros

Rapoartele de activitate ale Fundației Soros pentru o Societate Deschisă(SFOS), dezvăluite de Inpolitics.ro, acoperă perioada 1990 – 1992.

Printre beneficiarii unor burse, granturi, stipendii, participări la stagii și seminarii de specialitate se numără nume sonore precum:

actualul președinte, care figurează cu următoarea mențiune și suma de 100 de dolari:

Dan, Nicusor-Daniel

* Student at the University of Bucharest

* Attended courses of the Inter-University School of Mathematics, Perugia

* Perugia, Italy

* Travel expenses and pocket money

100.00 USD

107,780.00 LEI

Călin Georgescu , menționat în rapoartele SFOS la acel moment ca inginer de proiect, director de ONG. La acel moment, viitorul suveranist era directorul unui ONG, The Ecological Youth of Romania , în numele căruia a primit donații de echipamente în valoare de 1.271 USD

, menționat în rapoartele SFOS la acel moment ca inginer de proiect, director de ONG. La acel moment, viitorul suveranist era directorul unui ONG, , în numele căruia a primit donații de echipamente în valoare de Lucian Mîndruță , beneficiarul unui stagiu de pregătire la CNN în vara lui 1992 cu o valoare nespecificată

, beneficiarul unui stagiu de pregătire la CNN în vara lui 1992 cu o valoare nespecificată Victor Rebengiuc , căruia i s-au decontat cheltuielile de transport în contextul unei acțiuni artistice în 1991 în valoare de 300 USD. În 1992, actorul a mai beneficiat, alături de regizorul Gelu Colceag, de decontarea unor cheltuieli în valoare de 1.500 USD la o conferință dedicată teatrului în Hamburg

, căruia i s-au decontat cheltuielile de transport în contextul unei acțiuni artistice în 1991 în valoare de În 1992, actorul a mai beneficiat, alături de regizorul Gelu Colceag, de decontarea unor cheltuieli în valoare de la o conferință dedicată teatrului în Hamburg Daniel Dăianu , invitat la mai multe seminarii de specialitate imediat după Revoluție. Acesta a fost și beneficiarul unui fellowship la Wilson Centre (SUA) în valoare de 330 USD

, invitat la mai multe seminarii de specialitate imediat după Revoluție. Acesta a fost și beneficiarul unui la Wilson Centre (SUA) în valoare de Marian Munteanu, simbolul mișcării Piața Universității, pe care SFOS l-a pus în contact cu reprezentanții The Marshall Fund.

Lista mai include și alte nume cu rezonanță precum: scriitorii Petru Creția, Stelian Tănase, Mircea Mihăieș, Ioan Morar, Ruxandra Cesereanu, regizorii Stere Gurea, Alexandru Solomon și Alexandru Darie, artiști ca Ioan Tugearu, alți intelectuali ca Mihaela Miroiu sau Mircea Miclea (fost ministru al Educației) etc.

De menționat că în acea perioadă, când România tocmai ieșise din negura comunismului, valoarea dolarului era una impresionantă.

Și Editura Humanitas a lui Liiceanu a beneficiat de ajutorul lui Soros

Și Editura Humanitas, proaspăt înființată după 1989 prin preluarea Editurii Politice de către filosoful Gabriel Liiceanu, apare pe lista entităților care au primit ajutor financiar din partea fundației magnatului. În raport nu se menționează suma oferită editurii.

Printre instituțiile mass-media care au fost sprijinite de fundația lui George Soros, la începutul anilor 90, se numără: cotidianele România Liberă, Adevărul, Cotidianul, revistele 22, România Literară și Academia Cațavencu, posturi de radio ca Unifan Radio, posturi de televiziune ca SOTI.

Diferite organizații, reprezentante ale societății civile, au primit la rândul lor stipendii, printre acestea numărându-se 22 și Pro-Democrația.

Primele documente din această serie pot fi consultate AICI, AICI și AICI.

